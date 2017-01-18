Автор «Марсианина» будет снимать сериал про астронавтов

Автор «Марсианина» будет снимать сериал про астронавтов

Энди Вейер, автор книги «Марсианин», по которой был снят отличный одноимённый фильм с Мэттом Деймоном в главной роли, будет снимать сериал для канала CBS. Об этом сообщает The Wrap. Сериал будет носить название Mission Control и расскажет о новом поколении учёных и астронавтов NASA, которым поручили опасную миссию.

Вейер станет сценаристом и исполнительным продюсером шоу. Среди продюсеров также числится Саймон Кинберг, спродюсировавший «Марсианина», «Дэдпула» и последние части «Людей Икс».