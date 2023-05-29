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    Тред: нейросеть дорисовывает обложки видеоигр. Как сделать так же?

    29 мая 2023
    Avatar photo
    29.05.2023
    650
    1 минута на чтение

    В твиттере разошлись треды с примерами картинок, дорисованных нейросетями. Один из наиболее ярких и наглядных примеров получился у «Завтракаста» с официальными артами и обложками игр:

    Инструмент Generative Fill на базе генеративного AI в Photoshop стал доступен несколько дней назад в виде бета-версии. Для этого необходимо подключить модуль Firefly Beta.

    Generative Fill в основном эквивалентен инструментам DALL-E 2 и даёт возможность вводить подходящие промпты. Скажем, вы можете вырезать с картинки лося, написать «мокрая улица в ночи» и получить вот такой результат.

    Тред: нейросеть дорисовывает обложки видеоигр. Как сделать так же? 10

    Подробные видео об использовании инструмента можно посмотреть в видео от Adobe или прочитать примеры «до-после» на сайте:

    Подобный инструмент уже какое-то время доступен на сторонних сайтах, которые позволяют использовать бесплатные генерации. getimg.ai даёт возможность загрузить изображение и дорисовать его по описанию. Важно, чтобы рамка будущего изображения хотя бы на 20% накрывала изображение исходное. Здесь тоже важно составить правильный запрос в текстовом поле.

    Вот здесь в коротких видео можно посмотреть, как работает технология. А вот здесь можно попробовать самим (понадобится аккаунт Google, 100 генераций бесплатно, каждая попытка — 4 генерации).

    Мы попробовали дорисовать обложку Майкла Уэлана к «Архиву Буресвета» Брендона Сандерсона и обложку альбома Nightfall in the Middle-Earth группы Blind Guardian. Вот что получилось:

    Тред: нейросеть дорисовывает обложки видеоигр. Как сделать так же? 11 Тред: нейросеть дорисовывает обложки видеоигр. Как сделать так же? 12
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