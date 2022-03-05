Трейлер комедии Джадда Апатоу «Пузырь» о съёмках кино в период пандемии

В сети появился трейлер комедии Джадда Апатоу «Пузырь», режиссёра «Короля Стейтен-Айленда».
Фильм повествует о пандемийном производстве вымышленного триллера «Звериный обрыв 6» про борьбу с динозаврами. Творческая команда пытается сохранить хорошие отношения на съёмочной площадке, будучи в коронавирусном «пузыре», и довести работу до конца. Зрителям обещают гремучую смесь интриг, обмана и злобы.
В актёрском составе значатся Карен Гиллан, Педро Паскаль, Мария Бакалова, Дэвид Духовны, Киган Майкл-Ки, Кейт МакКиннон, Айрис Апатоу и Лесли Манн.
По данным источников THR, сюжет основан на реальной истории со съёмок фильма «Мир Юрского периода: Господство». По этой информации, во время пандемии работа над триллером была приостановлена на несколько месяцев. Съёмочная группа застряла в Великобритании, и производство несколько раз возобновлялось и останавливалось снова.
Премьера запланирована 1 апреля на Netflix.
Постеры выдуманного триллера «Звериный обрыв»
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