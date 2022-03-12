Amazon Prime Video опубликовал трейлер третьего сезона «Пацанов». Под трек Imagine Dragons нам показали сверхспособности Бутчера (кажется, он обзаведётся ими благодаря сыворотке, но не сможет полностью контролировать) и супера Солдатика в исполнении Дженсена Эклза. В сериале, как и в комиксе, персонаж будет обыгрывать образ Капитана Америка.

Недавно Amazon выпустил анимационную антологию «Осатанелые» (The Boys Presents: Diabolical) во вселенной «Пацанов».

Сериал возвращается 3 июня.