Визуальная новелла по вселенной TRON выйдет 11 апреля

Создатели визуальной новеллы Tron: Identity опубликовали свежий трейлер видеоигры, в котором показали немного геймплея и окружение.

В Identity игрок возьмёт на себя роль детективной программы, которая должна будет разобраться с «беспрецедентным преступлением», совершённым в Сети. Игроку предстоит допрашивать подозреваемых, исследовать места преступлений, принимать решения и решать головоломки диска.

Скриншоты

Релиз состоится на ПК и Nintendo Switch 11 апреля.