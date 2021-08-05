Продолжения сериалов за август 2021: супергерои и постапокалипсис

А вот и вторая часть сериального дайджеста, в которой мы собрали только продолжения. Готовимся к приключениям супергероев («Старгёрл» и «Титаны»), выживаем в мрачном постапокалипсисе («Видеть» и «Ходячие мертвецы»), а также удивляемся уже десятому сезону «Американской истории ужасов» и анимационному «Звёздному пути»!

Титаны, 3-й сезон

Titans

Когда и где? С 12 августа на HBO Max (где в России — неизвестно).

Что? Супергеройский боевик, экранизация комиксов DC.

О чём? О команде молодых супергероев, которые пытаются защитить Готэм и окрестности от преступности. И заодно — поквитаться с личными врагами. Возглавляет ребят Дик Грейсон.

Чего ждём? Дутой интриги. Для третьего сезона создатели позаимствовали сюжет из комиксов про Красного Колпака, одного из самых знаменитых противников Бэтмена, который до конца старался скрывать свою личность. Но, кажется, уже даже соседская собака знает, что под маской героя скрывается Джейсон Тодд, якобы погибший от рук (вернее, монтировки в руках) Джокера.

Из-за трагедии Брюс Уэйн впадает в отчаяние, так что спасать город приходится Дику Грейсону и его титанам. А помогут им в этом Барбара Гордон (Оракул) и Джонатан Крейн (Пугало). От последнего, впрочем, больше неприятностей, чем толку. Посмотрим, удастся ли авторам как-то переиграть знаменитый сюжетный поворот!

«Титаны»: лучший сериал для фанатов DC Сериал от нового сервиса DC Universe не похож на смешные шоу от The CW. Это «правильное» мрачное DC, снятое именно для поклонников комиксов.

Старгёрл, 2-й сезон

Stargirl

Когда и где? С 10 августа на The CW (где в России — неизвестно; супергероику канала обычно покупает «КиноПоиск»).

Что? Подростковая супергероика, экранизация комиксов DC.

О чём? О девушке Кортни Уитмор, которая случайно узнаёт, что её отец в прошлом был помощником супергероя. Девушке попадает в руки посох одного из защитников Земли, и она получает сверхспособности. Кортни загорается желанием спасать мир и вскоре формирует команду молодых героев, что бросают вызов затаившимся злодеям. Так рождается новое Общество справедливости Америки.

Чего ждём? Лёгкого и порой наивного приключения. Первый сезон отличался жизнерадостным настроем — что-то подобное хочется увидеть и в продолжении. Но фанаты опасаются, что после переезда сериала с DC Universe на The CW качество может упасть.

В финале первого сезона Кортни и её друзья сумели одолеть Общество несправедливости, и теперь команда пытается завязать с супергеройскими делами. Но девушка переживает, что враги могут вернуться (и переживает не зря — сбежавшие злодеи готовятся нанести новый удар!).

Вероятно, проблему поможет решить обладательница зелёного кольца — Джейд Скотт, дочь Зелёного Фонаря. Да-да, это первое со времён «Зелёного Фонаря» с Райаном Рейнольдсом появление этого супергероя на экране (если не считать камео в «Лиге справедливости» Зака Снайдера).

Американская история ужасов, 10-й сезон

American Horror Story: Double Feature

Когда и где? С 25 августа на FX (где в России — неизвестно; прошлые сезоны есть на «КиноПоиске»).

Что? Очередная часть хоррор-антологии.

О чём? О страшилищах и безумствах, которых боятся американцы. Ожившие городские легенды, теории заговора и самые невероятные истории — всё это есть в AHS. За девять сезонов нам показали призраков, ведьм, инопланетян, безумных докторов, вампиров и даже конец света.

Чего ждём? Очередного фарса от Райана Мёрфи («Американские истории ужасов», «Рэтчед», «Поза», «Холстон», «Голливуд»). На этот раз фишкой станет разделение сезона на две мини-истории: одна расскажет о созданиях из морских глубин, а другая будет посвящена пришельцам из космоса. Тизеры намекают, что без кроссовера не обойдётся!

В десятый сезон шоураннер снова позвал старых знакомых: Сару Полсон, Эвана Питерса, Лили Рейб, Билли Лурд и других. А среди новых лиц — вот это сюрприз — стоит ждать Маколея Калкина!

Звёздный путь: Нижние палубы, 2-й сезон

Star Trek: Lower Decks

Когда и где? С 12 августа на Paramount+ (где в России — неизвестно).

Что? Анимационное комедийное приключение во вселенной «Звёздного пути».

О чём? О команде поддержки космического корабля «Серритос», которая занимается незначительными поручениями, например утилизацией отходов. Но из-за неуёмных амбиций каждого члена экипажа они постоянно нарушают субординацию, влипают в неприятности и вступают в неуставные отношения.

Чего ждём? Последствий встряски и неожиданной смерти в конце первого сезона. Энсин Боймлер начнёт служит в команде капитана Райкера — его озвучит Джонатан Фрейкс, игравший героя в «Следующем поколении».

Paramount осталась довольна работой Майка Макмэхона («Рик и Морти», «Обратная сторона Земли»), так что ещё в апреле сериал продлили на третий сезон.

Видеть, 2-й сезон

See

Когда и где? С 27 августа на Apple TV+ (в России — там же).

Что? Постапокалиптическая драма.

О чём? О постапокалиптическом мире, в котором неизвестный вирус сперва погубил миллионы людей, а потом лишил зрения всех выживших. Человечество откатилось к племенному образу жизни и уже многие годы учится охотиться, строить и выживать вслепую. Однажды у вождя деревни Алкенни по имени Баба Восс рождается пара зрячих близнецов. Радость была недолгой, ведь это невероятное событие привлекло внимание королевы другого племени, которая жаждет добраться до детишек.

Чего ждём? Во втором сезоне компанию брутальному Джейсону Момоа (как раз играет вождя племени) составит не менее брутальный Едо, его некогда изгнанный брат. Он даже не собирается вникать в проблемы Бабы, а лишь хочет призвать того к ответу и заставить страдать. А меж тем в племенах рождается больше детей, способных видеть.

«Видеть» — один из самых дорогостоящих проектов Apple TV+. И, судя по всему, руководство довольно работой шоураннера Стивена Найта («Табу», «Острые козырьки») — сериал продлили на третий сезон.

Ходячие мертвецы, 11-й сезон

The Walking Dead

Когда и где? С 22 августа на AMC (в России — неизвестно).

Что? Постапокалиптическая драма.

О чём? О наступившем зомби-апокалипсисе и попытках людей сохранить хоть какое-то общество и человечность. Получается не всегда.

Чего ждём? Завершения грандиозной саги. В финальном сезоне герои будут иметь дело с Памелой Милтон, предводительницей Содружества. Она хладнокровный политик, даже более жестокий и беспощадный, чем какой-нибудь брутальный вожак с шипастой битой. На экране её воплотила Лейла Робинс («Плохой доктор», «Пацаны»). Трейлер обещает море экшена и сплошные опасности для героев. «Ветеранов» осталось всего несколько, включая Дерила, Кэрол и Нигана.

На AMC решили разбить финальный сезон на три блока. Первый начнёт выходить в августе, а остальные два — в 2022-м. Параллельно канал готовит ещё пару спин-оффов. О приключениях Рика Граймса снимают три фильма, а Дерилу и Кэрол хотят дать отдельное шоу.