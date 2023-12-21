Видео: что говорят игроки о настольной стратегии Иван Грозный. Первый царь»

Наши друзья из Hobby World поделились новым роликом, в котором ведущий Семен Пыхтеев пообщался с первыми игроками настольной стратегии «Иван Грозный. Первый царь» на презентации игры.
Приобрести игру можно на сайте Hobby Games. Цена удовольствия — 3990 рублей.
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Редактор
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