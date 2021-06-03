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    Знакомьтесь, Чарли из перезапуска «Воспламеняющей взглядом» по роману Стивена Кинга

    3 июня 2021
    03.06.2021
    241
    0 минут на чтение
    Знакомьтесь, это Чарли из перезапуска «Воспламеняющей взглядом» по роману Стивена Кинга

    Рубрика «а вот и очередная экранизация романов Стивена Кинга».

    Держите первый кадр из новой версии «Воспламеняющей взглядом». На этот раз роль Чарли исполнила молодая актриса Райан Кира Армстронг («Американская история ужасов», «Оно: Часть 2», «Война будущего»). В экранизации 1984 года девушку со сверхъестественными способностями сыграла Дрю Бэрримор.

    Производством картины занимаются Blumhouse, Weed Road Pictures и Universal.

    Книга рассказывала о девочке Чарли, которая обладает даром пирокинеза — то есть может силой мысли поджигать предметы на расстоянии. А всё потому, что её родители участвовали в тайном правительственном эксперименте. Отец девочки получил дар телепатии, а мать научилась двигать предметы взглядом.

    Кроме Армстронг в фильме снимутся Зак Эфрон (сыграет Энди Макги, отца девочки) и Майкл Грейес (антагонист Джон Рэйнберд).

    Съёмки стартовали в мае и продлятся два месяца. Пока что даты выхода у картины нет.

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