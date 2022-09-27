Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

Илья Глазков, Артём Дубровский и Никита Волкович разбираются, почему четвёртая фаза киновселенной Marvell получилась такой специфической. Что в ней удачно, а что — провально? Что дал зрителям и авторам переход к сериальном формату? Есть ли у четвёртой фазы какая-то центральная идея?
Обращаем внимание: в этом выпуске много спойлеров!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Marvel vs DC: Всё купленоНеужели «Дисней» подкупили всех кинокритиков?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.