Шарлатанские гаджеты можно подразделить на две большие подгруппы. Одни представляют угрозу только для кошелька, а другие — для жизни. Во второй части статьи мы расскажем о странных и опасных приборах, в том числе об устройствах для постановки диагнозов по радужке и о «настоящей» (по мнению создателей) магии.

А первую часть читайте здесь: Шарлатаны от медицины: защитные трусы, диагноз по ауре и другие чудо-приборы Как опознать медицинского шарлатана, который пытается продать вам коробочку с лампочкой по цене автомобиля.

Диагностические приборы

Диагностика — это 90% правильного лечения. Неверная или запоздалая диагностика может привести к активизации болезни, и это особенно страшно, если говорить о заболеваниях с потенциальным летальным исходом. Поэтому псевдоприборы, позиционируемые как диагностические, — это уже не просто безобидное мошенничество. Это убийство.

Естественно, очень распространена диагностика по ауре. Про ауру мы говорили в первом разделе статьи, но там были приборы, которые не позиционировались как медицинские, а вот устройство «Биоскан» компании Mageric якобы способно диагностировать по ауре любую болезнь. Диагнозы его выглядят примерно как «дисбаланс опорной муладхара-чакры», после чего «врач» даёт рекомендации, показывая пациенту на красивую картинку с красными и зелёными зонами.

Общее правило №7 Псевдонаучные медицинские приборы имеют простой, наглядный и понятный непрофессионалу интерфейс. Если вы когда-нибудь видели интерфейс специальных медицинских программ, скажем, для УЗИ-аппаратов, вы помните, что там вообще ничего нельзя разобрать. Врач измеряет какие-то серые точки, а потом внезапно сообщает вам размеры вашего желчного пузыря. Так и должно быть: интерфейсы специальных приборов никогда и ни при каких условиях не должны быть наглядными и понятными непрофессионалу. Если вы не врач и понимаете, что происходит в программе, установленной на компьютер врача, бегите прочь. Это не врач, это мошенник.

Существуют и другие методы псевдонаучной диагностики. Например, иридодиагностика — постановка диагноза по радужке глаза. Происхождение её в высшей степени забавно. В XIX веке жил венгерский врач по имени Игнац фон Пекцели. Однажды он нашёл сову со сломанной лапкой и одновременно заметил тёмное пятнышко на радужной оболочке её глаза. По мере срастания ноги исчезало и пятнышко. Фон Пекцели связал эти два процесса и основал «науку», позволяющую определить заболевание по нарушению структуры радужки. Много лет спустя его племянник Август фон Пекцели опроверг легенду о сове, но это ничего не изменило — теория Игнаца ушла в мир.

Суть иридодиагностики в том, что «врач» изучает радужку, находит на ней «отклонения» и ставит диагноз. О том, что радужки у всех разные, к тому же на радужке могут быть следы, скажем, повреждений, иридологи не задумываются. Как и в других случаях псевдодиагностики, «врач» в обязательном порядке найдёт у вас какую-нибудь болезнь: вы просто не можете быть здоровы.

Опасна эта история тем, что иридодиагностикой нередко увлекаются настоящие врачи, а в 1990 году был даже проведён I Всесоюзный съезд иридодиагностов. Пациент, поверив в высшей степени наукообразным речам и обследованию, похожему на настоящее, может лечиться от болезней, который у него от роду не было, — и пропустить настоящую причину плохого самочувствия.

За скромную сумму в 35 000 рублей можно купить прибор «ИридоТест» для самодиагностики по радужке. Состоит он из веб-камеры (Logitech, 3000 рублей) и программы. Цитата: «Каждый орган имеет свою локализацию на радужке, т. е. проекционную зону, куда через висцеральные центры головного мозга направляет информацию о своём неблагополучии. Эти сигналы и способствуют, в первую очередь, появлению на радужной оболочке иридологических знаков, помогающих осуществлять диагностику многих заболеваний».

Но ещё прекраснее описание самого прибора. Там написано, что «ИридоТест» сочетает в себе «тысячелетний опыт применения иридодиагностики» и «современные знания паразитологии и микроэлементологии». Помните, что мы говорили в прошлой статье? Типичный псевдомедицинский прибор всегда пытается сочетать древность и хайтек. Особенно комичен «тысячелетний опыт», в то время как на том же сайте рассказывается история фон Пекцели и его совы, произошедшая в XIX веке. Ну ладно, бывает, два раза основали науку — 1000 лет назад и 200 лет назад.

