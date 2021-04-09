«Яндекс.Музыка» вместе с астрофизиками записала альбом на основе данных космических объектов

«Яндекс.Музыка» при участии корпорации «Роскосмос» и Астрокосмического центра Учреждения Российской академии наук Физического института им. П.Н.Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) опубликовала музыкальный альбом, созданный на основе характеристик небесных тел.

Согласно идее, альбом представляет собой аудиопутешествие, которое начинается от Солнца и заканчивается у сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 на расстоянии 53,5 миллиона световых лет от Земли. Всего получилось 10 композиций. Для каждой записали короткое интро, которое рассказывает о том или ином объекте. В конце — специальный бонусный эпизод с подробным рассказом о создании музыки, о космосе и об использовании технологий в творчестве.

Каждый трек отражает уникальные характеристики своего небесного тела. Например, в треке «Солнце» использовались данные о периодичности вспышек на Солнце за последние 60 лет — из них получилась мелодия. Трек «Затменная», посвящённый Бете Лиры, написан в размере вальса: в Бете Лиры одна звезда вращается вокруг другой, так же и в треке одна мелодия сменяет другую.

Вот как работал алгоритм: сперва из яркости, движения и других характеристик небесных тел выделили частоту и амплитуду, которые можно превратить в параметры звука. Эти параметры выразили численно, и с помощью таблицы эти числа сопоставили с определенными нотами. После чего подобрали гармоническое движение, инструменты и эффекты.

Послушать можно как на сайте проекта, так и в «Яндекс.Музыке»: