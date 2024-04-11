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    «Вы будете плакать» — актриса озвучки Джинкс о втором сезоне «Аркейна»

    11 апреля 2024
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    11.04.2024
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    Элла Пернелл, подарившая голос Джинкс, поделилась некоторыми подробностями о втором сезоне сериала по League of Legends под названием «Аркейн».

    Актриса недавно закончила работу над продолжением. И, по ее словам, финал никого не оставит равнодушным

    Недавно я была в студии, чтобы закончить финал второго сезона. И я плакала. И вы тоже будете плакать. Получился разрушительный финал, и никто не будет чувствовать себя хорошо после него.

    Второй сезон выйдут в ноябре 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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