    3
    Новости

    Весной выйдет коллекционное издание пластинок с саундтреком Heroes of Might and Magic III

    29 сентября 2021
    29.09.2021
    531
    0 минут на чтение
    1

    Gamemusic сообщила, что выпустит коллекционное издание виниловых пластинок с саундтреком Heroes of Might and Magic III.

    Для выпуска коллекции Gamemusic сотрудничали с создателями саундтрека Полом Энтони Ромеро и Робом Кингом, чтобы создать достойную виниловую пластинку, которая смогла бы отдать должное наследию игры.

    Виниловое издание сопровождается картинами художницы Магдалены Катаньской, которая является большой поклонницей этой серии. Каждая сторона обложки представляет собой специально созданные панорамные картины.

    Диски доступны в четырех цветах, которые соответствуют основным флагам игроков в Heroes of Might and Magic III, а также в классическим черном. Некрополис будет в чёрном цвете, Инферно — в красном, Оплот — в зелёном, а Замок в синем. Пластинки каждого цвета будут иметь ограниченный тираж.

    Первый тираж составит всего лишь тысячу экземпляров.

    Пластинки будут выпущены весной 2022-го.

    Читайте также

    Посмотрите на фанатский ремейк Heroes of Mights & Magic II

    Посмотрите на фанатский ремейк Heroes of Mights & Magic II!

     Кот-император |  14.05.2018

    Модификация для третьих «Героев» The Succession Wars выйдет уже в этом году.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Доктор Кто»: возвращение Расселла Т. Дэвиса изменит сериал. Но как?
    0
    10424
    «Доктор Кто»: возвращение Расселла Т. Дэвиса изменит сериал. Но как?

    Кто ещё появится в сериале? Каким будет Доктор? Чего ждать от проекта?

    WB рассматривает вариант выпустить «Дюну» только в кинотеатрах — на фоне успеха «Годзиллы против Конга»
    0
    31806
    Обсуждаем «Дюну» Дени Вильнёва в 33-м выпуске подкаста

    О(б)суждаем новую ленту Дени Вильнёва

    Potion Craft: «Во все тяжкие» по-средневековому 3
    0
    17444
    Potion Craft: «Во все тяжкие» по-средневековому

    Простой, но очаровательный симулятор алхимика.

    Читаем космическую оперу «Вела»
    0
    62545
    Читаем космическую оперу «Вела»

    В центре сюжета поиски пропавшего корабля «Вела», который должен стать новой надеждой для умирающей планетной системы.

    «Основание»: мир, который построил Азимов 7
    0
    76509
    «Основание»: мир, который построил Азимов

    Что такое Основание, чем вдохновлялся Азимов — и какой в итоге стала придуманная им вселенная.

     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он! 3
    0
    111129
     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он!

    Смешные приключения безумного гения и его внука… а сериал точно про это?

    Читаем книгу: Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»
    0
    131955
    Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»: не ждите слишком многого, и получите удовольствие

    Бодрое фэнтезийное приключение с обилием боевых сцен.

    Сериал «Полуночная месса»: христианские экзистенциальные ужасы
    0
    185502
    Сериал «Полуночная месса»: христианские экзистенциальные ужасы

    Из потрёпанных клише получилось создать глубокую, философскую и очень трогательную историю, пробирающую до дрожи и поражающую в самое сердце.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить