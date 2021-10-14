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    #ролевые игры #Россия

    Обсуждаем отечественные видеоигры в 35-м выпуске подкаста

    14 октября 2021
    14.10.2021
    85017
    0 минут на чтение
    #ролевые игры #Россия
    Обсуждаем отечественные видеоигры в 35-м выпуске подкаста 1

    Какую игру мечтает сделать каждый второй российский разработчик, дорвавшийся до индустрии? За какие отечественные проекты не стыдно? И что такое «кукож»?

    Ответы на эти и другие вопросы в 35-м выпуске подкаста ищут Евгений Пекло, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский — как обычно, под музыку Артёма Пинегина!

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