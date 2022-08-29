Фото: Instituto Dom Luiz (Факультет наук Лиссабонского университета)
В Португалии были найдены существенные останки самого большого в Европе вида динозавров — брахиозавра.
Скелет обнаружили в центральном регионе, и не где-то, а в саду жилого дома. Ещё в 2017-м местный житель заметил фрагменты костей. Он связался с командой исследователей, которые приступили к раскопкам в том же году.
Уже в августе этого года палеонтологи предположили, что останки могут принадлежать к ящероногим динозаврам. Это четвероногие растительноядные динозавры с длинной шеей.
Это довольно необычно — найти все рёбра такого животного, застывшего в естественной анатомической позе.
Элизабет Малафая, сотрудница Лиссабонского университета
Из-за особенностей сохранения останков учёные надеются отыскать и другие части скелета этого динозавра.
Палеонтологи предполагают, что животное умерло примерно 145 миллионов лет назад.
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