В Dead Cells стартовал кроссовер с Hollow Knight, Blasphemous и другими играми

Команда Motion Twin выпустила бесплатное крупное обновление для rogue-lite-платформера Dead Cells под названием Everyone is Here.
Это кроссовер с шестью другими инди-играми, вместе с которым в «рогалике» появились облики и способности знакомых героев.
Среди них: Карадог из Curse of the Dead Gods, Дрифтер из Hyper Light Drifter, Кающийся из Blasphemous, Скал из Skul: The Hero Slayer и Хуан Авокадо из Guacamelee!.
Также в кроссовере числится Hollow Knight, но самого Рыцаря не добавили, «потому что он стесняется». Зато игрокам доступно его оружие — Гвоздь.
Патч вышел пока только на ПК, позже он будет доступен и на консолях.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Властелин ретро«Я насчитал 48 отсылок».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.