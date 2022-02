История Critical Role: от домашних игр до рекордов на Kickstarter и мультсериала

В конце января на Amazon Prime стартовал фэнтезийный мультсериал The Legend of Vox Machina. В комментариях шутят, что трейлер к нему выглядит так, будто это экранизация чьей-то игры в Dungeons & Dragons — но вообще-то так оно и есть!

В основе мультсериала лежит веб-проект Critical Role — серия стримов, в которой известные актёры озвучки играют в D&D в своё удовольствие. Всего с начала трансляций вышло более тысячи часов видео. За эти годы Critical Role обрёл невиданную популярность, по нему рисуют комиксы, пишут книги, выпускают игрушки и сувениры. Вишенка на торте — рекорд по сбору средств на Kickstarter в категории «анимация». Именно с этой крауд-кампании и началась история мультсериала.

На фоне выхода сериала поклонники Critical Role Лев Левин и Алёна Вахрушева расскажут, что это за проект, кто в нём участвует, за что его так полюбили и чего ждать от сериала.

Да кто такой этот ваш Critical Role?

Critical Role — популярное шоу на Twitch и YouTube, ведущие которого играют в Dungeons & Dragons. Начав стримить продолжение своей домашней игры в марте 2015 года, Мэттью Мёрсер и его друзья быстро доросли до масштабов небольшой медиаимперии, но по пути умудрились не потерять себя и сохранить на экране атмосферу простых и уютных посиделок в D&D с друзьями. На данный момент Critical Role — флагман «настольных» подкастов и самый зарабатывающий канал на Twitch в мире (согласно прошлогодним утечкам, и это без учёта нативной рекламы и пользовательских донатов вне системы Bits).

Почему они так популярны? Во-первых, благодаря семейной обстановке, которая мгновенно расположила к себе множество зрителей. На многих криттеров (так называют себя поклонники CR) шоу оказывает чуть ли не психотерапевтический эффект. Обстановка семейности подкрепляется тем, что весь актёрский состав — друзья в реальной жизни (а некоторые вообще женаты друг на друге), и зрители легко считывают неподдельную химию между ними как в игре, так и вне образов героев.

Спустя несколько недель после начала стрима мы получили письмо на электронную почту на адрес Geek & Sundry. Там говорилось: «Спасибо вам за шоу. Я собирался покончить с собой. Долго об этом размышлял, продумал весь процесс. А потом я наткнулся на ваше шоу и подумал, что хочу узнать, что же случится дальше. Подожду недельку, посмотрю и сделаю это. Я дождался следующего эпизода, досмотрел его и подумал: нет, я хочу узнать, что теперь случится. Подожду ещё неделю. И в конце концов я просто перестал назначать дату». Это было, кажется, в первые два месяца после начала стрима. Это письмо было для меня как такой душевный удар по почкам. Кто бы мог подумать, что наши дурачества в интернете каким-то образом помогли кому-то отойти от края… Это было очень сильное осознание. И ведь такое письмо стало первым из многих. Но это каждый раз ошеломляет. Это чудесно. И это огромная ответственность. Но такую ответственность я готов нести столько, сколько смогу — Мэттью Мёрсер, актёр озвучки и Мастер Подземелья

Во-вторых, в Critical Role игроки высочайшего класса. Все участники проекта и большая часть приглашённых гостей — актёры озвучки (а кое-кто и на экране мелькает). Если в последние 15–20 лет вы играли в популярные игры или смотрели значимую мультипликацию или аниме на английском, вы почти наверняка слышали большинство этих голосов.

В рамках игры каждый из участников профессионально погружается в отыгрыш своего персонажа и блестяще импровизирует в заданных условиях, почти никогда не выходя из образа. Это превращает стрим настолки в «стрим сценария захватывающего сериала», в котором не возникают типичные для реальных сериалов проблемы — у персонажей нет сюжетной брони, они не совершают нелогичных для себя действий и не нарушают ощущение правдоподобности происходящего. Мастеру же остаётся вовремя направлять героев в нужную сторону, чтобы сюжет не застаивался.

