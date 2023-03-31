Выставку E3 2023 отменили. Зато у Summer Game Fest появилась дата проведения

Entertainment Software Association объявила, что выставка E3, которая должна была пройти с 13 по 16 июня, все-таки не состоится в 2023 году.

Причиной отмены мероприятия послужило отсутствие достаточного интереса среди участников, необходимого для проведения.

Несколькими днями ранее крупные компании вроде Ubisoft, Nintendo, SEGA и Tencent отметили, что не появятся на выставке.

Почти одновременно с анонсом отмены E3 ведущий и организатор Summer Game Fest Джефф Кили объявил, что его мероприятие пройдет 8 июня.

А официальный твиттер Summer Game Fest отдал честь аккаунту E3.

Без шуток на эту тему в сети дело не обошлось.