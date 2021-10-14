Обсуждаем отечественные видеоигры в 35-м выпуске подкаста

Какую игру мечтает сделать каждый второй российский разработчик, дорвавшийся до индустрии? За какие отечественные проекты не стыдно? И что такое «кукож»?
Ответы на эти и другие вопросы в 35-м выпуске подкаста ищут Евгений Пекло, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский — как обычно, под музыку Артёма Пинегина!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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