«Космобой», «Мир кентавров» и другие: мультсериалы, которые вы пропустили

Осень 2021 года невероятно богата на премьеры анимационных сериалов. И пока вы дожидаетесь диснеевского «Привидения и Молли Макги», «Гремлинов» от Cartoon Network или, может быть, никелодеоновский «Звёздный путь: Вундеркинды», мы предлагаем вам ознакомиться с мультсериалами от Netflix, чьи премьеры прошли не так заметно, как хотелось бы. И совершенно зря!

Космобой / Kid Cosmic

Шоураннеры: Крейг Маккрекен

Релиз: 2 февраля 2021 года

Из всей подборки «Космобою» повезло больше всех: сериал приняли достаточно неплохо, чтобы выпустить второй и третий — телевизионный — сезоны, да ещё и презентовать альбом с саундтреком. По сарафанному радио и интернету распространились положительные и откровенно хвалебные отзывы, да и среди поклонников анимации он стал маленькой сенсацией.

Сложно сказать, почему: «Космобой» из всех премьер 2021-го наиболее консервативный, даже несколько старомодный в своём дружелюбии. Его эстетика очевидно отсылает к детским комиксам в стиле «Кальвина и Хоббса» и «Денниса-мучителя», создателям даже удалось передать точечную фактуру плотных страниц с немного отслаивающейся краской, выцветающей со временем на дешёвой бумаге. «Космобой» мультяшный в самом положительном смысле этого слова: анимация почти не прибегает к гуттаперчевой растяжимости тел, при этом сохраняя узнаваемую форму персонажа, а выразительная экспрессия лиц не потакает общей моде на меметичные фейсы. «Космобоя» просто приятно смотреть: его старомодность вызывает ностальгию по милым мультфильмам про столкновение сельских ребят с какой-нибудь хтонью. И не столь важно, с чем именно: с чудовищами, вампирами или пришельцами.

Старомодность «Космобоя» совершенно не мешает ни его экшену, ни его масштабному сюжету. С одной стороны, события замыкаются на жителях одного маленького города, с другой – их заставляют сталкиваться с буквально космической опасностью. Экшен потрясающе динамичный и креативный, волшебные камни, которые Космобой подбирает в самой первой серии, открывают большое пространство для необычных способов сражения с пришельцами — также многообразных, непредсказуемых и крутых. А сюжет отлично балансирует между детской непосредственностью, взрослой серьёзностью и даже пафосом отдельных драматических сцен.

«Космобой» остался почти незамеченным в России, и очень жаль, так как проект стоит на голову выше многих других нетфликсовских сериалов — как по качеству исполнения, так и по особенной душевности и ламповости. Вряд ли он создаст традицию и вернёт популярность старомодной фантастике — хотя возможно всякое — но он определённо заслуживает внимания.

Мир кентавров / Centaurworld

Шоураннеры: Меган Николь Донг

Релиз: 30 июля 2021 года

Меган Николь Донг… интересная. У неё есть свой узнаваемый стиль, скорее эффектный, чем техничный. В отличие от многих других художников такого плана, она не продвигает тему инклюзивности или толерантности — нет, социальные вопросы её как будто не интересуют.

И хотя инклюзивность встроена в «Мир кентавров» по умолчанию, Донг отдаётся другой своей страсти — творить абсурдистский трэш, пародируя жизнерадостные яркие мультфильмы, ставшие главным анимационным трендом 2010-х. В них есть яркие краски? Разноцветность «Мира кентавров» будет выедать глаза и заставит вас отказаться от употребления сахара. В мультфильмах 2010-х появлялась всякая хаотичная безумная дичь? «Мир кентавров» выводит непредсказуемую упоротость на новый уровень, делая буквально все лица в каждом кадре меметичным «реакшен-фейсом» — и это не говоря о странных штуках типа стрельбы из копыт своими маленькими копиями. В детских мультфильмах часто звучат странные голоса? Голос Глендейл, которую озвучила сама создательница шоу, станет звуковой пыткой – вне зависимости от того, смотрите ли вы сериал в дубляже или в оригинальной озвучке. И так далее.