Существуют научные работы по иридодиагностике, в том числе опубликованные в цитируемых научных журналах. Они говорят лишь об одном: иридодиагностика не имеет никакой физиологической или анатомической основы. Ряд иридодиагностов в разное время соглашался на слепые тесты — выборки показывали, что диагнозы в иридодиагностике не отличаются по точности от результатов, полученных с помощью генератора случайных диагнозов.

Не менее забавный и опасный метод псевдодиагностики — электропунктурное тестирование, или метод Фолля. Разработал его в 1950-х немецкий врач Рейнхольд Фолль, хотя «разработал» — это громко сказано. На деле это просто измерение электрического сопротивления кожи в определённых точках, позаимствованных Фоллем из классической китайской акупунктуры. Из величины сопротивления в указанных точках Фолль делал выводы о состоянии различных органов. Впоследствии он основал целый институт электропунктуры и вообще преуспел — в этом его история отличается от истории менее удачливого Райха с его оргонной энергией.

Как и иридодиагностика, метод Фолля не имеет никаких научных подтверждений, а серьёзные исследования показали, что электропунктурные диагнозы ничем не отличаются от поставленных случайно.

В России продаётся несколько типов электропунктурных приборов стоимостью от 3500 до 8000 рублей. Самый известный — прибор «Гармония» (обычный омметр, если что), который позволяет, простите, «на базе электроакупунктурных измерений создать графическую картину биополя человека». Поскольку сами показания прибора крайне просты (это просто величина сопротивления), их расшифровка и интерпретация — это целый талмуд. Скажем, прибор может определить такую болезнь, как «пробой энерго-поля (гипофункция): в народе «сглаз», «порча», нарушения или разрыв энерго-матрицы через который уходит энергия необходимая для жизнедеятельности человека. Чем сильнее «удар», тем больше разрыв защитной энерго-оболочки (матрицы). Порча — это энергетическая инфекция, которая может распространяться как обычный грипп». И далее по тексту.

Кстати, по законам США продажа электропунктурных приборов и пропаганда метода Фолля — подсудное дело. В России законы на этот счёт значительно мягче.

Наконец, существуют «приборы Ольги Кузьменко», работающие по принципу «модульной диагностики» (никто не знает, что это такое). Измеряют они то же сопротивление и «ценны тем, что позволяют сразу видеть в целом состояние организма по всем энергетическим меридианам на энергетическом, эмоциональном, ментальном, физическом уровнях». Есть даже анализ на духовном уровне, позволяющий определить, не нарушили ли вы какой-нибудь собственный внутренний закон, тем самым вызвав болезнь.

Тяжело в лечении

Раз есть диагностика, есть, конечно, и лечение. Тут заметим, что по сравнению с разными «магическими» приборами псевдоустройств для диагностики и лечения не так уж много. Это связано с тем, что сертификация медицинских приборов — крайне сложный и дорогой процесс (а для наших устройств и вовсе невозможный), а называться врачом без соответствующей лицензии чревато немалым сроком. Поэтому во всех сертификатах соответствия мелкими буквами написано настоящее предназначение прибора («измерение сопротивления», «развлекательные функции» и так далее), не позволяющее придраться к нему как к медицинскому оборудованию.

Но один тип лжеприборов всё-таки проник в российские больницы — это магниты. Здесь важно запомнить: статическое магнитное поле не оказывает никакого влияния на человеческий организм. Вообще никакого. ВОЗ многократно исследовала магнитотерапевтические методы и не выявила никакого отличия между объектами, прошедшими курс лечения, и объектами, не подвергавшимися воздействию магнитов. В США и Европе магнитотерапия считается псевдонаучным методом, в части стран она запрещена как мошенничество. В России и СНГ ещё осталось наследие советской медицины, признававшей магниты средством физиотерапии.

Приведу один простой пример из личного опыта. Много лет назад мне делали операцию по перекладке локтевого нерва. После этого для восстановления нервной системы мне прописали десятки лекарств и витаминов, а также магниты. И я спросил у своего нейрохирурга: что они дают? «Врачи назначают их, когда им нечего назначить, а назначить что-то

нужно», — ответил он. Вот и всё.

Обычная коробочка с магнитом называется в псевдомедицине «Гармонизатор внутренней среды человека» и продаётся за 2450 рублей. Помимо магнитотерапии, мошенники продают коробочки с источниками коротковолнового излучения под названием «Мультифазовый коррелятор PSI-E»: выглядит точно как коробка с магнитом, внутри — почти те же самые схемки и лампочки, только в другом порядке, а стоит уже 199 000 рублей. Почувствуйте разницу. Хотя разницы-то и нет.

