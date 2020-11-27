Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»

Чему может быть посвящен подкаст после запуска крауд-кампании? Конечно, краудфандингу! Наши авторы Ксения Аташева и Александр Ляпустин, а также редактор Екатерина Пташкина обсуждают плюсы и минусы этой модели, успешные и провальные проекты. Как заносить денег на Кикстартер и не оставаться разочарованными? За что бэкеры и создатели кампаний друг друга любят и ненавидят? Настольщикам будет особенно интересно послушать!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
А поучаствовать в нашей крауд-кампании можно на CrowdRepublic!
Предыдущие выпуски
Признаёмся в любви Mass Effect в 15 выпуске «Фантастического подкаста»
Данил Ряснянский, Рона Михайлова и Олег Поторокин отмечают день N7.
Отправляемся в Вальгаллу вместе с Ассассинами в 16-м выпуске «Фантастического подкаста»
Евгений Пекло, Данил Ряснянский, Дмитрий Кинский и Сергей Лебедев обсуждают сеттинги, персонажей и сюжеты бесконечной игровой серии Assassin’s Creed.
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