Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала

«Ходячие мертвецы» уже восьмой год радуют рейтингами канал AMC. Среди эфирных шоу конкурентов у них просто нет — собрать от 5 до 10 миллионов зрителей в один вечер могут разве что ситкомы уровня «Теории большого взрыва» (ещё одного подзадержавшегося на телевидении сериала). А вот художественная ценность приключений Рика падает с каждым годом: мы уже писали, что «Ходячих» давно пора закрыть. В 2017 году «мертвецы» испортились окончательно, уступив собственному спин-оффу. Мы решили сравнить эти два сериала и доказать, что «Бойтесь ходячих мертвецов» пора выйти из тени предшественника.

Места действия

«Бойтесь ходячих мертвецов» с самого начала позиционировали как реалистичный сериал, и это до поры до времени ему очень мешало. Весь первый сезон Кларки и Салазары боялись каждого шороха и до последнего верили, что большой беды удастся избежать. Никакого действия, только бесконечные проблемы отцов и детей — многие бросали смотреть спин-офф после слабого старта. Но в поздних сезонах герои стали частью нового жестокого мира и его конфликтов.

Третий сезон приводит Мэдисон и её группу на ранчо, которое и в мирное время не могли поделить индейцы и американские фермеры. Нехватка воды и ресурсов толкает обе стороны на вооружённый конфликт, и эта маленькая война лучше любой военной кампании Рика. Правых нет, и вот уже вместо бранных слов вчерашним соседям достаются яд и пули. «Спасители», Губернатор с Вудбери и прочие «Волки», напротив, враждуют с героями оригинального сериала просто потому, что так нужно по сюжету.

Оригинальные «Ходячие» напрочь оторваны от истории и географии Штатов, спин-офф же, наоборот, использует местный колорит. Кроме ранчо с индейцами, герои побывают в мексиканских деревнях, где страх перед зомби смешивается с культом Санта Муэрте. Бандиты и наркоторговцы собираются в Лас-Вегас, в котором правят влиятельные кланы, а их должники охраняют периметр от шатающихся трупов в обмен на прощение. Дамба и водохранилище на жарком юге становятся центром притяжения для изнурённых от жажды бедняков — и маленьких армий. Половину второго сезона герои провели на море, путешествуя на яхте вдоль побережья. Такого разнообразия мы не видели со времён первого сезона «Ходячих».

Герои

Рик Граймс — ужасный лидер. Он то придерживается строгих принципов, выгоняя из группы лучших людей, то медлит, не решаясь на аморальный, но необходимый поступок, то решает проблему силой в неподходящий момент.

То ли дело Мэдисон из «Бойтесь ходячих». Это добрая и чуткая женщина, привыкшая работать с трудными подростками. Но стоит кому-то обидеть её близких — эта дама, не задумываясь, воткнёт в глаз ложку, выстрелит в лоб, взорвёт полгорода, лишь бы не тронули её любимых. Компромисс? Хорошо. Не договорились — минус персонаж. Жестокость героини не выглядит беспричинной, и благодаря ей сюжет не стоит на месте. Некогда скучать.

Под стать Мэдисон и остальные персонажи. Невезучий аферист Виктор Стрэнд то помогает группе, то подставляет её под удар ради личного блага. Наркоман Ник и сын фермера Трой за один сезон успели и руки замарать, и совершить достойные поступки. Муж Мэдисон, Трэвис, ещё с пилота пытается достучаться до сына и научить его поступать по совести, а военный палач Даниэль Салазар наоборот, скрывает от дочери свою душу. Сюжет не строится по принципу «вот эти ребята против всех» — только за третий сезон персонажи дважды оказывались по разные стороны баррикад.

В основном же сериале к настоящему времени интересных героев не осталось. Большая часть из них нужна только затем, чтобы бегать с оружием за персонажем Эндрю Линкольна. Даже любимец публики Дэрил потерял всякую индивидуальность. Новые персонажи даже не пытаются составить конкуренцию старым и выглядят просто смешно. Пока Иезекииль устраивает концерт с тигром в актовом зале школы, где-то на мексиканской границе травят колодцы и воюют за кокаин.

Сценарии

Оба сериала скроены по одному лекалу: герои в дороге, бандиты, непогода. Потом — спокойное место, все понемногу обживаются. Ещё одна сюжетная арка — убежище уничтожено, пора уходить. Мэдисон, конечно, проклята: только обустроится, как сразу приходится бросать всё и бежать.

Но в мелочах, во второстепенных сюжетных линиях спин-офф куда изобретательней. Там, где «Ходячие мертвецы» повторяются, приквел двигается дальше. Никаких однообразных походов в магазины: герои летают на вертолёте, торгуются с китайской мафией и лазают по запутанной вентиляции. После их злоключений «Всеобщая война» со «Спасителями» в восьмом сезоне выглядит смешно: приехали, постреляли по стёклам, уехали обратно.

Даже один из главных недостатков оригинала — сольные серии про второстепенных героев — приквел превратил в достоинство. Личный эпизод Даниэля в третьем сезоне поразительно хорош. Раненый и обгоревший в пожаре бывший военный попадает на дамбу, которой управляет преступная шайка. Герой оказывается перед выбором: оставить всё как есть или попытаться сделать лучше — но будут невинные жертвы. В итоге — ни одного монолога, ни одной сцены с рыданием на плече. Старый солдат не знает слов любви и вообще предпочитает не говорить, а действовать. Какой разительный контраст с эпизодами-филлерами из «Ходячих»! К тому же оригинал слишком зависит от комикса.

Увы, как бы ни был хорош спин-офф, поклонников у него немного. Рейтинги «Бойтесь ходячих мертвецов» примерно в пять раз ниже, чем у основного сериала. Пока новости обнадёживают: четвёртому сезону — быть, готовится первый кроссовер двух сериалов. Но вряд ли он продержится долго. Поэтому не тратьте своё время на исчерпавших себя «Ходячих» и посмотрите их новую, лучшую версию.