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    Новости

    Успех «Дюны» и победа Apple: все победители «Оскара»

    28 марта 2022
    28.03.2022
    1075
    1 минута на чтение
    Лучшие фильмы 2021 года: фантастика, фэнтези и супергерои 1

    28 марта состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар».

    Прежде всего, церемония запомнится тем, что впервые награду за лучший фильм взяла картина со стриминговых сервисов — «CODA: Ребёнок глухих родителей» (Apple TV+). Ну и конечно, неожиданным Уиллом Смитом, который на сцене ударил комика Криса Рока после шутки о жене артиста.

    А что там у фантастики? «Дюна» завоевала шесть «Оскаров». Лучшим анимационным фильмом признали «Энканто». Лучшая «короткометражка» досталась работе команды Альберто Миелго (они рисовали эпизод The Witness из «Любовь, смерть и роботы») — в этот раз они сделали фильм с короткими зарисовками, в которых пытаются ответить на вопрос «что такое любовь». «Круэлла» взяла награду за лучший дизайн костюмов. Самым популярным фильмом по мнению зрителей стала «Армия мертвецов» Зака Снайдера.

    • Лучший фильм: «CODA: Ребёнок глухих родителей»
    • Лучший режиссёр: Джейн Кэмпион — «Власть пса»
    • Лучшая мужская роль: Уилл Смит — «Король Ричард»
    • Лучшая женская роль: Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»
    • Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
    • Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБоз — «Вестсайдская история»
    • Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана — «Белфаст»
    • Лучший адаптированный сценарий: Шон Хедер — «CODA: Ребёнок глухих родителей»
    • Лучший международный фильм: «Сядь за руль моей машины» — Япония
    • Лучший анимационный фильм: «Энканто»
    • Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер — «Дюна»
    • Лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер — «Дюна»
    • Лучшая песня: No Time To Die — «Не время умирать»
    • Лучший дизайн костюмов: Дженни Беван — «Круэлла»
    • Лучший монтаж: Джо Уокер — «Дюна»
    • Лучшая работа художника-постановщика: Патрис Верметт, Жужанна Шипош — «Дюна»
    • Лучшие визуальные эффекты: «Дюна»
    • Лучший звук: «Дюна»
    • Лучший грим и прически: «Глаза Тэмми Фэй»
    • Лучший документальный фильм: «Лето соула»
    • Лучший короткометражный анимационный фильм: «Стеклоочиститель»
    • Лучший короткометражный игровой фильм: «Долгое прощание»
    • Лучший короткометражный документальный фильм: «Королева баскетбола»
    • Самый популярный фильм по мнению зрителей: «Армия мертвых» Зака Снайдера
    • Самый любимый момент в фильмах по мнению зрителей: Сцена с Флэшем из «Лиги справедливости»

    Кроме того, традиционно за день до вручения «Оскара» состоялась церемония «Золотая малина». В списки худшей фантастики попало продолжение «Космического джема» (как «худший приквел», «худший актёр» с игрой ЛеБрона Джеймса и «худший дуэт», включающий героя Джеймса и любого анимационного персонажа). В традиционном списке «худший Брюс Уиллис» победила картина «Звёздный рубеж».

    А «искупление» дали Уиллу Смиту за «Короля Ричарда» — собственно, эта роль ему ещё и «Оскара» принесла.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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