Выставку E3 2023 отменили. Зато у Summer Game Fest появилась дата проведения

Entertainment Software Association объявила, что выставка E3, которая должна была пройти с 13 по 16 июня, все-таки не состоится в 2023 году.
Причиной отмены мероприятия послужило отсутствие достаточного интереса среди участников, необходимого для проведения.
Несколькими днями ранее крупные компании вроде Ubisoft, Nintendo, SEGA и Tencent отметили, что не появятся на выставке.
Почти одновременно с анонсом отмены E3 ведущий и организатор Summer Game Fest Джефф Кили объявил, что его мероприятие пройдет 8 июня.
А официальный твиттер Summer Game Fest отдал честь аккаунту E3.
Без шуток на эту тему в сети дело не обошлось.
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Редактор
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