20 января на Кинопоиске вышла «Этерна. Часть первая» — экранизация фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Фильм ещё до выхода обещал быть весьма меметичным — создатели делились в соцсетях массой забавных фотографий. В день премьеры фильму даже удалось ворваться в тренды русскоязычного твиттера. И львиная доля постов — всяческие шутки и мемы.
Начнём со спойлеров без контекста:
кстати, спойлеры к «Этерне» вне контекста: Лаик эдишн#Этерна pic.twitter.com/pMNOy3hj7w
— мари (@mari_knows) January 18, 2022
Хотя контекст тоже не всегда помогал:
Коротко об #этерна : ничего не понятно, но очень интересно
— Тина (@gluepvaa) January 20, 2022
Актёры на съёмках тоже любили веселиться:
https://twitter.com/tvoyi_muziki/status/1484251039389954051
Кадр быстро стал меметичным!
#этерна #твоимужики #типичный_фикрайтер pic.twitter.com/mIrtpmcQUz
— Маркури (@mercuryvzenite) January 21, 2022
Кстати, вы помните вот эту забавную фразу?
#этерна
– Фехтование – это ноги, господа унары.
– Фехтование – это унары, господа ноги.
ИМ 0 ЛЕТ pic.twitter.com/3sVLEYGHws
— Asshøle Fucking|-/ (@drsy10WSbjZ3Sho) January 20, 2022
Актёр Евгений Шварц (Валентин Придд) намекает, что этот каламбур придумал он:
https://twitter.com/evgeny_shwartz/status/1484840681285865473
Красивым юношам действительно «досталось»:
В чем проблема?
Подошёл
взял за руку
уверенно сказал
✨Короче как-то с батей пошли мы ловить кабана✨ pic.twitter.com/VLZ0avlILR
— Asshøle Fucking|-/ (@drsy10WSbjZ3Sho) January 21, 2022
https://twitter.com/AllyISFJ/status/1484253921862467589
Не ходи туда, Как же мне
там тебя ждут не ходить?
неприятности Они же ждут!#этерна pic.twitter.com/Wgn6Ob3aBq
— Суза-Муза👹 (@suzzamuzzza) January 18, 2022
Отдельная категория — мемы про Сергея Горошко:
так выглядят вайбы драко малфоя
#этерна pic.twitter.com/Z6UOPpX1MM
— ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) January 20, 2022
ПРОСТИТЕ ПХПХАЗА pic.twitter.com/pKMxRgwpgr
— Asshøle Fucking|-/ (@drsy10WSbjZ3Sho) January 12, 2022
мама я хочу Малфоя!¡!!
у нас есть Малфой дома
Малфой дома:#этерна pic.twitter.com/4z4JmH218l
— 🍫Kira de Ren || ЧОКОЛАДКА (@Kira_de_Ren) January 20, 2022
(Кстати, сцену матча не зря сравнивали с таковой из «Сумерек» — и вот результат)
#этерна хороший тамада и конкурсы интересные
унары под supermassive black hole pic.twitter.com/xTrF4ruWkD
— пчолкинъ (@zhivisvoimymom) January 21, 2022
Ну и напоследок:
Десять душнил пошли роман читать,
Одного убил вид обложки, и их осталось девять
Девять душнил на текстом клевали носом,
Один увяз в метафорах, и их осталось восемь…
— Трудоголический кар (@Valeri_Goteka) January 21, 2022
Десять душнил пошли роман читать,
Одного убил вид обложки, и их осталось девять
Девять душнил на текстом клевали носом,
Один увяз в метафорах, и их осталось восемь…
Восемь душнил проснулись потом,
Один прочел все сноски, остались всемером.
Семь душнил сочиняли рецензию вместе,
Один запятую поставил не там — и осталось шесть их.
Шесть душнил стали жанр определять,
Один заспорил со всеми, их осталось пять.
Пять душнил расправу в чате учинили,
Админ забанил одного, осталось их четыре.
Четыре душнилы в анализ смысла заплыли,
Один напоролся на травму, трое всплыли.
Трое душнил в соцсетях показались
Одного распял фандом, и вдвоем остались.
Двое душнил пошли к автору в личку,
Одного автор «съел» — и вот один, несчастный, совсем истеричка.
Последний душнила поглядел в роман устало,
Пошел писать по нему фик, и никого не стало.
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