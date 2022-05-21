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    Новости

    Трейлер вымышленного фильма «Рассвет „Семёрки“» от авторов «Пацанов»

    21 мая 2022
    21.05.2022
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    0 минут на чтение
    Трейлер вымышленного фильма «Рассвет „Семёрки“» от создателей «Пацанов»

    Создатели «Пацанов» представили трейлер вымышленного фильма «Рассвет „Семёрки“». Его съёмки зрителям показали во втором сезоне сериала. Картину представляют как «правдивую историю о величайшей команде супергероев», а главной злодейкой кинокомикса, судя по трейлеру, станет ШтормФронт.

    В качестве режиссёра выдуманной ленты выступает некий Адам Борк — похоже, тоже вымышленный. В соцсетях также запустили хэштег «ReleaseTheBourkeCut» («ВыпуститеВерсиюБорка»). Это мы уже где-то видели!

    Режиссёр Зак Снайдер, который является давним поклонником «Пацанов», выразил поддержку своему «коллегу» и написал в твиттере, что желает успехов «режиссёру Борку»:

    Мои поздравления режиссёру Борку. Я рад, что ваше видение всё-таки удалось воплотить.

    Третий сезон «Пацанов» появится на экранах 3 июня.

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