Обсуждаем отечественные видеоигры в 35-м выпуске подкаста

Какую игру мечтает сделать каждый второй российский разработчик, дорвавшийся до индустрии? За какие отечественные проекты не стыдно? И что такое «кукож»?

Ответы на эти и другие вопросы в 35-м выпуске подкаста ищут Евгений Пекло, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский — как обычно, под музыку Артёма Пинегина!

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