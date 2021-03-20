«Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 1 серия: первые впечатления

После того как Мстители устранили последствия Щелчка и вернули исчезнувшую половину населения, Тони Старк пожертвовал собой, а Капитан Америка вернулся в прошлое, прошло полгода. Сэм Уилсон продолжает стоять на страже американских интересов по всему миру, а Баки Барнс ищет новое место в жизни: ходит к психологу, присматривает за пожилым соседом и пытается искупить вину за десятилетия преступлений в роли Зимнего солдата…

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Не успели утихнуть споры вокруг финала «Ванды/Вижна», а на сервисе Disney+ уже стартовал следующий сериал по вселенной Marvel. Изначально «Сокол и Зимний солдат» должны были появиться первыми, но в производство вмешалась пандемия. Сэму и Баки пришлось посторониться.

Энтони Маки, играющий Сокола, охарактеризовал сериал как шестичасовой фильм и, похоже, не погрешил перед истиной. Первый эпизод воспринимается исключительно как завязка истории. После взрывной экшен-сцены, занимающей первую четверть экранного времени, повествование резко замедляется и переключается на постепенное знакомство с героями. Как и «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат» пользуются предоставленным хронометражем для развития и углубления характеров: персонажи, которые в фильмах мелькали исключительно в качестве приложения к Капитану Америке, здесь как следует раскрываются.

Сэм Уилсон с первых кадров демонстрирует, что готов к роли главного героя. Это умелый и уверенный в себе боец, способный в одиночку справиться с целым самолётом террористов и ещё парочкой вертолётов в придачу. Вместе с тем Сокол не хочет принимать на себя роль, которую в концовке «Финала» ему предложил Стив. Но не потому, что считает себя неготовым, а потому что в принципе сомневается, что на Земле найдётся хоть кто-то, достойный маски и щита Капитана Америки.

Баки же представлен как драматический герой. Барнс получил полное помилование за былые грехи, но в рамках амнистии вынужден посещать психолога, соблюдать ряд нехитрых правил и пытаться как-то искупить свои преступления. Однако мёртвых не воскресишь, и по ночам Баки продолжают мучить кошмары, да и наяву он регулярно сталкивается с последствиями своих поступков.

— Последние девяносто лет я беспрерывно сражался…

— А теперь, когда вы перестали сражаться, чем бы вы хотели заняться? Баки на приёме у психолога

Сериал называется «Сокол и Зимний солдат», но в первом эпизоде никакого взаимодействия между этими персонажами нет. Каждый живёт своей жизнью, и хотя Сэм пытается поддерживать с Баки связь, тот игнорирует его звонки и не отвечает на сообщения.

У Сэма Уилсона, впрочем, и своих проблем хватает. Щелчок Таноса стёр Сокола из существования, но вот сестра его осталась. Эти пять лет она пыталась растить двоих детей и поддерживать на плаву семейный бизнес, который переживает не лучшие времена. Сэм отчаянно пытается восстановить отношения с родными и помочь им любыми способами, однако оказывается, что спасение мира и членство в Мстителях не помогут получить кредит даже в заштатном местном банке.

— У вас нет никаких зарегистрированных доходов за последние пять лет.

— Эй, меня стёрли из существования, как и три миллиарда других людей! Сэм Уилсон на приёме в банке

За рассказом о неудачных попытках Сэма получить кредит и неловких попытках Баки сходить на первое с начала Второй мировой свидание проходят оставшиеся полчаса. Однако в финале первого эпизода нас ждёт несколько намёков на то, что в ближайших сериях события наберут обороты. Торрес, армейский приятель Сэма, выходит на след террористической группировки, члены которой недовольны тем, что Мстители вернули из небытия три миллиарда людей. Разрушители флагов считают, что за эти пять лет мир стал лучше и лишился границ, а теперь всё вернулось на свои места. А ещё как минимум у одного члена организации есть суперспособности.

А главный сюрприз, способный подорвать уверенность Сэма в себе, своём месте в жизни и своей стране и свести его с Баки, случился в самом конце серии. Его последствия мы увидим уже на следующей неделе.

В списке героев заявлены Шэрон Картер и барон Земо, но в первом эпизоде мы их не встретили. Зато познакомились с несколькими любопытными личностями вроде того же Торреса, из которых при должном внимании сценаристов могут вырасти довольно неплохие герои.