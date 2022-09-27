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    #Marvel #Киновселенная Marvel #комиксы #супергеройские сериалы

    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

    27 сентября 2022
    27.09.2022
    1231
    0 минут на чтение
    #Marvel #Киновселенная Marvel #комиксы #супергеройские сериалы
    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

    Илья Глазков, Артём Дубровский и Никита Волкович разбираются, почему четвёртая фаза киновселенной Marvell получилась такой специфической. Что в ней удачно, а что — провально? Что дал зрителям и авторам переход к сериальном формату? Есть ли у четвёртой фазы какая-то центральная идея?
    Обращаем внимание: в этом выпуске много спойлеров!

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