Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

Илья Глазков, Артём Дубровский и Никита Волкович разбираются, почему четвёртая фаза киновселенной Marvell получилась такой специфической. Что в ней удачно, а что — провально? Что дал зрителям и авторам переход к сериальном формату? Есть ли у четвёртой фазы какая-то центральная идея?

Обращаем внимание: в этом выпуске много спойлеров!

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