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    Новости

    Учёные нашли останки самого большого в Европе динозавра — в саду жилого дома

    29 августа 2022
    29.08.2022
    395
    1 минута на чтение
    Учёные нашли останки самого большого в Европе динозавра — в саду жилого дома

    Фото: Instituto Dom Luiz (Факультет наук Лиссабонского университета)

    В Португалии были найдены существенные останки самого большого в Европе вида динозавров — брахиозавра.

    Скелет обнаружили в центральном регионе, и не где-то, а в саду жилого дома. Ещё в 2017-м местный житель заметил фрагменты костей. Он связался с командой исследователей, которые приступили к раскопкам в том же году.

    Учёные нашли останки самого большого в Европе динозавра — в саду жилого дома 1

    Уже в августе этого года палеонтологи предположили, что останки могут принадлежать к ящероногим динозаврам. Это четвероногие растительноядные динозавры с длинной шеей.

    Это довольно необычно — найти все рёбра такого животного, застывшего в естественной анатомической позе.

    Элизабет Малафая, сотрудница Лиссабонского университета

    Из-за особенностей сохранения останков учёные надеются отыскать и другие части скелета этого динозавра.

    Палеонтологи предполагают, что животное умерло примерно 145 миллионов лет назад.

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