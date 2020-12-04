«Тёмные начала», 2 сезон. Первые впечатления от экранизации «Чудесного ножа»

Книжный цикл Филипа Пулмана «Темные начала» экранизировали уже дважды: в 2000-х вышла голливудская адаптация «Золотой компас», а год назад HBO запустила сериал. Второй сезон сериала стартовал 8 ноября, и он рассказывает о событиях ранее не экранизированной второй книги «Чудесный нож». В России сериал показывает «Амедиатека». Автору «Мира фантастики» позволили заранее оценить первые пять серий из семи, и оценка получилась весьма высокой (это единственный спойлер в обзоре).

Создатели сериала придерживаются схемы «один сезон — одна книга»; первый том и первый сезон завершаются одинаково. Тем не менее сериал (чьё производство контролирует сам Пулман) стремится заполнить некоторые белые пятна, показав события с другой стороны. А то и добавить деталей из свежей трилогии «Книга Пыли», которая представляет собой одновременно и приквел, и сиквел «Темных начал».

С центральным героем «Чудесного ножа», Уиллом Парри, нас познакомили ещё год назад, хотя начало его истории приходится на вторую книгу. В новом сезоне у Уилла ключевая роль, и это очень хорошо, что зрителям показали его заблаговременно. Фигура Лиры Сирин — главной героини — менее значимой не стала: с её путешествия в город Читагацце (которое не раскрывалось на страницах книг) и начинается второй сезон.

Вдобавок большую роль в нем, как и в «Чудесном ноже», играет лорд Бореал. В первой книге на него обращали мало внимания, зато в сериале ему посвятили половину первого сезона. Персонаж стал глубже, связанные с ним события — более проработанными. В итоге сюжет пулмановских «Темных начал» сместился немного во времени, но фабула осталась прежней.

Теперь тандем Лиры и Уилла в центре внимания — их экранной встречи фанаты Пулмана ждали больше 20 лет. Тут многое зависело от актёрской игры несовершеннолетних Дафни Кин и Амира Уилсона. Как и в первом сезоне, они не уступают в мастерстве более взрослым и именитым актёрам на площадке. В некоторых сценах Лира-Дафни и вовсе перебивает всех своей харизмой невинной девочки с мрачным огнём в глазах. Полсезона кажется, что она затмевает и Уилсона: тот держится позади неё и не слишком похож на Уилла-лидера из книг. Однако к четвертой серии эта иллюзия распадается. Во время ключевой для сюжета, лихо поставленной сцены рукопашного боя и после неё он выходит на первый план — и выдаёт серьёзную драматическую игру.

Стоит отметить: книжные «Темные начала» при всей мрачности и сложности всегда ориентировались на подростковую аудиторию. Сериал HBO получил рейтинг 12+, и фанаты предполагали, что именно из-за этого схватка медведей-панцербьорнов в первом сезоне получилась бескровной, а потому — менее зрелищной. Особенно в сравнении с аналогичной сценой из голливудского фильма с тем же рейтингом.

Однако во втором сезоне брутальные сцены даются без прикрас. Юные герои страдают, получают увечья, как и положено по сюжету; для «Темных начал» — «детской истории для взрослых сердец» — это однозначно хорошо.

Действие по большей части перенесено в город междумирья Читагацце. Его проектировали с максимальной оглядкой на книги — если вы читали «Темные начала» в 12−13 лет, то, скорее всего, так его себе и представляли. Его архитектура (немного Средиземноморья, чуть-чуть мудехара) контрастирует с архитектурой второй большой локации сезона — родного мира Уилла, максимально похожего на наш. Мир Лиры с его дирижаблями и антарными фонарями тоже не остался за кадром. Уже упомянутые дирижабли, знакомые нам по первому сезону коридоры Магистериума и псевдорусский городок, куда прибывают сразу несколько важнейших персонажей, — всё сделано со вкусом.

Магистериум — площадка для большой политики. Сериал уделяет ей куда больше внимания, чем книги, и лучше даёт понять, что именно не устраивает в Азриэле церковь из мира Лиры, а его — в церкви. К слову, планировавшийся восьмой эпизод с Азриэлем, сыгранным Джеймсом Макэвоем, вырезали: помешала пандемия. Впрочем, в «Чудесном ноже» герой и так не появлялся.

На фоне тщательно прописанной борьбы за власть в Магистериуме ярче выглядит и героиня Рут Уилсон. После первого сезона казалось, что ярче сыграть миссис Колтер уже невозможно. Тем не менее Уилсон продолжает привносить в миссис Колтер всё больше человечности и материнских чувств — а ведь в этой части у Пулмана всегда ощущалась недосказанность, по крайней мере, до третьей книги. Благодаря этому появилась одна из самых запоминающихся сцен второго сезона, где ведут диалог миссис Колтер и аэронавт Ли Скорсби (играет Лин-Мануэль Миранда). Не моргайте, чтобы не пропустить ни единой эмоции.

Тот же совет пригодится, когда новый значимый персонаж, Мэри Малоун в исполнении Симоны Кирби, будет общаться с «потусторонними силами» через компьютер. Сцена попросту завораживающая — трудно отвести взгляд.

Что разочаровало, так это линия ведьм. Их стабильно показывают в каждой серии, представляя теперь уже военный конфликт с Магистериумом. Есть даже несколько зрелищных сцен с их участием, но мало — гораздо больше монотонных диалогов угрюмых колдуний на одном и том же фоне, которые то и дело хочется промотать.

Первый сезон «Темных начал» легко полюбить за детали и эстетику. Стимпанк, ретрофутуризм, смешение фэнтези и научной фантастики, и это щедро приправлено символизмом (попробуйте поразмышлять об изображении змея на мониторе Мэри). Всё это, плюс взаимоотношения науки и религии, во втором сезоне обрело даже более важное значение. Есть ощущение, что разгадка феномена Пыли — до которой, впрочем, ещё далеко — расскажет зрителю кое-что важное и о нем самом.

Всё ещё можно спорить, для кого снят этот сериал. Вопросы веры одинаково сложны для детей и для взрослых, но попытка заштриховать их и сделать акцент на путешествиях девочки верхом на полярном медведе уже была. Она с треском провалилась в том числе потому, что «Темные начала» должны быть сложными — и ещё должны задавать непростые вопросы. Видно, что авторы сериала хотят докопаться до сути истории и обнажить её, не запутав зрителя, за что им честь и хвала.