Другой хорошо нам знакомый «лечебный» гаджет — легендарная «кремлёвская таблетка». Став популярной благодаря агрессивной рекламе в 1990-е, «кремлёвская» не исчезла с рынка, а лишь поменяла бренд, став «капсулой здоровья «Сибириум» (забавно, но адрес сайта — kremlin-tablet, и поисковики выводят на него по запросу «кремлёвская таблетка», хотя самого такого сочетания в продающих текстах нет). На «кремлёвскую» есть вполне настоящий патент (на что только в девяностые их не выдавали), и по-научному она называется «автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта».

Внутри таблетки находится простенький генератор электромагнитных импульсов, который «при попадании во влажную среду организма автоматически включается и начинает излучать стимулирующие импульсы, в ответ на которые мышцы кишечника активно сокращаются и продвигают прибор в конечные отделы желудочно-кишечного тракта». Первая фраза — и уже смешная. Можно подумать, что без импульсов мышцы кишечника выталкивали бы посторонний предмет обратно.

Иначе говоря, вы глотаете таблетку, и она вам там всё стимулирует. На самом деле, конечно, нет. Никакие импульсы никакого влияния на организм не оказывают, никакой тонус мышц не регулируют и так далее. В реальности электроимпульсная технология в медицине используется — она называется транскраниальной электромагнитной стимуляцией и предназначена для возбуждения отдельных зон коры головного мозга. По сути, это диагностический метод, позволяющий исследовать ингибиторные процессы в мозге, но никак не «стимулировать мышцы кишечного тракта».

«Капсула здоровья» стоит от 2800 до 5900 рублей, причём самый дорогой вариант — ректальный, на специальном гибком шланге. Меня всегда беспокоил вопрос вторичного использования «кремлёвской». Она ведь не портится — проглотил, вышла, вымыл, проглотил и далее по кругу. Но что-то в этом было от копрофагии. Ректальный вариант, конечно, упрощает задачу.

Прекрасна также логика сайта. Сначала нам долго рассказывают о стимуляции всех отделов желудочно-кишечного тракта, а потом приводят отзывы пользователей. Первый же звучит так:

«Сел вчера Днём в 12:00 за руль из Барановичи (РБ) до Москвы, и взял Кремлёвскую под язык на полчаса. Так долетел по непогоде в снег-метель за 8 часов до Столицы на одном дыхании! Без остановок 850 км!!! Да я так в молодости не ездил летом по идеальной дороге! минимум 10 часов, минимум. И бодрит до сих пор! Сил немерено! Я в лёгком недоумении!»

Упс, то есть можно просто под язык взять? Глотать и извлекать из отходов необязательно?

Наконец, говоря о лечебных «приборах», нельзя не остановиться на так называемой биорезонансной терапии. Общая суть проблемы, которую эта терапия решает, звучит примерно так: «Сегодня всем известно, что в нашем мире происходит то, что называют экологической катастрофой. Но у этой проблемы, помимо грязного воздуха и воды, отравленных продуктов питания, озоновых дыр, исчезновения определённых видов флоры и фауны есть ещё один аспект, о котором мало кто задумывается — это катастрофическое ухудшение энергоинформационных параметров окружающей среды. Это проявление экологической катастрофы получило название энергоинформационной катастрофы».

Мы должны понимать, что понятия «энергоинформационный» не существует — это такая же чушь, как предсказания Ванги или способность к левитации. Но оно звучит настолько умно и научно, что практически на всех сайтах, продающих псевдоприборы, хоть раз да встречается. «Нарушение энергоинформационных параметров» близко соседствует с «повреждениями ауры», то есть это, собственно, проблемы с чем-то-непонятно-с-чем. И, естественно, придумав проблему, мошенники-«учёные» разрабатывают методы её «лечения».

Лечатся нарушения в энергоинформационном обмене с помощью так называемых биорезонансных энергоинформационных модуляторов тонких физических полей (это очередной бессмысленный набор слов). Есть два «серьёзных» производителя такой продукции — фирмы «Лаборатория Инфотех» и ООО «Институт моделирования и конструирования структур». У первого гаджеты называются эниомодуляторами, у второго — светлицами, но суть одна и та же. Они представляют собой… пластиковые карты. Да-да, точно такие же, как, скажем, скидочные карточки из «Ашана» и «Декатлона», только ещё проще, даже без магнитной полосы и вытисненных цифр.

