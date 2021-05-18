В третьем сезоне «Любовь, смерть и роботы» покажут сиквел короткометражки Three Robots

В ходе сессии со зрителям «Спроси меня о чём угодно» (Ask Me Anything) на Reddit продюсер антологии фантастических короткометражек Тим Миллер вместе с режиссёром Дженнифер Ю Нельсон анонсировали возвращение роботов из ролика «Три робота» про постапокалиптические руины и кошек.
Некоторые персонажи вернутся. Трое из них, три героя. На самом деле, трое роботов вернутся в сиквеле.
Дженнифер Ю Нельсон, режиссёр
Увы, это единственная деталь о возможной третьей части.
Короткометражка «Три робота» основана на истории фантаста Джона Скальци про группу из трёх роботов, которые блуждают по постапокалиптическому городу, в котором не осталось людей. Машины пытаются понять, что же тут случилось, и вскоре узнают, кто оказался во всём виноват. Кроме того, рассказы Скальци экранизировали в короткометражках The Day the Yogurt Took Over и Alternate Histories. Он также выступил соавтором ролика Automated Customer Service из второго сезона. И он же напишет текст продолжения «Трёх роботов».
Нам так понравилось работать с Скальци, и эти истории оказались очень популярными… Я не знаю, есть ли точная оценка популярности короткометражек, но Zima Blue, Three Robots и The Witness регулярно были в топах любимых роликов. И наверняка «Роботы» попадали в топ, потому что они чертовски забавные.
Тим Миллер, продюсер
Второй сезон «Любовь, смерть и роботы» вышел 14 мая. Третий запланирован на 2022-й.
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