Warner Bros. показала первые 10 минут «Бэтмена»

Warner Bros. опубликовала на YouTube первые 10 минут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Правда, ролик доступен только на итальянском языке.

В отрывке можно увидеть Загадочника, оставляющего свои ребусы, и Темного рыцаря, который спасает прохожего и дерется с бандитами.

Премьеру «Бэтмена» в России отложили на неопределенный срок. При этом фильм уже скоро выйдет в HBO Max — 18 апреля.