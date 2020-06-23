Трейлер мультфильма «Супермен: Человек завтрашнего дня»

IGN поделился трейлером нового мультфильма про Человека из стали — «Супермен: Человек завтрашнего дня» (Superman: Man of Tomorrow).

Действие картины разворачивается в начале супергеройской карьеры Кларка Кента, который только недавно устроился репортером в Daily Planet. По сюжету на Землю нападают Лобо и Паразит, с которыми Супермену поможет справиться Марсианин.

В кресле режиссера — Крис Палмер, приложивший руку к «Вольтрону: Легендарный защитник». А сценарий написал Тим Шеридан, который работал над «Смертью Супермена».

Мультфильм выйдет в цифре и на физических носителях этим летом.