«Лаборатория Инфотех» пытается оперировать при продаже псевдонаучными терминами и формулировками, объясняя принцип действия так: «Они, являясь своеобразным «колебательным контуром», изменяют характеристики тонких физических полей окружающего пространства таким образом, что для биополя человека создаются комфортные энергоинформационные условия, близкие к естественным». Её эниомодуляторы имеют названия («Святогор», «Бриз-4», «Тигрис» и так далее), носить их следует в кармане рубашки, и в них нет никакой электроники, тут всё честно.

Производится их множество видов стоимостью от 2280 до 11 400 рублей, и у каждого свои уникальные свойства. Ну, скажем, эниомодулятор «Бриз-4», основная задача которого (орфография исправлена) — «в процессе перестройки организма уделить основное внимание решению проблем физического тела на основе балансировки внутреннего энергоинформационного обмена и согласования процессов в эфирном и физическом телах. Это могут быть проблемы самого разного свойства: от мелких поверхностных ран до серьёзных хронических проблем». Вишенка на торте: «Зная такое свойство Бриза-4, как удивительное по скорости заживление ран, многие используют его в периоды послеоперационного восстановления, в частности, для заживления швов».

ООО «Институт моделирования и конструирования структур» гораздо круче. Эти ребята не очень напрягаются по поводу наукообразности, и потому их светлицы лечат не только болезни тела, но и финансовые проблемы. Например, у них есть серия светлиц «Блага», которые способствуют восстановлению финансовой поточности человека и делают бизнес более устойчивым к «неравновесным характеристикам макроэкономической ситуации».

Самый крутой пакет, который можно у них приобрести, стоит 858 400 рублей. В пакет входит 33 светлицы типов «Блага-голд», «Блага-бриллиант», «Блага», «Супер», «Окна» и «Лад», а также семинар для руководителей предприятий, купивших пакет для своих сотрудников.

Эти изделия необходимы для ведущих менеджеров фирмы, так как их некачественная работа может загубить любое гениальное решение руководителя. пишут разработчики

Общее правило №8 У псевдонаучных приборов или инструкций к ним нередко дешёвый, кричащий дизайн с обилием шрифтов и ярких красок. Например, светлица «Блага» за 8580 рублей — это пластиковая карточка. На ней напечатана абстрактная картинка Вселенной в низком разрешении, поверх которой шрифтом Monotype Corsiva, столь любимым молодыми поэтами-графоманами, набрано название.

Вообще, эниомодуляторы и светлицы отличаются каким-то совершенно невероятным спектром функций, даже в сравнении с конкурентными приборами и устройствами. Правда, все эти функции звучат крайне странно — биокомпенсация патогенных воздействий, увеличение энергетического потенциала и так далее.

К лечебным устройствам также можно отнести безумно популярные несколько лет назад циркониевые браслеты и турмалиновые одеяла. Продавцы первых пишут, что цирконий оказывает благоприятное воздействие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и так далее, а также в обязательном порядке козыряют тем, что цирконий и его сплавы разрешены Минздравом к применению в медицине. Совершенно верно, разрешены. Благодаря высокому уровню химической стойкости он вообще никак не взаимодействует с организмом и его тканями и потому применяется для изготовления, например, хирургических инструментов. Естественно, положительного воздействия он тоже не оказывает. Турмалиновые пледы и одеяла — это примерно то же самое: «оздоровительные магнитные одеяла» полезны разве что тем, что они тёплые.

Почему люди верят? Последняя надежда. Когда ничего не помогает — скажем, в случае неоперабельной онкологии, — человек готов на всё и идёт к шарлатану, потому что ему уже нечего терять.

«Мне помогло». Самая распространённая причина: человек однократно пользуется «альтернативной» методикой, и ему становится лучше. На деле это либо случайность, либо воздействие эффекта плацебо — но человек связывает два несвязанных события и начинает верить. Впоследствии эта вера переходит с одного альтернативного направления на другое.

Низкий уровень эрудиции. Все сайты, описывающие нетрадиционные способы диагностики и лечения, пестрят научными терминами. Обычно эти термины не имеют никакого смысла, но выглядят важно и непонятно. В этой же группе риска находятся пожилые люди — даже при высокой эрудиции молодой и бойкий шарлатан может их обмануть, используя старческие недостатки (плохую память, замедленную реакцию и др.).

