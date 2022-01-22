20 января на Кинопоиске вышла «Этерна. Часть первая» — экранизация фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Фильм ещё до выхода обещал быть весьма меметичным — создатели делились в соцсетях массой забавных фотографий. В день премьеры фильму даже удалось ворваться в тренды русскоязычного твиттера. И львиная доля постов — всяческие шутки и мемы.

Начнём со спойлеров без контекста:

Хотя контекст тоже не всегда помогал:

Коротко об #этерна : ничего не понятно, но очень интересно — Тина (@gluepvaa) January 20, 2022

Актёры на съёмках тоже любили веселиться:

https://twitter.com/tvoyi_muziki/status/1484251039389954051

Кадр быстро стал меметичным!

Кстати, вы помните вот эту забавную фразу?

#этерна

– Фехтование – это ноги, господа унары.

– Фехтование – это унары, господа ноги. ИМ 0 ЛЕТ pic.twitter.com/3sVLEYGHws — Asshøle Fucking|-/ (@drsy10WSbjZ3Sho) January 20, 2022

Актёр Евгений Шварц (Валентин Придд) намекает, что этот каламбур придумал он:

https://twitter.com/evgeny_shwartz/status/1484840681285865473

Красивым юношам действительно «досталось»:

#Этерна В чем проблема? Подошёл

взял за руку

уверенно сказал ✨Короче как-то с батей пошли мы ловить кабана✨ pic.twitter.com/VLZ0avlILR — Asshøle Fucking|-/ (@drsy10WSbjZ3Sho) January 21, 2022

https://twitter.com/AllyISFJ/status/1484253921862467589

Не ходи туда, Как же мне

там тебя ждут не ходить?

неприятности Они же ждут!#этерна pic.twitter.com/Wgn6Ob3aBq — Суза-Муза👹 (@suzzamuzzza) January 18, 2022

Отдельная категория — мемы про Сергея Горошко:

мама я хочу Малфоя!¡!!

у нас есть Малфой дома

Малфой дома:#этерна pic.twitter.com/4z4JmH218l — 🍫Kira de Ren || ЧОКОЛАДКА (@Kira_de_Ren) January 20, 2022

(Кстати, сцену матча не зря сравнивали с таковой из «Сумерек» — и вот результат)

#этерна хороший тамада и конкурсы интересные унары под supermassive black hole pic.twitter.com/xTrF4ruWkD — пчолкинъ (@zhivisvoimymom) January 21, 2022

Ну и напоследок:

Десять душнил пошли роман читать,

Одного убил вид обложки, и их осталось девять

Девять душнил на текстом клевали носом,

Один увяз в метафорах, и их осталось восемь… — Трудоголический кар (@Valeri_Goteka) January 21, 2022

Десять душнил пошли роман читать,

Одного убил вид обложки, и их осталось девять Девять душнил на текстом клевали носом,

Один увяз в метафорах, и их осталось восемь… Восемь душнил проснулись потом,

Один прочел все сноски, остались всемером. Семь душнил сочиняли рецензию вместе,

Один запятую поставил не там — и осталось шесть их. Шесть душнил стали жанр определять,

Один заспорил со всеми, их осталось пять. Пять душнил расправу в чате учинили,

Админ забанил одного, осталось их четыре. Четыре душнилы в анализ смысла заплыли,

Один напоролся на травму, трое всплыли. Трое душнил в соцсетях показались

Одного распял фандом, и вдвоем остались. Двое душнил пошли к автору в личку,

Одного автор «съел» — и вот один, несчастный, совсем истеричка. Последний душнила поглядел в роман устало,

Пошел писать по нему фик, и никого не стало.