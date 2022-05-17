Трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»

Crunchyroll поделился новым трейлером экшен-триллера «Человек-бензопила» по одноимённой манге Тацуки Фудзимото (в оригинале — Chainsaw Man).
В центре сюжета — парень по имени Дэндзи. После слияния с демоном, научился превращать части своего тела в бензопилы. И это позволит ему стать охотником на демонов — но при этом важно сохранить человечность, иначе охоту откроют и на него. Мангу на русском издаёт «Азбука».
Постановкой занимается Рю Накаяма, снявший некоторые эпизоды «Магической битвы» и «Черного клевера». А сценарием — Хироси Сэко, работавший над последним сезоном «Атаки титанов». Рисует студия MAPPA.
Сериал должен стартовать до конца 2022-го.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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