Трейлер второго сезона документальной передачи «Доисторическая планета»

Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер второго сезона документального сериала «Доисторическая планета».
Над проектом работает Джон Фавро («Мандалорец»), музыку для него написал Ханс Циммер, а закадровый текст читает Дэвид Эттенборо.
Премьера состоится уже 22 мая.
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Новый проект Джона Фавро при участии Ханса Циммера и ведущего Дэвида Аттенборо (или Николая Дроздова в нашей озвучке).
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