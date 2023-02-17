Похоже, зараженный-топляк из The Last of Us стал секс-иконой

Каскадер Адам Бэзил, появившийся в образе зараженного-топляка в пятом эпизоде The Last of Us от HBO, получил после этого удивительно много внимания.
По словам актера, его грозный персонаж из телеадаптации теперь кажется ему чем-то вроде секс-иконы.
Он захватил воображение многих людей. Кто-то спросил меня, приду ли я на их свадьбу. Также были люди, которые присылали мне любовные сообщения. Кажется, это существо, вызвало в людях что-то такое, о чем они даже не подозревали. Мне так кажется. Он — большой папочка-гриб.
Костюм Бэзила разработал Барри Гауэр, который ранее создал образы Векны из «Очень странных дел» и Короля ночи из «Игры престолов».
Он весит около 40 килограммов. А для его создания использовали глину, резину и латекс.
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