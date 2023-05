Какие новые сериалы смотреть в мае 2023? «Звёздные войны», «Бункер», «Рыцарь в чёрном»

Май станет настоящим подарком для поклонников анимации — и дело не только во втором сезоне антологии «Видения» во вселенной «Звёздных войн». Да, нам очень интересно посмотреть, что получилось у Aardman и Cartoon Saloon, но ещё интересно увидеть новое творение Геннди Тартаковского и мультсериал про знаменитых гремлинов. А ещё можно посмотреть на антиутопичный постапокалипсис про курьеров, на антиутопичный постапокалипсис про жителей бункера и на антиутопичный постапокалипсис про выживших среди зомби. Или же просто полюбоваться величественными динозаврами без людей!

Звёздные войны: Видения, 2 сезон

Star Wars: Visions

Что? Анимационная антология.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 4 мая на Disney+.

О чём? Бывшая ученица ситха ведёт спокойную жизнь, но вскоре её настигает тёмное прошлое. Друзья обнаруживают пугающую пещеру, чьё жуткое влияние способно изменить их жизнь навсегда. Танцовщица в имперском кабаре использует свои уловки, чтобы шпионить в пользу повстанцев, однако появление таинственного офицера ставит её миссию под угрозу. И ещё шесть удивительных внеканонных историй во вселенной «Звёздных войн».

Что это будет? Увлекательный, яркий и необычный альманах короткометражных историй. Таким был первый сезон. Пусть не во всём удачным, но определённо запоминающимся. И немаловажно, что Lucasfilm развязала авторам руки, позволив не опираться на канон.

Если первый сезон рисовали японские аниме-студии, то над вторым работали студии со всего мира, включая знаменитых Mir («Легенда о Корре»), Aardman («Побег из курятника», «Барашек Шон») и Cartoon Saloon («Легенда о волках», «Песнь моря»).

О 1 сезоне Аниме «Звёздные войны: Видения» — слишком мало, хотим ещё! Пожалуй, именно этого «Звёздным войнам» не хватало: творческая свобода и взгляд на далёкую галактику с самых разных сторон. Но, конечно, не все серии одинаково хороши — и нам точно нужны были ТРИ вариации «Семи самураев»?

Бункер

Silo

Что? Антиутопия, экранизация романа «Иллюзия» (Wool) Хью Хауи.

Когда и где? Стартует на Apple TV+ 5 мая.

О чём? О жизни в тоталитарном постапокалиптическом обществе. После некой катастрофы люди живут в подземных бункерах, которые простираются на десятки и сотни этажей под землёй. Жители подчиняются жёстким и порой несправедливым законам, считая, что это способствует спасению. Взгляды Джульетты — инженера укрытия — отличаются от общепринятых. Ей кажется, что всем известная правда о бункере и опасностях снаружи не более чем ложь. Но за поведением Джульетты пристально наблюдает шериф Холстон.

Что это будет? Надеемся на параноидальный фантастический триллер. Промоматериалы выглядят интригующе и обещают многослойные тайны. Джульетту играет Ребекка Фергюсон («Дюна»), а Холстона воплотил Дэвид Ойелоуо («Полуночное небо», сериал «Отверженные» 2018-го).

Первоисточник «Укрытия» — антиутопический цикл Хью Хауи, который открывается романом «Иллюзия». Читатели до сих пор спорят, заслуженно ли серия обрела популярность. Книги сравнивают с «Голодными играми», и не в пользу романов Хауи.

За производство сериала отвечает продюсер и сценарист Грэм Йост, завоевавший в своё время «Эмми» за сериалы «От Земли до Луны» и «Тихий океан». Режиссёр — Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры»).

Американец китайского происхождения

American Born Chinese

Что? Комедийный фантастический боевик, экранизация комикса.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 24 мая.

О чём? Цзинь Ван — обычный американский школьник китайского происхождения, который то и дело страдает от неприятностей в школе и дома. Жизнь Вана сильно преображается после знакомства с тайваньским учеником по обмену Вей-Ченом. Ведь оказывается, что Вей-Чен — не просто из другой страны, а из другого мира. И на наш мир он навлёк большую беду. Так ничего не подозревающий Цзинь Ван становится участником сражений между богами китайской мифологии.