В-третьих, ведущий тоже высочайшего класса. Возьмите всё, что касается второго пункта, распространите навык отыгрыша на всех NPC и добавьте очень, очень прокачанный навык рассказчика. Мэттью Мёрсер создал детальный и правдоподобный мир и способен легко погрузить игроков и зрителей в происходящее с помощью как отыгрыша, так и детальных и нетривиальных описаний. Многие его персонажи моментально становятся любимцами публики и запоминаются благодаря уникальным речевым и поведенческим паттернам.

Кроме того, он детально продумывает сюжеты кампаний, стараясь сделать их интересными, неожиданными, но правдоподобными, а также искусно вплетает в них истории и стремления игроков. Вместе с тем он позволяет игрокам поворачивать сюжет в совершенно непредсказуемом направлении, даже если это значит, что нужно менять сюжет всей кампании. Так, Мэтт не «подкручивает» броски во время битв, чтобы убедиться, что персонажи выживут, — из-за этого некоторым участникам порой приходилось срочно создавать новых героев (или искать деньги и ближайшего жреца, знакомого с заклинанием воскрешения).

В-четвёртых, отметим уровень продакшена. Critical Role — это «D&D на максималках»: профессиональный ведущий, профессиональные игроки (по крайней мере, в плане отыгрыша, что гораздо важнее, чем доскональное знание ролевой системы), высококлассное техническое оснащение (свет, звук, спецэффекты), профессиональная работа с камерами, собственные фигурки персонажей и дорогущие миниатюры для визуализации битв. К третьей кампании команда даже отстроила собственную студию, где Мэтт с одного пульта способен управлять визуальными эффектами погоды, смены дня и ночи и так далее. Короче, Critical Role — это высококачественное «D&D-порно», после которого обычная D&D может показаться не такой уж и привлекательной.

Откуда они взялись?

Всё началось почти десять лет назад. Весной 2012 года уже известный актёр и режиссёр озвучки Лиам О’Брайен попросил своего коллегу Мэтта Мёрсера — также востребованного актёра озвучки — провести для него игру в Dungeons & Dragons в качестве подарка на день рождения. Лиам обожал D&D в детстве, но уже много лет не притрагивался к двадцатигранникам и хотел вернуть забытые ощущения. Мэтт, на тот момент уже имевший огромный опыт по ведению настольных ролевых игр, организовал одиночную игру для Лиама у себя дома. Оба пригласили нескольких знакомых и отлично провели время, осваивая правила четвёртой редакции D&D в наброске мира, который Мэтт придумал специально для этого вечера.

На следующее утро Лиам понял, что одной сессии ему мало. Он предложил участникам вечеринки продолжить веселье. Несколько месяцев спустя компания собралась вновь и пустилась в первое продолжительное приключение — уже по системе Pathfinder. Поскольку все участники были (и остаются) востребованными профессионалами, собираться часто у них не получалось, игры проходили раз в месяц-полтора, а сюжет развивался медленно. Тем не менее и таких редких встреч хватило, чтобы создать дружеские и даже семейные связи между некоторыми из восьмерых игроков и мастером, хотя кто-то из них познакомился друг с другом во время первой игры на дне рождения Лиама.

Мы думали, что это будет всего лишь один глупый вечер, но в итоге продолжили играть дальше — Лиам О’Брайен, актёр и игрок Critical Role

Пару лет спустя об этих семейных посиделках узнала Фелиция Дэй — икона западных геймеров и ролевиков конца нулевых, создательница проекта Geek & Sundry и сериала The Guild. Дэй предложила игрокам превратить кампанию в шоу для зрителей на площадках G&S. Идея не сразу нашла отклик у всех участников: они боялись потерять атмосферу закрытости и близости, которую даёт домашняя игра. К тому же Мёрсер переживал, какова будет реакция интернет-сообщества. Он боялся, что люди начнут говорить: «Видишь вот эту хрень? Ну и кринж, вот поэтому мы и не играем в D&D!»

Разве это хорошая идея — выложить онлайн то, что мы так любим, чтобы интернет разорвал это в клочья? — Мэттью Мёрсер, актёр озвучки и Мастер Подземелья

После споров и обсуждений игроки нашли подходящий формат в виде стримов на Twitch, перешли с Pathfinder на новую, но уже ставшую популярной пятую редакцию D&D (с некоторыми домашними правилами) и договорились с родными, что какое-то время будут поздно приходить домой в четверг вечером. Как выяснилось в дальнейшем, «какое-то время» означало «минимум ближайшие семь лет». Названием для нового шоу стала игра слов: Critical Role — «критическая роль», что созвучно «критическому броску» (roll).

