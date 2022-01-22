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    Новости

    Трейлер оккультного хоррора о семейных тайнах Hellbender

    22 января 2022
    22.01.2022
    861
    0 минут на чтение
    Семейный хоррор

    Стриминговый сервис Shudder опубликовал трейлер предстоящего фильма ужасов Hellbender (рус. «Адский маг») от семьи Адамс, создателей хоррора «Чем глубже копаешь».

    По сюжету девочка-подросток Иззи живет вместе с матерью в уединении в лесу на вершине горы. Мать не позволяет Иззи общаться с другими людьми и всему обучает сама, но однажды соседка приглашает девушку в гости. Во время их вечеринки у бассейна у Иззи открываются магические темные силы, которые погружают девушку в кровавый колдовской мир. Она обнаруживает, что внутри неё сидит древнее зло, которое передается в их семье по женской линии уже много поколений.

    Фильм создала семья Адамс: Тоби Поузер и Джона Адамса выступили актёрами, режиссёрами, сценаристами, операторами, монтажерами, художниками и композиторами проекта. Их дочери, Зельда и Лулу Адамс, тоже сыграли в хорроре основные роли. Зельда получила награду за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Fantasia в августе прошлого года.

    Их предыдущая работа — фильм ужасов «Чем глубже копаешь» — был снят аналогичным образом в 2019 году.

    Премьера Hellbender на сервисе Shudder состоится 24 февраля.

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