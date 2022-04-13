Warner Bros. показала первые 10 минут «Бэтмена»

Warner Bros. опубликовала на YouTube первые 10 минут «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Правда, ролик доступен только на итальянском языке.
В отрывке можно увидеть Загадочника, оставляющего свои ребусы, и Темного рыцаря, который спасает прохожего и дерется с бандитами.
Премьеру «Бэтмена» в России отложили на неопределенный срок. При этом фильм уже скоро выйдет в HBO Max — 18 апреля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Формула стимпанка»Гонки в Викторианскую эпоху — занятие увлекательное. Если немного потерпеть.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.