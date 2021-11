В Dead Cells стартовал кроссовер с Hollow Knight, Blasphemous и другими играми

Команда Motion Twin выпустила бесплатное крупное обновление для rogue-lite-платформера Dead Cells под названием Everyone is Here.

Это кроссовер с шестью другими инди-играми, вместе с которым в «рогалике» появились облики и способности знакомых героев.

Среди них: Карадог из Curse of the Dead Gods, Дрифтер из Hyper Light Drifter, Кающийся из Blasphemous, Скал из Skul: The Hero Slayer и Хуан Авокадо из Guacamelee!.

Также в кроссовере числится Hollow Knight, но самого Рыцаря не добавили, «потому что он стесняется». Зато игрокам доступно его оружие — Гвоздь.

Патч вышел пока только на ПК, позже он будет доступен и на консолях.