Мем: «Нет ничего сильнее семьи» — Доминик Торетто захватил «Звездные войны» и другие франшизы

С начала июля соцсети охватили мемы с Домиником Торетто из «Форсажа», который вместе со своими пафосными репликами о семье заглянул во многие франшизы: от «Звездных войн» и «Гарри Поттера» до Silent Hill и Metal Gear.
Мы собрали в одной заметке самые смешные мемы с ним.
— Их так много…
— Но нас гораздо больше.
— Дом?
— Нет ничего сильнее семьи.
— Поднимись, Хизер. Ты не одинока.
— Бог может может быть силен. Но ему не хватает того, что есть у нас: семьи.
— Дом, что ты здесь делаешь?
— Ты не поступишь так с семьей.
— Демоны сильны, Нахобино.
— Но помни… семья сильнее.
— Не делай этого, Дом. Хорус слишком силен!
— Не сильнее семьи.
— Эй, Бэтмен, похоже, тебе не помешает помощь.
— Дом? Как ты попал в киновселенную DC?
— Тебе не нужна логика, когда у тебя есть семья.
— Кто хочет отправить сообщение Германии?
— У меня есть сообщение для Германии. Не связывайтесь с семьей. *рев двигателя*
— Я ненавижу тебя.
— Ты мой брат, Энакин. Я люблю тебя.
Некоторое время спустя.
— Я никогда не брошу семью.
— Нет, Люк. Я — твоя семья.
— Это невозможно!
— Дом, нет! Это самоубийство!
— За семью.
— Все кончено, Энакин. Я стою выше тебя.
— Не стоит недооценивать мою семью.
— Дом, нет! Это Немезис!
— Немезис силен. Но семья сильнее.
— Дом, какого черта ты творишь? Это самоубийство!
— Снейк, Метал Гир может быть сильным. Но семья сильнее.
— У меня есть армия.
— А у нас семья.
— Дом, подожди! У тебя нет палочки.
— Тебе не нужна палочка, когда у тебя есть семья.
— Дом, какого черта ты здесь делаешь?
— Похоже, тебе не помешает помощь, Шепард. На выбор есть пятый вариант — семья.
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