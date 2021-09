Весной выйдет коллекционное издание пластинок с саундтреком Heroes of Might and Magic III

Gamemusic сообщила, что выпустит коллекционное издание виниловых пластинок с саундтреком Heroes of Might and Magic III.

Для выпуска коллекции Gamemusic сотрудничали с создателями саундтрека Полом Энтони Ромеро и Робом Кингом, чтобы создать достойную виниловую пластинку, которая смогла бы отдать должное наследию игры.

Виниловое издание сопровождается картинами художницы Магдалены Катаньской, которая является большой поклонницей этой серии. Каждая сторона обложки представляет собой специально созданные панорамные картины.

Диски доступны в четырех цветах, которые соответствуют основным флагам игроков в Heroes of Might and Magic III, а также в классическим черном. Некрополис будет в чёрном цвете, Инферно — в красном, Оплот — в зелёном, а Замок в синем. Пластинки каждого цвета будут иметь ограниченный тираж.

Первый тираж составит всего лишь тысячу экземпляров.

Пластинки будут выпущены весной 2022-го.