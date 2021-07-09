Улучшенная боевка и новые локации — вышел трейлер режиссерской версии Death Stranding

Сегодня ночью PlayStation в рамках State of Play показа трейлер режиссерской версии Death Stranding и раскрыла некоторые подробности обновленной игры.

Так, разработчики добавят новые локации, сюжетные миссии и улучшат боевую систему — в частности, доработают рукопашный бой и введут новое оружие вроде электропистолета и стационарной турели.

Появится гоночный режим с различными трассами, его обещают вплести в игру естественным образом. Также обладателям Director’s Cut будет доступен весь контент с ПК.

Технически Death Stranding тоже доработали: геймеров ждут фактически мгновенные загрузки, поддержка адаптивных курков DualSense, нативное 4К-разрешение и так далее.

Релиз состоится 24 сентября только на PS5. Предзаказ можно оформить в двух изданиях — стандартном и расширенном за 3599 и 4299 рублей соответственно.