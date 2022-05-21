Трейлер вымышленного фильма «Рассвет „Семёрки“» от авторов «Пацанов»

Создатели «Пацанов» представили трейлер вымышленного фильма «Рассвет „Семёрки“». Его съёмки зрителям показали во втором сезоне сериала. Картину представляют как «правдивую историю о величайшей команде супергероев», а главной злодейкой кинокомикса, судя по трейлеру, станет ШтормФронт.
В качестве режиссёра выдуманной ленты выступает некий Адам Борк — похоже, тоже вымышленный. В соцсетях также запустили хэштег «ReleaseTheBourkeCut» («ВыпуститеВерсиюБорка»). Это мы уже где-то видели!
Режиссёр Зак Снайдер, который является давним поклонником «Пацанов», выразил поддержку своему «коллегу» и написал в твиттере, что желает успехов «режиссёру Борку»:
Третий сезон «Пацанов» появится на экранах 3 июня.
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Кот-император | 12.03.2022
Сериал возвращается 3 июня.
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