Стримы первой кампании начались 12 марта 2015 года и продлились в еженедельном формате до 12 октября 2017 года (116 эпизодов, не считая спецвыпусков). С каждым выпуском становилось всё больше зрителей, подписчиков и донатов (деньги отправлялись на благотворительность). Начав с нескольких тысяч зрителей на первой трансляции, Critical Role превратился в международный феномен.

Всего через несколько месяцев после запуска актёры уже проводили собственную конференцию на «Комик-Коне» в Сан-Диего. Через год они начали запускать трансляции прямо с фестивалей, где события кампании сопровождались криками и аплодисментами живой аудитории. Популярность стримов выросла настолько, что продюсеры Geek & Sundry запустили «шоу про шоу» Talks Machina, в котором команда еженедельно обсуждала события свежего эпизода и отвечала на вопросы аудитории.

Вскоре после запуска второй кампании контракт Critical Role и Geek & Sundry закончился. Проект стал самостоятельной фирмой, которая продолжила развивать бренд Critical Role, а участники заняли руководящие должности. С тех пор бренд Critical Role проник во многие сферы. Загибаем пальцы:

Само шоу Critical Role, которое по-прежнему выходит каждый четверг (у нас это раннее утро пятницы) на Twitch-канале проекта. Сейчас идёт уже третья кампания основного сериала (каждую кампанию меняются герои и место действия в рамках общего мира). Кроме основного подкаста на канале, есть сетка вещания с минимум пятью регулярными шоу, как связанными с основным подкастом, так и самостоятельными.

Мультсериал The Legend of Vox Machina по мотивам первой кампании, профинансированный на Kickstarter за очень короткие сроки и уже продлённый Amazon на второй сезон — настолько сервис уверен в популярности франшизы.

Собственный фонд Critical Role Foundation, перечисляющий пожертвования благотворительным организациям в разных сферах — от помощи в творческом развитии детей из бедных семей до защиты сексуальных меньшинств.

Собственное издательство настольных игр Darrington Press, в котором вышла первая обычная настолка по мотивам второй кампании — Uk’otoa.

Масса печатной и смежной продукции:

Путеводители по разным частям мира Экзандрии (придуман Мёрсером) для пятой редакции D&D, в том числе выпущенные как официальные сеттинги самим издательством Wizards of the Coast;

Комиксы о приключениях героев от издательства Dark Horse, включая «канонизированную» в печати версию событий, произошедших в «домашней игре» до начала стримов;

Артбуки. Ку-у-у-уча артбуков с работами множества талантливых художников — это один из способов, которым CR поддерживает свое фанатское сообщество;

Нон-фикшн-энциклопедия The World of Critical Role;

Художественный роман Critical Role: Vox Machina — Kith & Kin о первых приключениях двух персонажей-близнецов из первой кампании, ещё до того, как образовалась группа Vox Machina. Книга вышла два месяца назад и наверняка станет первой из многих;

Пять интернет-магазинов разнообразной атрибутики, где можно найти вещи от предметов для игры в D&D до одежды, стикеров на автомобили, многоразовых масок и прочих повседневных аксессуаров. Пятый магазин открылся меньше месяца назад в Европе.

И мы точно ещё что-нибудь забыли.

Кто все эти люди?

Основной каст Critical Role состоит из восьми человек. Ниже — краткая информация об актёрах, их персонажах из сериала и заметных ролях вне Critical Role.

Мэттью Мёрсер

Мастер Подземелий, создатель мира Экзандрии, сюжетный мозг проекта и голос всех NPC. Пару лет назад женился на Марише Рэй.

В сериале: Сайлас Брайарвуд, один из антагонистов.

Заметные роли вне Critical Role: МакКри / Коул Кэссиди (Overwatch), Леон Кеннеди (Resident Evil 6), Леви Аккерман (аниме «Атака Титанов»), Джотаро Куджо (аниме «Невероятные приключения ДжоДжо»).

Мариша Рэй

Креативный директор и продюсер Critical Role, жена Мёрсера. Если Мэтт — мозг проекта, то Мариша — его двигатель ещё со времен Geek & Sundry (там она тоже работала продюсером и создателем различных шоу). Именно благодаря Марише шоу продолжило выходить в сеть, когда началась пандемия и игроки не могли сидеть вместе за одним столом.

