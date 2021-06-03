Знакомьтесь, Чарли из перезапуска «Воспламеняющей взглядом» по роману Стивена Кинга

Рубрика «а вот и очередная экранизация романов Стивена Кинга».

Держите первый кадр из новой версии «Воспламеняющей взглядом». На этот раз роль Чарли исполнила молодая актриса Райан Кира Армстронг («Американская история ужасов», «Оно: Часть 2», «Война будущего»). В экранизации 1984 года девушку со сверхъестественными способностями сыграла Дрю Бэрримор.

Производством картины занимаются Blumhouse, Weed Road Pictures и Universal.

Книга рассказывала о девочке Чарли, которая обладает даром пирокинеза — то есть может силой мысли поджигать предметы на расстоянии. А всё потому, что её родители участвовали в тайном правительственном эксперименте. Отец девочки получил дар телепатии, а мать научилась двигать предметы взглядом.

Кроме Армстронг в фильме снимутся Зак Эфрон (сыграет Энди Макги, отца девочки) и Майкл Грейес (антагонист Джон Рэйнберд).

Съёмки стартовали в мае и продлятся два месяца. Пока что даты выхода у картины нет.