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    Подкасты

    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»

    27 ноября 2020
    Кот-император
    27.11.2020
    24339
    0 минут на чтение
    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Чему может быть посвящен подкаст после запуска крауд-кампании? Конечно, краудфандингу! Наши авторы Ксения Аташева и Александр Ляпустин, а также редактор Екатерина Пташкина обсуждают плюсы и минусы этой модели, успешные и провальные проекты. Как заносить денег на Кикстартер и не оставаться разочарованными? За что бэкеры и создатели кампаний друг друга любят и ненавидят? Настольщикам будет особенно интересно послушать!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    А поучаствовать в нашей крауд-кампании можно на CrowdRepublic!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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