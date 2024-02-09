Видео: самые смешные баги во время разработки Hogwarts Legacy

Avalanche Software опубликовала ролик с самыми смешными багами из Hogwarts Legacy, с которыми столкнулись разработчики во время работы над проектом.

В видео можно увидеть дергающиеся (и вылезающие из орбит) глаза, увеличивающиеся головы и другие части тела у персонажей, проваливающиеся сквозь текстуры NPC и не только.

Ранее Warner Bros. Games рассказала, что тираж Hogwarts Legacy составил больше 22 миллиона проданных копий.

Напомним, игру тепло приняли как критики, так и обычные геймеры. Ее средний балл на Metacritic составляет 84 балла из 100 возможных.