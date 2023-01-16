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    Трейлер мини-сериала «Сато» — про мальчика, который считает себя контр-адмиралом космического флота

    16 января 2023
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    16.01.2023
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    Студия Lana Cinema опубликовала первый трейлер мини-сериала «Сато» — экранизации романа Рагима Джафарова. Сериал, как и книга, рассказывает про пятилетнего мальчика, который в какой-то момент начинает считать себя контр-адмиралом космического флота, запертого в теле ребёнка.

    Дальше по ходу сюжета мальчик начинает проявлять выдающиеся умственные способности и делиться (или выдумывать?) подробностями жестокой биографии. Родители обращаются к психологу Даше, которую просят помочь с ребёнком.

    Главные роли исполнили Илья Феофилактов, Светлана Большакова, Марина Денисова и Иван Моховиков. Поставила мини-сериал Галина Масленникова (продюсер сериалов «Наружное наблюдение», «Тульский Токарев»).

    В 2021 году Галина Юзефович номинировала роман на премию «Новые горизонты».

    Автор романа рассказывал, что первоначально сериал планировали запустить в производство раньше, заказчиком была украинская компания Megogo. В итоге проектом заинтересовалась компания из Индии.

    И вот в итоге, маленький контр-адмирал преодолев весь этот дурдом добирается до России через Индию (легкие пути для слабаков), чтобы сказать с экрана что он думает про брокколи, двойные стандарты, воспитание, вранье, семьи и наш безумный мир в целом.

    Рагим Джафаров

    В мини-сериале будет 4 эпизода, они выйдут 25 января на «Кинопоиске» и «Окко».

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