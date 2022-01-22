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    Фан | Юмор

    «Мемы — это унары, господа ноги»: лучшие мемы по «Этерне»

    22 января 2022
    22.01.2022
    14754
    2 минуты на чтение

    20 января на Кинопоиске вышла «Этерна. Часть первая» — экранизация фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Фильм ещё до выхода обещал быть весьма меметичным — создатели делились в соцсетях массой забавных фотографий. В день премьеры фильму даже удалось ворваться в тренды русскоязычного твиттера. И львиная доля постов — всяческие шутки и мемы.

    Начнём со спойлеров без контекста:

    Хотя контекст тоже не всегда помогал:

    Актёры на съёмках тоже любили веселиться:

    https://twitter.com/tvoyi_muziki/status/1484251039389954051

    Кадр быстро стал меметичным!

    Кстати, вы помните вот эту забавную фразу?

    Актёр Евгений Шварц (Валентин Придд) намекает, что этот каламбур придумал он:

    https://twitter.com/evgeny_shwartz/status/1484840681285865473

    Красивым юношам действительно «досталось»:

     

    https://twitter.com/AllyISFJ/status/1484253921862467589

    Отдельная категория — мемы про Сергея Горошко:

    (Кстати, сцену матча не зря сравнивали с таковой из «Сумерек» — и вот результат)

    Ну и напоследок:

    Десять душнил пошли роман читать,
    Одного убил вид обложки, и их осталось девять

    Девять душнил на текстом клевали носом,
    Один увяз в метафорах, и их осталось восемь…

    Восемь душнил проснулись потом,
    Один прочел все сноски, остались всемером.

    Семь душнил сочиняли рецензию вместе,
    Один запятую поставил не там — и осталось шесть их.

    Шесть душнил стали жанр определять,
    Один заспорил со всеми, их осталось пять.

    Пять душнил расправу в чате учинили,
    Админ забанил одного, осталось их четыре.

    Четыре душнилы в анализ смысла заплыли,
    Один напоролся на травму, трое всплыли.

    Трое душнил в соцсетях показались
    Одного распял фандом, и вдвоем остались.

    Двое душнил пошли к автору в личку,
    Одного автор «съел» — и вот один, несчастный, совсем истеричка.

    Последний душнила поглядел в роман устало,
    Пошел писать по нему фик, и никого не стало.

    Этерна
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