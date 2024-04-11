«Вы будете плакать» — актриса озвучки Джинкс о втором сезоне «Аркейна»

Элла Пернелл, подарившая голос Джинкс, поделилась некоторыми подробностями о втором сезоне сериала по League of Legends под названием «Аркейн».

Актриса недавно закончила работу над продолжением. И, по ее словам, финал никого не оставит равнодушным

Недавно я была в студии, чтобы закончить финал второго сезона. И я плакала. И вы тоже будете плакать. Получился разрушительный финал, и никто не будет чувствовать себя хорошо после него.

Второй сезон выйдут в ноябре 2024 года.