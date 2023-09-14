«Вольга» выпустит в России «Риддика: Фурия», экранизацию Джорда Мартина и другую фантастику

«Вольга» опубликовала список зарубежных фильмов, которые кинопрокатчик «скоро» выпустит в российском прокате.
Без фантастических проектов не обойдется:
- «Приключения Паддингтона 3»;
- «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина;
- «Риддик: Фурия»;
- Ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом;
- «Сайлент Хилл. Возвращение»;
- «Нежить»;
- «Ози: Голос джунглей»;
- «Приключения Панды»;
- «Супер Крылья. Фильм».
При этом «Вольга» пока не называет точные даты выхода этих фильмов в России.
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Редактор
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