Что это будет? Кажется, большое признание в любви к фэнтезийным фильмам про боевые искусства — да ещё в формате истории взросления. Эпизоды поставили Люси Лью и Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и Легенда десяти колец»), а шоураннером выступил Кельвин Ю, работавший над «Закусочной Боба» и «Центральным парком».

Сам первоисточник — завоевавший премию Эйснера комикс с тремя вроде бы разными историями: про китайского иммигранта, про американца китайского происхождения и про легендарного Короля обезьян; в конце эти истории сплетаются в единый сюжет. В грядущем же сериале новеллы сразу соединены между собой.

Главная находка продюсеров — актёрский состав. Ещё в феврале 2022-го стало известно, что на сериал удалось подписать Мишель Йео, Джонатана Ке Квана и Стефани Сью — главных актёров оскароносной картины «Всё, везде и сразу». Ещё одна роль досталась другому популярному китайскому актёру — Дэниелу Ву (Into the Badlands).

О фильме «Всё везде и сразу»: пальцы-сосиски в мультивселенной безумия Это постмодернистская комедия, в которой есть мир, где вы успешны, а вашу судьбу может решить дилдо.

Рыцарь в чёрном

Black Knight / 택배기사

Что? Южнокорейский постапокалиптический боевик.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 12 мая на Netflix.

О чём? 2071 год. Из-за катастрофического загрязнения воздуха корейский полуостров превратился в пустошь, где погибли 99% населения. Выжившим нужно носить маски и респираторы. А ещё выжившие полагаются на Рыцарей — организацию курьеров и водителей, которые доставляют необходимые припасы (в том числе и кислород). Однажды рыцарь под кодом «5-8» встречает парня по имени Са-Вол, который мечтает стать Рыцарем, чтобы помогать другим. «5-8» решает помочь юноше и берёт его в ученики, чтобы научить выживать в этом тёмном и опасном мире.

Что это будет? Ещё одна вариация постапокалипсиса, на этот раз ближе к «Безумному Максу», чем к The Last of Us, — никаких зомби, только люди с непомерными амбициями и тяжёлыми пушками. Трейлер обещает драматичную историю, где Рыцарю в чёрном предстоит бороться не только с природными катаклизмами типа песчаной бури, но и с корпоративными злодеями.

Сериал написал и поставил Чо Уи Сок, работавший над фильмами Master (마스터. 2016) и Golden Slumber (2018).

Единорог: Вечные воители

Unicorn: Warriors Eternal

Что? Взрослый фэнтезийный мультсериал.

Когда и где? Стартует 4 мая на Adult Swim.

О чём? О легендарных героях, которые когда-то давали отпор древнему злу. Могущественная чародейка Мелинда, космический монах Сенг и эльфийский воин Эдред защищали мир в прошлом, и считалось, что их время ушло. Но теперь на улицах Лондона времён индустриальной революции герои нечаянно пробуждаются в телах троицы подростков — вместо тел подходящих взрослых, которым это было предначертано. Героям предстоит восстановить свои силы и память, чтобы хоть как-то вступить в борьбу с набирающим силу неведомым врагом.

Что это будет? Два слова. Геннди Тартаковски. Создатель «Первобытного» и «Самурая Джека» возвращается с новыми удивительным мультсериалом, и это редкий случай взрослого анимационного проекта от Adult Swim, который строится не на шутках про мамаш и секс, а на трагичной истории. Трейлер обещает занятный стиль рисунка и занятный стимпанк-сеттинг с толикой магии.

Гремлины: Тайны могвая

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Что? Взрослый фэнтезийный мультсериал по «Гремлинам».

Когда и где? Стартует 4 мая на Adult Swim.

