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    Трейлер комедии Джадда Апатоу «Пузырь» о съёмках кино в период пандемии

    5 марта 2022
    05.03.2022
    1246
    0 минут на чтение
    Трейлер комедии Джадда Апатоу «Пузырь»

    В сети появился трейлер комедии Джадда Апатоу «Пузырь», режиссёра «Короля Стейтен-Айленда».

    Фильм повествует о пандемийном производстве вымышленного триллера «Звериный обрыв 6» про борьбу с динозаврами. Творческая команда пытается сохранить хорошие отношения на съёмочной площадке, будучи в коронавирусном «пузыре», и довести работу до конца. Зрителям обещают гремучую смесь интриг, обмана и злобы.

     

    В актёрском составе значатся Карен Гиллан, Педро Паскаль, Мария Бакалова, Дэвид Духовны, Киган Майкл-Ки, Кейт МакКиннон, Айрис Апатоу и Лесли Манн.

    По данным источников THR, сюжет основан на реальной истории со съёмок фильма «Мир Юрского периода: Господство». По этой информации, во время пандемии работа над триллером была приостановлена на несколько месяцев. Съёмочная группа застряла в Великобритании, и производство несколько раз возобновлялось и останавливалось снова.

    Премьера запланирована 1 апреля на Netflix.

    Постеры выдуманного триллера «Звериный обрыв» Трейлер комедии Джадда Апатоу «Пузырь» 2

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