Трейлер мультфильма «Супермен: Человек завтрашнего дня»

IGN поделился трейлером нового мультфильма про Человека из стали — «Супермен: Человек завтрашнего дня» (Superman: Man of Tomorrow).
Действие картины разворачивается в начале супергеройской карьеры Кларка Кента, который только недавно устроился репортером в Daily Planet. По сюжету на Землю нападают Лобо и Паразит, с которыми Супермену поможет справиться Марсианин.
В кресле режиссера — Крис Палмер, приложивший руку к «Вольтрону: Легендарный защитник». А сценарий написал Тим Шеридан, который работал над «Смертью Супермена».
Мультфильм выйдет в цифре и на физических носителях этим летом.
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