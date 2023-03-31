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    Новости

    Выставку E3 2023 отменили. Зато у Summer Game Fest появилась дата проведения

    31 марта 2023
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    31.03.2023
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    0 минут на чтение
    Выставку E3 2023 отменили. Зато у Summer Game Fest появилась дата проведения

    Entertainment Software Association объявила, что выставка E3, которая должна была пройти с 13 по 16 июня, все-таки не состоится в 2023 году.

    Причиной отмены мероприятия послужило отсутствие достаточного интереса среди участников, необходимого для проведения.

    Несколькими днями ранее крупные компании вроде Ubisoft, Nintendo, SEGA и Tencent отметили, что не появятся на выставке.

    Почти одновременно с анонсом отмены E3 ведущий и организатор Summer Game Fest Джефф Кили объявил, что его мероприятие пройдет 8 июня.

    А официальный твиттер Summer Game Fest отдал честь аккаунту E3.

    Без шуток на эту тему в сети дело не обошлось.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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