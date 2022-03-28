Успех «Дюны» и победа Apple: все победители «Оскара»

28 марта состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар».

Прежде всего, церемония запомнится тем, что впервые награду за лучший фильм взяла картина со стриминговых сервисов — «CODA: Ребёнок глухих родителей» (Apple TV+). Ну и конечно, неожиданным Уиллом Смитом, который на сцене ударил комика Криса Рока после шутки о жене артиста.

А что там у фантастики? «Дюна» завоевала шесть «Оскаров». Лучшим анимационным фильмом признали «Энканто». Лучшая «короткометражка» досталась работе команды Альберто Миелго (они рисовали эпизод The Witness из «Любовь, смерть и роботы») — в этот раз они сделали фильм с короткими зарисовками, в которых пытаются ответить на вопрос «что такое любовь». «Круэлла» взяла награду за лучший дизайн костюмов. Самым популярным фильмом по мнению зрителей стала «Армия мертвецов» Зака Снайдера.

Лучший фильм: «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лучший режиссёр: Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Лучшая мужская роль: Уилл Смит — «Король Ричард»

Лучшая женская роль: Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»

Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур — «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБоз — «Вестсайдская история»

Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана — «Белфаст»

Лучший адаптированный сценарий: Шон Хедер — «CODA: Ребёнок глухих родителей»

Лучший международный фильм: «Сядь за руль моей машины» — Япония

Лучший анимационный фильм: «Энканто»

Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер — «Дюна»

Лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер — «Дюна»

Лучшая песня: No Time To Die — «Не время умирать»

Лучший дизайн костюмов: Дженни Беван — «Круэлла»

Лучший монтаж: Джо Уокер — «Дюна»

Лучшая работа художника-постановщика: Патрис Верметт, Жужанна Шипош — «Дюна»

Лучшие визуальные эффекты: «Дюна»

Лучший звук: «Дюна»

Лучший грим и прически: «Глаза Тэмми Фэй»

Лучший документальный фильм: «Лето соула»

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель»

Лучший короткометражный игровой фильм: «Долгое прощание»

Лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола»

Самый популярный фильм по мнению зрителей: «Армия мертвых» Зака Снайдера

Самый любимый момент в фильмах по мнению зрителей: Сцена с Флэшем из «Лиги справедливости»

Кроме того, традиционно за день до вручения «Оскара» состоялась церемония «Золотая малина». В списки худшей фантастики попало продолжение «Космического джема» (как «худший приквел», «худший актёр» с игрой ЛеБрона Джеймса и «худший дуэт», включающий героя Джеймса и любого анимационного персонажа). В традиционном списке «худший Брюс Уиллис» победила картина «Звёздный рубеж».

А «искупление» дали Уиллу Смиту за «Короля Ричарда» — собственно, эта роль ему ещё и «Оскара» принесла.