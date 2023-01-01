Визуальная новелла по вселенной TRON выйдет 11 апреля

Создатели визуальной новеллы Tron: Identity опубликовали свежий трейлер видеоигры, в котором показали немного геймплея и окружение.
В Identity игрок возьмёт на себя роль детективной программы, которая должна будет разобраться с «беспрецедентным преступлением», совершённым в Сети. Игроку предстоит допрашивать подозреваемых, исследовать места преступлений, принимать решения и решать головоломки диска.
Скриншоты
Релиз состоится на ПК и Nintendo Switch 11 апреля.
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