В сериале: Килет, юная и наивная полуэльфийка-друидесса из племени воздушных ашари. Ей нужно пройти несколько сложнейших испытаний племен других стихий (и собственного племени) и научиться быть достойным лидером, чтобы возглавить свой народ (вставьте здесь вашу любимую шутку про Аанга).

Заметные роли вне CR: больше известна как продюсер, но также озвучила второстепенные роли в играх вроде Persona 4, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Star Wars: Battlefront и так далее.

Лиам О’Брайен

Актёр и режиссёр озвучки.

В сериале: Вакс’илдан (Вакс), полуэльф-плут, брат-близнец Векс’алии. Как и полагается плутам, специализируется на скрытности, убийственных атаках и наглости. Тем не менее персонаж вышел чувствительным и даже депрессивным, что связано с событиями в личной жизни Лиама — его мать тяжело заболела раком вскоре после начала подкаста и умерла через год. Отыгрыш депрессивного персонажа в первых двух кампаниях помог ему справиться с утратой.

Заметные роли вне CR: Иллидан Ярость Бури (World of Warcraft, тот самый, который «YOU ARE NOT PREPARED»), Война (Darksiders 1–3), Ясуо (League of Legends), Голлум («Средиземье: Тень Мордора» и «Тени войны»), режиссёр озвучки обеих The Last of Us, а также Resident Evil 5 и 6.

Лора Бэйли

Актриса озвучки, жена Трэвиса Виллингхэма

В сериале: Векс’алия (Векс), полуэльфийка-следопыт, сестра-близнец Вакс’илдана. Профессионально флиртует, останавливает сердца одним подмигиванием, стреляет без промаха и не терпит ненужных трат (поэтому отвечает за казну группы). Её лучший друг — огромный медведь Тринкет, который всюду сопровождает группу.

Заметные роли вне CR: Рэйн (серия игр Bloodrayne), Джайна Праудмур (World of Warcraft), Чунь-Ли (Street Fighter IV, V, X Tekken), Надин Росс (Uncharted 4 и Lost Legacy), Эбби (The Last of Us: Part II), Кэтрин (Catherine), Супергёрл (Injustice 2), Кейт Диаз (Gears of War 4 и 5) и многие другие. Лора — одна из самых популярных и востребованных актрис озвучки видеоигр и аниме.

Трэвис Виллингхэм

Генеральный директор Critical Role Productions LLC, муж Лоры Бэйли

В сериале: Грог Стронгджо, варвар-голиаф. Изгнан из своей орды за то, что проявил жалость к беззащитному гному. Гном приютил изгнанника у себя, и Грог быстро стал лучшим другом его праправнучки Пайк Трикфут. Обожает эль, женщин и драки, почти неостановим в гневе, но по интеллекту уступает даже гигантским орлам.

Заметные роли вне CR: Вилсон Фиск / Амбал (Marvel’s Spider-Man и Miles Morales), Рой Мустанг (аниме «Стальной алхимик» 2004 года и игры по франшизе), Тор почти во всех мультсериалах и играх по вселенной Marvel, выпущенных за последние десять лет (включая прошлогодних Avengers и появление персонажа в Fortnite).

Эшли Джонсон

Актриса, директор фонда Critical Role Foundation

В сериале: Пайк Трикфут, гном, жрица Саренрэй — богини искупления, лечения и сдержанности. Лучшая подруга Грога. В Vox Machina отвечает за поддержку отряда и частенько за здравый смысл и милосердие (которое не мешает ей крушить врагов огромной булавой).

Заметные роли вне CR: Элли (The Last of Us), агент Паттерсон (сериал «Слепое пятно»).

Талесин Джаффе

Актёр и режиссёр озвучки, а также сценарист

В сериале: Персиваль Фредрикштайн Фон Мьюзел Клоссовски Де Роло III (или просто Перси), человек-стрелок (класс, взятый из Pathfinder и подстроенный под реалии D&D). В детстве Перси чудом пережил переворот в своём замке и теперь намерен отомстить захватчикам за смерть семьи и разрушения.

