Умер писатель-фантаст Евгений Львович Войскунский

Фото: Нарский В.В. [CC BY-SA 4.0]
3 июля 2020 года скончался писатель Евгений Львович Войскунский (1922–2020), классик советской фантастики. Евгений Львович родился в Баку 9 апреля 1922 года. Окончив школу, переехал в Ленинград, где поступил на искусствоведа. В 1940-м был призван в армию. Войну провёл на Балтийском флоте. В 1952 году заочно окончил литературный институт им. Горького. С 1971-го жил в Москве.
Евгений Войскунский регулярно работал в соавторстве со своим двоюродным братом Исаем Борисовичем Лукодьяновым (1913–1984). Наиболее известные произведения дуэта — романы «Экипаж „Меконг“» (1962), «Очень далёкий Тартесс» (1968), «Ур, сын Шама» (1975), «Незаконная планета» (1980). После смерти соавтора Евгений Войскунский писал в основном реалистичные романы о войне — последний из них, «Балтийская сага», вышел в 2018 году.
В 2004 году Евгений Львович Войскунский за вклад в развитие жанра получил приз «Большой Роскон», а в 2011-м — премию «Аэлита».
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
По Warhammer 40,000 выйдет ещё один мультсериал: Interrogator
Новые комиксы о Чужих и Хищнике теперь будут выходить от Marvel
Арт: как в Китае выпускают подделки знаменитых настолок
Komornik: готовится новая польская RPG про библейский Апокалипсис
«Гибли», Толкин и Дель Торо: IndieWire составил список 40 лучших фэнтези-фильмов всех времён
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.