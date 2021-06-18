«Яндекс» запустил «Балабобу» — нейросеть, дописывающую тексты

«Яндекс» официально запустил сервис генерации текстов на основе нейросетей «Балабоба». В его основе лежит разработанная командой языковая модель YaLM (Yet another Language Model), вдохновленная GPT-3 от компании Open AI и другими языковыми моделями на архитектуре Transformer. По словам создателей, нейросеть во время обучения модель оценивает каждое предсказанное слово: например, решает может ли после «Мама мыла…» идти слово «бегать» или слово «раму».

Сервис создали на базе трёх миллиардов параметров. Нейросеть обучали на страницах «Википедии», на новостных статьях и книгах, открытых записях в социальных сетях и других текстовых материалах. Технология YaLM помогает формировать ответы для «Поиска» и «Алисы».

«Балабоба» умеет генерировать текст в разных стилях: пацанские цитаты, рекламные слоганы, короткие истории, подписи в Instagram, «короче, «Википедия»», синопсисы фильмов, гороскоп, народные мудрости, тосты, теории заговора, ТВ-репортажи и народные мудрости. Разработчики просят учитывать два момента

«нейросеть не знает, что говорит», а потому просят не обижаться на сказанное и помнить об ответственности, когда распространяете тексты;

нейросеть не говорит на тему политики и религии.

Разумеется, мы опробовали сервис на знаменитых фантастических книгах и других фразах!

Фантастические произведения

Случайные рифмы

Эти забавные опечатки со случайными рифмами мы используем в качестве тем для каналов в Slack.

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