Заметные роли вне CR: Флэш (Injustice 2), режиссёр озвучки Street Fighter V, аниме Hellsing Ultimate и других.

Сэм Ригел

Актёр, режиссёр и сценарист, лауреат премии «Эмми»

В сериале: Сканлан Шортхалт, гном-бард, воплощение остроумия, самолюбия и несдержанной сексуальности (как и почти все D&D-барды). Обожает тусить с Грогом в борделях.

Заметные роли вне CR: Феникс Райт (серия игр Ace Attorney), Донателло (мультсериал «Черепашки-ниндзя» 2003 года и игры по франшизе), Вирал (аниме «Гуррен-Лаганн»).

Девятым оригинальным актёром Critical Role был Орион Акаба (голос Рико Родригеса, главного героя Just Cause 4). Однако из-за разногласий (увы, непреодолимых) и наркотической зависимости он покинул проект ещё до 30-го эпизода и более не возвращался. Его персонаж, драконорождённый-чародей Тибериус Стормвинд, не появится в сериале. За приключениями Тибериуса и других драконорождённых в альтернативной временной линии можно следить в его видеоподкасте Draconian Knights, который стартовал в 2018 году (после того как персонажа окончательно вывели из основного сюжета Critical Role).

Так за что полюбили?

Инклюзивность

Critical Role — редкий проект такого масштаба, где инклюзивность стала частью принципов и идеалов команды. И речь не о простом появлении темнокожих персонажей или неловких попытках показать однополые пары. Среди персонажей как игроков, так и ведущего есть люди с инвалидностью и психическими особенностями (например, у Трэвиса синдром дефицита внимания и гиперактивности), есть репрезентация нейроотличного сообщества.

Искренность участников

Зрители приходят за фэнтезийными приключениями и яркими персонажами, а остаются ради душевной и домашней атмосферы. Участники Critical Role — друзья и партнёры в реальной жизни, они не стесняются обсуждать личные проблемы, включая вопросы бездомности, ПТСР и прочие. Все они сталкивались с неприятием в той или иной степени.

Например, Мёрсер рассказывал, что в школе он серьёзно страдал от насмешек и издевательств, что в подростковые годы вылилось в дисморфофобию, с которой он борется до сих пор. Он ужасно боялся сцены, поэтому стал актёром озвучки, где внешность не важна. Всё это Мэтт рассказывал в личном интервью на два часа — такие выходили с каждым участником команды.

Психотерапевтический эффект

Депрессию Лиама мы уже упоминали — и это лишь один пример из многих. Однажды Мэтта спросили, почему во второй кампании герои часто сталкиваются с многоглазыми противниками. На что он отвечал, что у популярности есть и позитивная, и негативная сторона, и вторая — то, что тебя подтачивает синдром самозванца и неуверенность в себе. Мэтт говорил, что страх того, как кто-нибудь увидит его творчество и мир, как раз и проявляется в дизайне противников.

Подобные рассуждения в интервью — очень искренние, собеседники не сдерживали слёз — помогают добиться психотерапевтического эффекта. Проговаривание подобных тем на публику выводит их за пределы личной жизни, которую принято прятать. Наоборот, команда делится проблемами и ищет решения, что сильно помогает и зрителям. Многие видят в историях и участниках Critical Role те же проблемы, с которыми сталкивались сами, но которые не принято проговаривать хоть сколько-то часто.

Critical Role — единственный сериал, который я смотрю. «Аркейн»? «Рик и Морти»? «Звёздные войны»? Я пропустила их все! И ничуть не жалею. После нескольких сотен часов стримов все остальные сериалы кажутся просто… недостаточно глубокими. Я начала смотреть Critical Role в 2018 году из-за персонажей и истории, но осталась из-за актёров и их отношений друг с другом. Нежность Мэтта к Марише. Мудрый Талисен. Удивительно крепкая дружба Лиама и Сэма. Милый Трэвис и дерзкая Лора. Добрая Эшли. Я многому научилась, просто наблюдая за тем, как эти ребята заботятся друг о друге. Иногда, когда я чувствую себя плохо, я вспоминаю, что в моём возрасте Мэтт не знал, чем он будет платить за аренду на следующий месяц. Маришу чуть не выгнали из университета за драку, а Сэма отшила девушка, в которую он был влюблён много лет. И я думаю, что если у участников получилось в конечном итоге построить замечательную карьеру и такие крепкие отношения друг с другом, то однажды получится и у меня. В конце концов, личности живых людей вдохновляют куда больше, чем любая выдуманная история. Ведь они живые и настоящие. И это то, за что я люблю Critical Role. — Алёна Вахрушева

Откуда взялся мультсериал?

