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    Новости

    В третьем сезоне «Любовь, смерть и роботы» покажут сиквел короткометражки Three Robots

    18 мая 2021
    Кот-император
    18.05.2021
    780
    1 минута на чтение
    В третьем сезоне «Любовь, смерть и роботы» покажут сиквел короткометражки Three Robots

    В ходе сессии со зрителям «Спроси меня о чём угодно» (Ask Me Anything) на Reddit продюсер антологии фантастических короткометражек Тим Миллер вместе с режиссёром Дженнифер Ю Нельсон анонсировали возвращение роботов из ролика «Три робота» про постапокалиптические руины и кошек.

    Некоторые персонажи вернутся. Трое из них, три героя. На самом деле, трое роботов вернутся в сиквеле.

    Дженнифер Ю Нельсон, режиссёр

    Увы, это единственная деталь о возможной третьей части.

    Короткометражка «Три робота» основана на истории фантаста Джона Скальци про группу из трёх роботов, которые блуждают по постапокалиптическому городу, в котором не осталось людей. Машины пытаются понять, что же тут случилось, и вскоре узнают, кто оказался во всём виноват. Кроме того, рассказы Скальци экранизировали в короткометражках The Day the Yogurt Took Over и Alternate Histories. Он также выступил соавтором ролика Automated Customer Service из второго сезона. И он же напишет текст продолжения «Трёх роботов».

    Нам так понравилось работать с Скальци, и эти истории оказались очень популярными… Я не знаю, есть ли точная оценка популярности короткометражек, но Zima Blue, Three Robots и The Witness регулярно были в топах любимых роликов. И наверняка «Роботы» попадали в топ, потому что они чертовски забавные.

    Тим Миллер, продюсер

    Второй сезон «Любовь, смерть и роботы» вышел 14 мая. Третий запланирован на 2022-й.

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    «Любовь, смерть и роботы», 2 сезон: в каком порядке смотреть?

     Евгений Пекло |  15.05.2021

    Все серии хороши, но двигаться стоит от хорошего к лучшему.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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