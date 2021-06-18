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    «Яндекс» запустил «Балабобу» — нейросеть, дописывающую тексты

    18 июня 2021
    18.06.2021
    561
    0 минут на чтение

    «Яндекс» официально запустил сервис генерации текстов на основе нейросетей «Балабоба». В его основе лежит разработанная командой языковая модель YaLM (Yet another Language Model), вдохновленная GPT-3 от компании Open AI и другими языковыми моделями на архитектуре Transformer. По словам создателей, нейросеть во время обучения модель оценивает каждое предсказанное слово: например, решает может ли после «Мама мыла…» идти слово «бегать» или слово «раму».

    Сервис создали на базе трёх миллиардов параметров. Нейросеть обучали на страницах «Википедии», на новостных статьях и книгах, открытых записях в социальных сетях и других текстовых материалах. Технология YaLM помогает формировать ответы для «Поиска» и «Алисы».

    «Балабоба» умеет генерировать текст в разных стилях: пацанские цитаты, рекламные слоганы, короткие истории, подписи в Instagram, «короче, «Википедия»», синопсисы фильмов, гороскоп, народные мудрости, тосты, теории заговора, ТВ-репортажи и народные мудрости. Разработчики просят учитывать два момента

    • «нейросеть не знает, что говорит», а потому просят не обижаться на сказанное и помнить об ответственности, когда распространяете тексты;
    • нейросеть не говорит на тему политики и религии.

    Разумеется, мы опробовали сервис на знаменитых фантастических книгах и других фразах!

    Фантастические произведения

    «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 1 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 5 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 4 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 3 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 2 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 6 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 10 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 9 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 8 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 7

    Случайные рифмы

    Эти забавные опечатки со случайными рифмами мы используем в качестве тем для каналов в Slack.

    «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 11 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 12

    Письма в редакцию

    «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 15

    Немного о фантастах

    «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 16 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 14 «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 13

    P.S.

    «Яндекс» запустил «Балаболу» — нейросеть, дописывающую тексты 17

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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