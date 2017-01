В Южной Корее запустили кулинарное шоу, где готовят блюда из World of Warcraft

В Южной Корее запустили кулинарное шоу, где готовят блюда из World of Warcraft

В Южной Корее запустили новое кулинарное шоу, в котором шеф-повар готовит блюда из многопользовательской игры World of Warcraft. Премьера передачи состоялась 20 января. Об этом сообщает издание Kotaku.

Шоу Wow! Recipe? The Meal Is Ready появилось при официальной поддержке компании Blizzard. Ведущим передачи стал популярный корейский шеф-повар Чой Хян (Choi Hyun). Как выяснилось, он большой поклонник World of Warcraft. Участники шоу будут не только готовить блюда из игры, но и рассказывать истории о приключениях в Азероте.

Вот как выглядит тизер.

К сожалению, на канале, где был опубликован тизер, первый выпуск шоу найти не удалось. Неизвестно, будут ли они выкладываться в интернет.

Читайте также Blizzard выпустила кулинарную книгу по World of Warcraft В сборнике представлено более 100 рецептов блюд и напитков из мира Азерота.