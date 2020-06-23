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    Новости

    Трейлер мультфильма «Супермен: Человек завтрашнего дня»

    23 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    23.06.2020
    159
    1 минут на чтение
    Трейлер мультфильма «Супермен: Человек завтрашнего дня»

    IGN поделился трейлером нового мультфильма про Человека из стали — «Супермен: Человек завтрашнего дня» (Superman: Man of Tomorrow).

    Действие картины разворачивается в начале супергеройской карьеры Кларка Кента, который только недавно устроился репортером в Daily Planet. По сюжету на Землю нападают Лобо и Паразит, с которыми Супермену поможет справиться Марсианин.

    В кресле режиссера — Крис Палмер, приложивший руку к «Вольтрону: Легендарный защитник». А сценарий написал Тим Шеридан, который работал над «Смертью Супермена».

    Мультфильм выйдет в цифре и на физических носителях этим летом.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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