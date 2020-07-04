Умер писатель-фантаст Евгений Львович Войскунский

Фото: Нарский В.В. [CC BY-SA 4.0]

3 июля 2020 года скончался писатель Евгений Львович Войскунский (1922–2020), классик советской фантастики. Евгений Львович родился в Баку 9 апреля 1922 года. Окончив школу, переехал в Ленинград, где поступил на искусствоведа. В 1940-м был призван в армию. Войну провёл на Балтийском флоте. В 1952 году заочно окончил литературный институт им. Горького. С 1971-го жил в Москве.

Евгений Войскунский регулярно работал в соавторстве со своим двоюродным братом Исаем Борисовичем Лукодьяновым (1913–1984). Наиболее известные произведения дуэта — романы «Экипаж „Меконг“» (1962), «Очень далёкий Тартесс» (1968), «Ур, сын Шама» (1975), «Незаконная планета» (1980). После смерти соавтора Евгений Войскунский писал в основном реалистичные романы о войне — последний из них, «Балтийская сага», вышел в 2018 году.

В 2004 году Евгений Львович Войскунский за вклад в развитие жанра получил приз «Большой Роскон», а в 2011-м — премию «Аэлита».