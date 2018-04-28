«Чёрный молот». Комикс, достойный «Хранителей»

Супергерои, защищавшие Спираль-Сити, после схватки с суперзлодеем оказались выброшены в странный городок. Здесь словно бы остановилось время, некая таинственная преграда не позволяет героям покинуть город, а местные жители и не слышали о подвигах новых соседей. Героям пришлось выдать себя за эксцентричную семью и жить, скрывая свои способности и прошлое.

Том 1. Тайна происхождения

Том 2. Событие Жанр: супергеройская драма

Сценарист: Джефф Лемир

Художник: Дин Ормстрон

Выход оригинала: 2016

Издательство: «Комильфо», 2017

В последнее время мы нередко с удовольствием отмечаем, что на русском выходят не только серии о популярных супергероях. Издаётся немало примечательных фантастических и фэнтезийных комиксов — как американских, так и европейских. Достаточно вспомнить грандиозную космооперу «Метабароны», о которой мы писали в прошлом номере, или изящные постмодернисткие «Сказки». Подобные работы смело можно рекомендовать даже читателям, которые воротят нос от борцов за справедливость в цветных трико.

Впрочем, и неординарные комиксы о супергероях в наших краях выходят всё чаще. Прежде, когда нужно было привести пример по-настоящему оригинальной супергеройской истории, почти неизменно упоминались «Хранители», «Убийственная шутка» или «Возвращение Тёмного рыцаря». Безусловно, это выдающиеся и знаковые для жанра работы, но всё-таки такой перечень, согласитесь, выглядит весьма скромно.

К счастью, за минувший год в России вышло сразу несколько серий, которыми можно дополнить этот список. К их числу принадлежит «Чёрный молот» от восходящей звезды комиксов Джеффа Лемира, который по меркам индустрии начал карьеру недавно, около десяти лет назад, но уже успел блестяще себя зарекомендовать.

Имя сценариста Джеффа Лемира пока малоизвестно в России. До недавнего времени у нас был издан только его авторский научно-фантастический комикс «Посланник». Впрочем, уже этой драматичной и эмоциональной работы хватило, чтобы понять, насколько Лемир талантливый автор. За последний год мы смогли ближе познакомиться с его творчеством. Из работ Лемира по Marvel и DC на русском уже вышли «Зелёная стрела» и «Хоукай», а из авторских проектов до России добрался «Чёрный молот».

Хотя главные действующие лица комикса — супергерои, борьба со злодеями и спасение мира отходят здесь на второй план. Мы видим подвиги только во флэшбеках, выполненных в духе комиксов Золотого века — с незамысловатыми конфликтами, чёткой гранью между добром и злом и пафосными речами. Персонажи «Чёрного молота» вдохновлены классическими суперогероями, о чём авторы комикса рассказывают в приложении.

В настоящем же героям не до подвигов. Отразив очередную угрозу своему миру, они попали в городок, откуда не могут выбраться, — попытка покинуть его обернулась гибелью величайшего из них. Уже много лет они вынуждены притворяться простыми людьми. Они даже не знают, где находятся, — их ли это мир или иная реальность. Часть бывших героев, как играющий роль главы семейства Абрахам Слэм, смирилась и пытается найти счастье в жизни простых фермеров. Другие отказываются принять свою судьбу — например, разменявшая пятый десяток Золотая Гейл, которая заперта в теле маленькой девочки.

Хотя главные действующие лица комикса — супергерои, борьба со злодеями и спасение мира отходят здесь на второй план

Так или иначе, каждый из шестёрки героев переживает личную драму. У них хватает скелетов в шкафах и шрамов на душе, они едва уживаются друг с другом, да и среди жителей города большинству из них места нет. Именно эти персональные драмы и оказываются в центре внимания. Лемир предлагает нам грустные и пронзительные истории о героях, которые не просто остались не у дел, но лишились почти всего, что знали и имели, — от близких до цели в жизни.

До поры кажется, что Лемир вообще не намерен вводить в сюжет глобальный конфликт и раскрывать тайны места, пленниками которого стали герои. Но однажды изгнанников находят, и их спокойной жизни наступает конец… Во второй книге события принимают крутой оборот, и завеса тайны начинает приподниматься. Правда, до кульминации дело не доходит, и ждать её придётся долго — продолжение пока не вышло даже на английском. Это, пожалуй, главный недостаток «Чёрного молота».

Некоторых читателей может разочаровать и рисунок. Он ни в коем случае не плох, но весьма специфичен — стилизован под стиль Золотого века и по современным меркам выглядит неброско.

Итог: Лемир обращается к той же теме, что и Алан Мур в «Хранителях»: рассказывает о постаревших героях, для которых подвиги вроде бы остались в прошлом. История молодого сценариста получилась совсем иной, нежели у классика, но не менее сильной и оригинальной