В марте 2019-го создатели анонсировали сбор средств на Kickstarter на создание 20-минутного анимационного спецвыпуска о событиях «домашней игры», уже канонизированной в комиксах. Выпустить мультфильм планировалось осенью 2020-го. Не зная, сколько займёт сбор, создатели выставили срок в 45 дней на достижение основной цели в 750 тысяч долларов.

Однако уже через час после запуска кампании проект собрал более миллиона долларов. В первый же день сообщество профинансировало все сверхцели, вложив более 4 миллионов. Срочная реорганизация кампании превратила спецвыпуск в десятисерийный мультсериал, который должен был отразить не только события «до стрима», но и экранизировать примерно половину первой кампании. В итоге за 45 дней проект собрал более 11 миллионов долларов, а количество участников перевалило за 88 тысяч. The Legend of Vox Machina стал одним из самых быстро профинансированных проектов в истории Kickstarter, а также самым успешным проектом в истории площадки в категории теле- и кинопроизводства.

Спустя полгода Amazon приобрёл эксклюзивные права на показ, а заодно сразу заказал ещё 14 эпизодов. Таким образом, едва начав разработку, создатели уже работали над двумя полноценными сезонами по 12 серий.

Подход CR к продакшену сказался и на мультсериале — там тоже столько всего, что в это трудно поверить:

Анимацию создаёт студия Titmouse — именно они рисовали заставку «Легенды об Аанге», а также весь «Металлопокалипсис», «Братьев Вентура» и сверхпопулярный Big Mouth для Netflix.

Дизайн персонажей: Фил Бурасса, ответственный за облик персонажей во многих мультсериалах и фильмах анимационной вселенной DC за последние 12 лет.

Основной композитор: Нил Акри, обладатель более 20 наград за создание музыки к сериалам «Звёздные врата» (ко всем трём), а также к мировым хитам Blizzard: World of Warcraft (от Burning Crusade и вплоть до Shadowlands), Diablo III, Overwatch и Starcraft II.

Актёрский состав. Само собой, главные герои озвучены теми же актёрами, что играли их на Twitch. А вот на голоса других персонажей утвердили кучу знаменитостей — отчасти давних друзей и гостевых актёров Critical Role, отчасти — легенд индустрии. В частности, в сериале голоса следующих актёров:

Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Бродчёрч», «Джессика Джонс», «Постановка»);

Доминик Монахан («Властелин колец», «Остаться в живых», игры Quantum Break и Call of Duty: Vanguard);

Джина Торрес («Светлячок», «Матрица 2», «Матрица 3», «Форс-мажоры»);

Индира Варма («Игра престолов», «Рим», «Карнивал Роу»);

Рори Макканн («Игра престолов»);

Тони Хейл («Вице-президент», «Замедленное развитие»);

Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»);

Дэрин Де Пол (Райнхардт в Overwatch, Джей Джона Джеймсон в новых играх про Человека-паука);

И многие другие.

Чего ждать от сериала?

В первую очередь, аккуратной адаптации сюжета первой кампании — без купюр, с руганью, кровью и выпивкой. Это взрослый сериал для взрослой аудитории, повествующий о боевых буднях взрослых и далеко не идеальных личностей.

Сможет ли он затмить успех «Аркейна»? Пожалуй, нет. Сможет ли он стать ещё одним качественным и интересным сериалом «не для детей», продолжения которого стоит ждать? Очень даже может быть.

У мультсериала уже есть отличная и хорошо проработанная сюжетная основа и готовый мир, который так и просится на экран. Вопрос в том, получится ли у команды, породившей его, принять все решения правильно, даже если для этого им придётся менять собственный оригинал?

Криттеры абсолютно точно вознесут The Legend of Vox Machina на Олимп, просто потому что фанбаза Critical Role отличается невероятной, местами даже чрезмерной преданностью и готовностью закрыть глаза на любые недостатки. А вот как на мультсериал отреагирует сторонняя аудитория — узнаем совсем скоро.