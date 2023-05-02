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    Фан | Юмор

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр

    2 мая 2023
    Avatar photo
    02.05.2023
    27695
    0 минут на чтение
    Мем: Флаундер, если бы Русалочку снимал другой режиссёр 1

    В недавних промоматериалах новой «Русалочки» создатели показали свою версию Флаундера — и теперь рисованная улыбающаяся жёлтая рыба выглядит как… обычная рыба. Персонажа озвучил канадский актёр Джейкоб Трамбле («Лука», «Чудо»).

    Мем: Флаундер, если бы Русалочку снимал другой режиссёр

    Пользователи твиттера попытались представить, как бы выглядел Флаундер, если бы фильм снимали другие режиссёры. Вот что получилось:

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Тайка Вайтити

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр

    @shegan35

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Николас Виндинг Рефн

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 2

    @bormatograf

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Кристофер Нолан

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 8

    @damiriumm

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Хидео Кодзима

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 9

    @so_sxd

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Джеймс Ганн

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 1

    @discophotomode

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Квентин Тарантино

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 6

    @_starmaaan_

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Гай Ричи

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 4

    @0leGG

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Дэвид Линч

    Мем: Флаундер, если бы Русалочку снимал другой режиссёр 2

    @super_VHS

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Тим Бёртон

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 7

    @Gayspolay

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Роберт Саакянц

    Мем: Флаундер, если бы Русалочку снимал другой режиссёр 1

    @kuzya_epta

    Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Алексей Балабанов

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 3

    @le_miserable

    Ариэль и Флаундер, если бы «Русалочку» снимал Антон Лапенко

    Мем: Флаундер, если бы «Русалочку» снимал другой режиссёр 5

    @mirra_vuk

    В мировом прокате «Русалочка» стартует 26 мая.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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