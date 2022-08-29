Фото: Instituto Dom Luiz (Факультет наук Лиссабонского университета)

В Португалии были найдены существенные останки самого большого в Европе вида динозавров — брахиозавра.

Скелет обнаружили в центральном регионе, и не где-то, а в саду жилого дома. Ещё в 2017-м местный житель заметил фрагменты костей. Он связался с командой исследователей, которые приступили к раскопкам в том же году.

Уже в августе этого года палеонтологи предположили, что останки могут принадлежать к ящероногим динозаврам. Это четвероногие растительноядные динозавры с длинной шеей.

Это довольно необычно — найти все рёбра такого животного, застывшего в естественной анатомической позе. Элизабет Малафая, сотрудница Лиссабонского университета

Из-за особенностей сохранения останков учёные надеются отыскать и другие части скелета этого динозавра.

Палеонтологи предполагают, что животное умерло примерно 145 миллионов лет назад.