Немного магии

Наконец, есть приборы, которые даже не притворяются научными. Так их и назовём — магические. Хит — это, конечно, пирамида «Энсоф» за 77 000 рублей. «Знания древних на службе современного человека», розовый курсив, орфографические ошибки, сайт на бесплатном хостинге.

По словам изобретателя (он вообще крайне многословен, там больше 200 000 знаков болтовни), пирамидальный прибор «Энсоф» помогает находить пропавших людей и предметы, разрешает конфликтные ситуации делового и административного характера, воссоединяет семьи после эпизодов с любовниками и любовницами, а также дистанционно реабилитирует пациентов с помощью пирамидотерапии. Сама пирамида — это пластиковый чёрный предмет, на высоте одной трети разнимающийся на две части. Между ними следует класть фотографию предмета или человека, на которого нужно воздействовать. Объясняется это так (орфография авторская): «Работает по принципу информационного ретранслятора-( приёмника — передатчика),исполнителя той информации которая Лично Вами от руки написана графитовым карандашом на чистом белом листе бумаги или вокруг фото вашего объекта внимания».

Полимер, из которого сделана пирамида, называется Granista и применяется для декоративных предметов «под камень». Собственно, и сама пирамида запатентована как интерьерное украшение — нужно же как-то легализоваться.

Есть ещё целый интернет-магазин «Ассоциация Атлантида», специализирующийся на торговле магическими приборами. Там продаются и светлицы, и другие уже встречавшиеся нам гаджеты, но собственное производство АА в основном сфокусировано на светильниках с абажурами, занятно расписанными иероглифами. Различные пирамиды с магическими личностями 17-го канала, активаторы третьего глаза и так далее снабжены абсолютно безумными пояснениями в духе «Машина проявляет в пространстве мага 17 Аркана, который настроен на постоянную диагностику и целительство окружающих пирамиду людей». Ну… эти штуки хотя бы светят, там есть лампочки.

Есть ещё две группы приборов — те, что изначально не были предназначены для применения на людях и не поддаются классификации. Их мало, так что посвятим им буквально пару абзацев.

К первой из этих групп относятся, например, экранирующие коробки — это те же шапочки из фольги, но для предметов. На деле просто красивые шкатулки. Также сюда относятся активаторы воды, который якобы придают ей определённую структуру. Если вы слышите сочетание «структура воды», срочно затыкайте уши и бегите. Никакого структурирования воды попросту не существует, а все «исследования» на эту тему — мошенничество. Об этом косвенно говорят используемые производителями структуризаторов термины — «живая» и «мёртвая» вода. Да-да, у Лукоморья дуб зелёный.

К не поддающимся классификации приборам можно отнести и устройства типа Psyleron REG-1, которое «улучшает способности мозга к взаимодействию с материей», или устройства для генерации осознанных сновидений вроде Photosonix. Стоят они в среднем от 10 до 50 тысяч и, объективно говоря, просто способствуют релаксации, подавая через специальные очки и наушники определённые ритмы и картины.

Один продаёт, другой покупает Кто продаёт устройства, о которых идёт речь в этой статье? Мошенники или люди, действительно верящие в свою продукцию? И те, и другие. В основном это мошенники — что касается медицинских приборов, псевдодиагностики, светлиц, структуризаторов пространства и устройств для исправления ауры. Но есть и настоящие безумцы — в первую очередь это те, кто торгует магическими приборами, не маскирующимися под научные. А кто покупает такие устройства? Кто угодно. Можно обмануть даже очень умного человека. Скажем, на некоторых научно-технических фестивалях 2017 года появились стенды с дерматоглифическими исследованиями, позволяющими сделать анализ ДНК по отпечаткам пальцев. Это чистой воды мошенничество, и тем не менее эти ребята прошли отбор комиссии и выставлялись рядом с серьёзными стендами. Так что будьте бдительны.

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Конечно, мы изучили лишь небольшую часть спектра лжемедицинских приборов, имеющихся на рынке. Российское законодательство, порой безумно строгое к совершенно невинным действиям, практически не обращает внимания на эту мошенническую сферу, и потому различные шарлатаны цветут и пахнут. И количество клиентов у них не уменьшается, поскольку, как говорил кто-то из великих, общая сумма разума на планете — величина постоянная, а население-то растёт. В общем, друзья, будьте бдительны и не покупайтесь на трюки мошенников. Наука и только наука!