О чём? О приключениях 10-летнего Сэма Уинга, который встречает милого зверька-могвая Гизмо. Вместе с уличной воровкой Элли компания отправляется в странное головокружительное путешествие по китайской деревушке и на каждом шагу сталкивается с существами и духами из китайского фольклора. А ещё героям будет противостоять могущественный промышленник, мечтающий о собственной армии злых гремлинов!

Что это будет? Как минимум свежий взгляд на вселенную гремлинов. Да и сеттинг необычный! Правда, с мультсериалом какие-то непонятки. Он первоначально должен был выйти в декабре 2022-го, но выход перенесли на 2023.

Трейлер выглядит… совсем не впечатляющим. Начиная с угловатого дизайна персонажей и неестественной анимации и заканчивая нехарактерной для франшизы тональностью. Да и магии стало как-то многовато. Впрочем, может ли быть много магии во вселенной, где есть мохнатые зверьки, которых из-за воды охватывает звериная ярость?

Маллиган

Mulligan

Что? Взрослый сатирический мультсериал.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 11 мая на Netflix.

О чём? О судьбе планеты Земля вообще и США в частности после нападения пришельцев. Выживших осталось немного, и президент передал все бразды правления герою, который спас человечество. Ведь всем известно, что если человек хорошо умеет сражаться, то он наверняка сможет и восстановить страну после развала. Или нет?

Что это будет? Новый мультсериал от создателей комедий «Студия 30» и «Несгибаемая Кимми Шмидт». Трейлер обещает вал забавных шуток, много экшена и рассуждений о руководительских способностях.

А в комментариях под видео образовался стихийный флешмоб, в котором зрители задают Netflix риторический вопрос: «Как вы могли закрыть “Корпорацию «Заговор»” ради этого?». Интересно, после какого сезона закроют «Маллигана»?

А ещё

«Школа клонов» (Clone High) возвращается спустя много лет со вторым сезоном. Над первым в своё время работали Фил Лорд и Кристофер Миллер — ещё до того, как они стали популярны благодаря «Человеку-пауку: Через вселенные». Завязка осталась всё та же — в специальной лаборатории выращиваются клоны знаменитых исторических личностей, которых отправляют в одно учебное учреждение. Так, в школьных коридорах могли столкнуться Клеопатра, Жанна д’Арк, Авраам Линкольн и даже Ганди. Кстати, образ последнего вызвал недовольство в Индии, и в продолжении от персонажа решили отказаться. Что вообще получилось с продолжением, увидим 23 мая на Max (бывший HBO Max).

«Ультрамен» (Ultraman, 3 сезон) — финальный сезон для этой экранизации манги от студий Tsuburaya Productions and Production I.G. Второй сезон поклонники ждали почти три года: если первый вышел в 2019-м, то второй — только в апреле 2022-го. Манга продолжала события культового аниме-сериала 1966 года, и теперь её сюжет тоже можно увидеть в формате сериала. На экранах — уже 11 мая на Netflix.

«Бойтесь ходячих мертвецов» (Fear the Walking Dead, первая часть 8-го сезона) — тоже финал уже второго сериала во вселенной зомби-апокалипсиса от AMC и Роберта Киркмана. Морган и Мэдисон хотят зажечь свет в душах выживших, и для этого им предстоит вызволить восьмилетнюю Мо из плена группировки. Один из шоураннеров пояснил, что в финале зрителей ждёт временной прыжок аж на семь лет — но это будет уже во второй части сезона, которая выйдет позже в этом году. А первая стартует 14 мая.

О сериале Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала Бросайте похождения Рика и Карла и переключайтесь на новую, улучшенную версию сериала. Третий сезон доказал, что спин-офф окончательно превзошёл оригинал, и вот почему.

«Доисторическая планета» (Prehistoric Planet, 2 сезон) — потрясающей красоты документалка от Джона Фавро и лучших голливудских студий, рассказывающая про наших любимых динозавров. Во втором сезоне обещают показать больше разных видов динозавров, а выглядеть они будут ещё красивее и естественнее. И всё это — в озвучке сэра Дэвида Аттенборо (в дубляже — Николая Дроздова). Смотрим на Apple TV+ с 22 мая.