    3
    Новости

    Возможно, физики обнаружили новую силу природы

    25 октября 2021
    25.10.2021
    2414
    1 минута на чтение
    Возможно, физики обнаружили новую силу природы

    Стандартная модель (СМ) – лучшая на сегодняшний день теория частиц и взаимодействий. Она касается всего, что мы знаем об окружающем нас физическом мире, и к тому же довольно точна. Но результаты новых испытаний на Большом адронном коллайдере (БАК) могут указывать на ее неполноту. Команда исследователей опубликовала статью на сайте препринтов arXiv.org, и ей еще предстоит рецензирование прежде, чем она будет опубликована в официальном научном издании.

    СМ описывает три из четырех фундаментальных взаимодействий. Кроме того, она не предоставляет никакого объяснения темной материи, которая преобладает во Вселенной, согласно последним гипотезам, и также не может объяснить каким образом вещество смогло пережить Большой взрыв.

    Прелестные кварки (b-кварки) – нестабильные частицы, в среднем существующие в течение примерно 1,5 триллионной секунды до распада на другие частицы. Распад b-кварков можно связать с воздействием на них других частиц и взаимодействий – они «рассыпаются» на маленькие частицы вроде электронов в частности благодаря слабому взаимодействию. Один из способов обнаружения новой силы природы – незначительное изменение частоты распада b-кварков на различные типы частиц.

    В статье, опубликованной в марте 2021 года, обсуждался эксперимент на LHCb – одном из четырех гигантских детекторов частиц, регистрирующих результаты столкновений частиц сверхвысоких энергий на БАК. В ней утверждалось, что b-кварки c разной частотой распадались на электроны и их более тяжелых «родственников» — мюоны. Для СМ это было новшеством, так как мюон – это точная копия электрона, разве что в 200 раз тяжелее. То есть, по идее, все силы должны оказывать на электроны и мюоны взаимодействие с равной силой при распаде на них b-кварка.

    Однако выяснилось, что распад на мюоны происходил на 85% реже, чем на электроны. Это предполагает присутствие новой силы природы, по-разному воздействующей на электроны и мюоны и, таким образом, влияющей на распад b-кварков.

    Все это звучит очень интригующе, но есть одна оговорка: эти результаты пока не определены окончательно. На данный момент, результаты экспериментов имеют погрешность примерно 1 к 1000. Сами физики, занимающиеся изучением элементарных частиц, называют это «тремя сигмами» и считают, что пока еще далеки от достоверного подтверждения своего открытия.

    Тем не менее исследователи, работающие на LHCb уверены, что с марта неплохо продвинулись в разгадке неравномерности распадов. Самые последние результаты экспериментов показывают, что распад на мюоны происходит всего на 70% реже, чем на электроны.

    Чтобы новые данные были подтверждены, ученым необходимо снизить погрешность до пяти сигм – менее одного шанса на миллион, что это статистическая аномалия.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Пятая редакция Vampire: The Masquerade. Что изменилось в Мире Тьмы? 2
    0
    9838
    5-я редакция Vampire: The Masquerade скоро на русском! Что изменилось в Мире Тьмы?

    Эта книга стала крупнейшим переосмыслением знаменитой игры про вампиров за всю её долгую историю. Разберёмся, что в ней осталось прежним, что изменилось и что в итоге вышло.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 5
    0
    24631
    Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?». Загадка бетонного снеговика

    Комедийный хоррор для любителей абсурда, теорий заговора и тщательно скрываемого за этим здравого смысла.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 10
    0
    75625
    Игры по JoJo’s Bizarre Adventure

    JoJo не только аниме, но и целая франшиза, в которую входят и видеоигры — от RPG до файтингов и beat ’em up.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2
    0
    176229
    Ребекка Куанг «Пылающий бог». От героя к чудовищу

    Ориентальное фэнтези о том, как человек превращается в тирана.

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 4
    0
    230676
    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе

    Не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои? 

    На Kickstarter открылся сбор средств на издание артбука Симона Столенхага The Labyrinth 12
    0
    387264
    Саймон Столенхаг «Лабиринт»: артбук о странном и мрачном мире

    Как и прежде, вас ждут гротескные машины, природные аномалии и ретро-стиль. Но на сей раз всё гораздо мрачнее. Мир «Лабиринта» — это тусклое марево и пепельные дюны.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 2
    0
    337654
    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше?

    Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное 7
    0
    423710
    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное

    Красивый и неглупый сериал про то, что киновселенную Marvel не собьёт с курса даже зомби-апокалипсис.  

    Спецпроекты

    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить