Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр

В недавних промоматериалах новой «Русалочки» создатели показали свою версию Флаундера — и теперь рисованная улыбающаяся жёлтая рыба выглядит как… обычная рыба. Персонажа озвучил канадский актёр Джейкоб Трамбле («Лука», «Чудо»).

Пользователи твиттера попытались представить, как бы выглядел Флаундер, если бы фильм снимали другие режиссёры. Вот что получилось:

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Тайка Вайтити

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Николас Виндинг Рефн

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Кристофер Нолан

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Хидео Кодзима

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Джеймс Ганн

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Квентин Тарантино

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Гай Ричи

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Дэвид Линч

Флаундер , если бы « Русалочку » снимал Тим Бёртон

Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Роберт Саакянц

Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Алексей Балабанов

Ариэль и Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Антон Лапенко

В мировом прокате «Русалочка» стартует 26 мая.