«Мир кентавров» проходится по всем жанровым клише, начиная от бессмысленных музыкальных вставок и заканчивая абсурдностью дизайнов. Правда, «Мир кентавров» не высмеивает эти стереотипы, а подробно и тщательно воспроизводит их, заставляя думать, что это вообще было — где заканчивается постирония и начинается просто кринж?..

Но при этом анимация «Мира кентавров» достаточно компетентная и свидетельствует о добротном подходе к своему делу. Опять же, она скорее полагается на свой стиль, чем на гладкий фреймрейт, однако сериал богат на необычные ракурсы и нестандартные анимационные решения — пускай создатели часто забывают добавить действию немножечко кадров. Впрочем, если и смотреть «Мир кентавров», то никак не ради анимации, а ради меметичных лошадиных и человечьих харь. Ну и ради не то ироничного, не то просто невоздержанного абсурда.

DC девчонки-супергерои / DC Super Hero Girls, 2 сезон

Шоураннер: Аманда Рында

Релиз: 6 июня 2021 года

Продюсер Лорен Фауст, при всех ее талантах, частенько уходит из проектов сразу после первого сезона. Тут повторилась почти та же самая история, что в своё время с «Пони»: после ухода одного из главных создателей работу над сериалом доверили человеку, от которого все ожидали падения качества, — и он эти надежды не оправдал.

Это первая работа Аманды Рынды как шоураннера: до того она была креативным директором и даже чуточку режиссёром в «Шумном доме», а также стилистом по цвету в «Гравити Фолз» и «Вселенной Стивена». Однако ей удалось поддержать подростково-раздолбайский дух сериала, добавив в сюжет значительно больше глобальных конфликтов и стычек со злодеями. «Девчонки-супергерои» всё ещё не отходят от вертикальной модели повествования и раскрывают арки героинь от эпизода к эпизоду, не концентрируясь долгое время на сюжете каждой из них. Грустно, что для соперничества девчонок и мальчишек надо непременно выставить мальчика некомпетентным идиотом, но, помимо Робина, ничьи характеры больше не пострадали.

Второй сезон «Девчонок-супергероев» иногда теряет концентрацию, но это было проблемой и первого сезона, где о центральном конфликте на какое-то время просто забывали. Вот то, что повседневные истории героинь не настолько лёгкие и беззаботные, какими они получались у Лорен Фауст, уже проигнорировать нельзя. Однако в остальном сериал всё ещё не сдаёт позиций и неплохо веселит. Причём не только девочек.

Эллиот с Земли / Elliott from Earth

Шоураннеры: Гийом Кассуто, Мик Грейвз, Тони Халл

Релиз: 29 марта 2021 года

В 2021 году вышло сразу два сериала про мальчиков в космосе. Но если «Космобой» редко когда выходит за пределы маленького городка и просто наводняет его наёмниками-инопланетянами, то Эллиот с Земли, наоборот, попадает в космос. И если «Космобой» — разудалое приключение про фактически детей-супергероев, то «Эллиот с земли» — история о переезде и привыкании ребёнка к новой обстановке. Более классной, чем обычные человеческие школы, но всё ещё пугающей и неведомой.

Несмотря на уход из проекта главного создателя, «Эллиот с Земли» не допускает провисаний и путаницы — возможно, потому, что серий не очень много, и герои, по сути, в конце сезона заканчивают первый акт. Второй сезон пока не анонсирован, и неизвестно, выйдет ли он вообще. Хотелось бы, ведь «Эллиот с Земли» пусть и не хватает звёзд с неба (буквально и фигурально), но это хорошая неторопливая история, в меру забавная, в меру интригующая, в меру интересная. Сериал, конечно, рассчитан на аудиторию примерно того же возраста, что главный герой, но говорит со зрителем проникновенно и уважительно, чего не всегда встретишь и у взрослых сериалов. Так что финальный клиффхэнгер душу, может быть, и не разорвёт, но заставит проникнуться всей драмой ситуации. Ну и посмеяться над отдельными шутками.