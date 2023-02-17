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    Новости

    Похоже, зараженный-топляк из The Last of Us стал секс-иконой

    17 февраля 2023
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    17.02.2023
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    0 минут на чтение
    Похоже, зараженный-топляк из The Last of Us стал секс-ит

    Каскадер Адам Бэзил, появившийся в образе зараженного-топляка в пятом эпизоде The Last of Us от HBO, получил после этого удивительно много внимания.

    По словам актера, его грозный персонаж из телеадаптации теперь кажется ему чем-то вроде секс-иконы.

    Он захватил воображение многих людей. Кто-то спросил меня, приду ли я на их свадьбу. Также были люди, которые присылали мне любовные сообщения. Кажется, это существо, вызвало в людях что-то такое, о чем они даже не подозревали. Мне так кажется. Он — большой папочка-гриб.

    Костюм Бэзила разработал Барри Гауэр, который ранее создал образы Векны из «Очень странных дел» и Короля ночи из «Игры престолов».

    Он весит около 40 килограммов. А для его создания использовали глину, резину и латекс.

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