После долгих размышлений Бен Аффлек всё же отказался снимать сольный фильм про Бэтмена. Об этом он сообщил изданию Variety.

Существуют герои, которые дороги сердцам миллионов людей. Играть такую роль нужно с максимальной отдачей, страстью и высочайшим уровнем исполнения, которое я могу дать. Я понял, что не могу быть хорошим режиссёром и хорошим актёром одновременно. Вместе со студией мы решили найти режиссёра, который согласится поработать с нами над этим эпичным фильмом. Я всё ещё задействован в этом проекте в качестве актёра и продюсера. актёр Бен Аффлек

Источники издания утверждают, что это решение не связано с кассовым провалом фильма Аффлека «Закон ночи». Лента с бюджетом в 65 миллионов долларов собрала в мировом прокате меньше 20 миллионов. Аффлек просто хочет лучшего для сольного фильма про Бэтмена.

Всё те же источники сообщают, что у студии уже есть шортлист претендентов на пост режиссёра. Среди них — Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция») и Мэтт Росс («Капитан Фантастик»).