«Вы будете плакать» — актриса озвучки Джинкс о втором сезоне «Аркейна»

Элла Пернелл, подарившая голос Джинкс, поделилась некоторыми подробностями о втором сезоне сериала по League of Legends под названием «Аркейн».
Актриса недавно закончила работу над продолжением. И, по ее словам, финал никого не оставит равнодушным
Недавно я была в студии, чтобы закончить финал второго сезона. И я плакала. И вы тоже будете плакать. Получился разрушительный финал, и никто не будет чувствовать себя хорошо после него.
Второй сезон выйдут в ноябре 2024 года.
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