Мем: «Нет ничего сильнее семьи» — Доминик Торетто захватил «Звездные войны» и другие франшизы

С начала июля соцсети охватили мемы с Домиником Торетто из «Форсажа», который вместе со своими пафосными репликами о семье заглянул во многие франшизы: от «Звездных войн» и «Гарри Поттера» до Silent Hill и Metal Gear.

Мы собрали в одной заметке самые смешные мемы с ним.

— Их так много…

— Но нас гораздо больше.

— Дом?

— Нет ничего сильнее семьи.

— Поднимись, Хизер. Ты не одинока.

— Бог может может быть силен. Но ему не хватает того, что есть у нас: семьи.

— Дом, что ты здесь делаешь?

— Ты не поступишь так с семьей.

— Демоны сильны, Нахобино.

— Но помни… семья сильнее.

— Не делай этого, Дом. Хорус слишком силен!

— Не сильнее семьи.

— Эй, Бэтмен, похоже, тебе не помешает помощь.

— Дом? Как ты попал в киновселенную DC?

— Тебе не нужна логика, когда у тебя есть семья.

— Кто хочет отправить сообщение Германии?

— У меня есть сообщение для Германии. Не связывайтесь с семьей. *рев двигателя*

— Я ненавижу тебя.

— Ты мой брат, Энакин. Я люблю тебя.

Некоторое время спустя.

— Я никогда не брошу семью.

— Нет, Люк. Я — твоя семья.

— Это невозможно!

— Дом, нет! Это самоубийство!

— За семью.

— Все кончено, Энакин. Я стою выше тебя.

— Не стоит недооценивать мою семью.

— Дом, нет! Это Немезис!

— Немезис силен. Но семья сильнее.

— Дом, какого черта ты творишь? Это самоубийство!

— Снейк, Метал Гир может быть сильным. Но семья сильнее.

— У меня есть армия.

— А у нас семья.

— Дом, подожди! У тебя нет палочки.

— Тебе не нужна палочка, когда у тебя есть семья.

— Дом, какого черта ты здесь делаешь?

— Похоже, тебе не помешает помощь, Шепард. На выбор есть пятый вариант — семья.