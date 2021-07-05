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    Новости | Фан

    Мем: «Нет ничего сильнее семьи» — Доминик Торетто захватил «Звездные войны» и другие франшизы

    5 июля 2021
    05.07.2021
    1414
    1 минута на чтение
    «Нет ничего сильнее семьи» — Доминик Торетто заглянул в «Звездные войны» и не только 2

    С начала июля соцсети охватили мемы с Домиником Торетто из «Форсажа», который вместе со своими пафосными репликами о семье заглянул во многие франшизы: от «Звездных войн» и «Гарри Поттера» до Silent Hill и Metal Gear.

    Мы собрали в одной заметке самые смешные мемы с ним.

    Черновик 845

    — Их так много…
    — Но нас гораздо больше.
    — Дом?
    — Нет ничего сильнее семьи.

    — Поднимись, Хизер. Ты не одинока.
    — Бог может может быть силен. Но ему не хватает того, что есть у нас: семьи.

    — Дом, что ты здесь делаешь?
    — Ты не поступишь так с семьей.

    — Демоны сильны, Нахобино.
    — Но помни… семья сильнее.

    — Не делай этого, Дом. Хорус слишком силен!
    — Не сильнее семьи.

    — Эй, Бэтмен, похоже, тебе не помешает помощь.
    — Дом? Как ты попал в киновселенную DC?
    — Тебе не нужна логика, когда у тебя есть семья.

    — Кто хочет отправить сообщение Германии?
    — У меня есть сообщение для Германии. Не связывайтесь с семьей. *рев двигателя*

    — Я ненавижу тебя.
    — Ты мой брат, Энакин. Я люблю тебя.
    Некоторое время спустя.
    — Я никогда не брошу семью.

    — Нет, Люк. Я — твоя семья.
    — Это невозможно!

    — Дом, нет! Это самоубийство!
    — За семью.

    — Все кончено, Энакин. Я стою выше тебя.
    — Не стоит недооценивать мою семью.

    — Дом, нет! Это Немезис!
    — Немезис силен. Но семья сильнее.

    — Дом, какого черта ты творишь? Это самоубийство!
    — Снейк, Метал Гир может быть сильным. Но семья сильнее.

    — У меня есть армия.
    — А у нас семья.

    — Дом, подожди! У тебя нет палочки.
    — Тебе не нужна палочка, когда у тебя есть семья.

    «Нет ничего сильнее семьи» — Доминик Торетто заглянул в «Звездные войны» и не только

    — Дом, какого черта ты здесь делаешь?
    — Похоже, тебе не помешает помощь, Шепард. На выбор есть пятый вариант — семья.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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