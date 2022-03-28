Успех «Дюны» и победа Apple: все победители «Оскара»

28 марта состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар».
Прежде всего, церемония запомнится тем, что впервые награду за лучший фильм взяла картина со стриминговых сервисов — «CODA: Ребёнок глухих родителей» (Apple TV+). Ну и конечно, неожиданным Уиллом Смитом, который на сцене ударил комика Криса Рока после шутки о жене артиста.
А что там у фантастики? «Дюна» завоевала шесть «Оскаров». Лучшим анимационным фильмом признали «Энканто». Лучшая «короткометражка» досталась работе команды Альберто Миелго (они рисовали эпизод The Witness из «Любовь, смерть и роботы») — в этот раз они сделали фильм с короткими зарисовками, в которых пытаются ответить на вопрос «что такое любовь». «Круэлла» взяла награду за лучший дизайн костюмов. Самым популярным фильмом по мнению зрителей стала «Армия мертвецов» Зака Снайдера.
- Лучший фильм: «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- Лучший режиссёр: Джейн Кэмпион — «Власть пса»
- Лучшая мужская роль: Уилл Смит — «Король Ричард»
- Лучшая женская роль: Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»
- Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБоз — «Вестсайдская история»
- Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана — «Белфаст»
- Лучший адаптированный сценарий: Шон Хедер — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- Лучший международный фильм: «Сядь за руль моей машины» — Япония
- Лучший анимационный фильм: «Энканто»
- Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер — «Дюна»
- Лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер — «Дюна»
- Лучшая песня: No Time To Die — «Не время умирать»
- Лучший дизайн костюмов: Дженни Беван — «Круэлла»
- Лучший монтаж: Джо Уокер — «Дюна»
- Лучшая работа художника-постановщика: Патрис Верметт, Жужанна Шипош — «Дюна»
- Лучшие визуальные эффекты: «Дюна»
- Лучший звук: «Дюна»
- Лучший грим и прически: «Глаза Тэмми Фэй»
- Лучший документальный фильм: «Лето соула»
- Лучший короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель»
- Лучший короткометражный игровой фильм: «Долгое прощание»
- Лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола»
- Самый популярный фильм по мнению зрителей: «Армия мертвых» Зака Снайдера
- Самый любимый момент в фильмах по мнению зрителей: Сцена с Флэшем из «Лиги справедливости»
Кроме того, традиционно за день до вручения «Оскара» состоялась церемония «Золотая малина». В списки худшей фантастики попало продолжение «Космического джема» (как «худший приквел», «худший актёр» с игрой ЛеБрона Джеймса и «худший дуэт», включающий героя Джеймса и любого анимационного персонажа). В традиционном списке «худший Брюс Уиллис» победила картина «Звёздный рубеж».
А «искупление» дали Уиллу Смиту за «Короля Ричарда» — собственно, эта роль ему ещё и «Оскара» принесла.
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