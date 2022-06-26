Фантасты на полставки

Неписаное правило литературы гласит: пиши то, что сам прочитал бы с удовольствием. Но к этому совету все подступают по-разному. Одни писатели, выбрав для себя одно направление, затем уделяют ему всё своё внимание. Другие то и дело совершают резкие повороты в своей карьере. А бывает, что автор, сделавший себе имя в одному направлении, затем пробует свои силы в других. Так, несколько авторов громких фантастических и фэнтезийных книг последнего времени изначально прославились в других жанрах. О нескольких таких писателях мы и хотим сейчас рассказать.

Стивен Чбоски

Библиография Стивена Чбоски пока содержит всего две книги, но обе они не ну шутку прогремели.

Первая, «Хорошо быть тихоней», стала настолько известной, что были все основания полагать — если Стивен и продолжит писать, то в таком же духе. Роман «Хорошо быть тихоней» был написан в эпистолярном жанре (то есть в виде цикла писем) и стал классической мелодрамой из жизни подростков, знаковым произведением для целого поколения. И получил дополнительную известность, когда автор сам же снял фильм по своему роману.

Однако затем Чбоски написал мистический хоррор в стиле Стивена Кинга «Воображаемый друг». Главный герой — мальчик Кристофер, который потерялся в лесу на шесть дней и вернулся изменившимся: теперь он слышит голос воображаемого друга. Это не просто голос в голове — это голос с «той стороны». Кристофер должен помочь новому знакомому в войне с некоей Шептуньей, иначе граница между реальным и воображаемым миром исчезнет и на земле разверзнется ад. Город постепенно погружается в хаос и ужас, распространяемые посланцами Шептуньи, взрослые ничем не могут помочь Кристоферу, а у детей для этого слишком мало сил.

Некоторая преемственность между книгами Стивена Чбоски всё-таки прослеживается. Как верно заметил редактор Уэс Миллер, который приобрёл права на «Воображаемого друга», хоть жанр и другой, но фокус по-прежнему на молодёжи (только на этот раз — современной).

Брайан Фриман

Фриман сначала вообще не собирался заниматься литературой. Ппосле окончания Карлтон-колледжа в юности он строил карьеру в маркетинге, в итоге став директором по связям с общественностью и маркетингу в международной юридической фирме. И только после сорока он написал первый роман, «Аморальный», который тут же получил премию Макавити (за лучший дебют автора детективов).

После этого он стал заметным писателем триллеров и психологических детективов, написал два десятка книг, которые пользовались любовью поклонников этих жанров. Сюжеты в романах были вполне реалистичными, никакой фантастической составляющей. Однако недавно Фриман написал «Бесконечность», которая стала неожиданным шагом в фантастику.

Начинается роман в духе чистокровных триллеров: главный герой Дилан Моран попадает в автокатастрофу, в которой погибает его жена, а сам Моран подвергается странным видениям, где видит самого себя. Когда он обращается за помощью к психиатру, списывая всё на травму, ему открывается пугающая истина — Моран проходил экспериментальную терапию, основанную на идее «каждый поступок человека создаёт параллельный мир». Теперь эти миры открыты, и двойник героя угрожает окончательно разрушить его жизнь. Первому же Морану же предстоит не только столкнуться со своей злой версией, но и решить, не воспользоваться ли ситуацией как вторым шансом.

Марлон Джеймс

Джеймс родился на Ямайке, поэтому действия его первых книг происходили в этой стране. Первый его роман, «Дьявол Джона Кроу», посвящён борьбе за религиозное лидерство в богом забытой деревне конца пятидесятых. Второй, «Книга ночных женщин», рассказывает про восстание рабынь на плантации начала XIX века. Он добился оглушительного успеха в 2015 году, став первым ямайским писателем, получившим Букеровскую премию (благодаря третьему произведению, «Краткой истории семи убийств», о покушении на Боба Марли).

После такого можно было ожидать, что Марлон продолжит идти тем же курсом. Но он сумел удивить читателей, начав фэнтезийную трилогию «Тёмная звезда», где события и сюжеты навеяны африканскими легендами. Писатель признался, что его всегда привлекали африканский континент и его самобытные, ни на что не похожие мифы.

Первая книга трилогии, «Чёрный Леопард, Рыжий Волк», рассказывает про поиски мальчика, который бесследно исчез три года назад. Чтобы его найти, собирается поисковая группа из очень странных личностей вроде оборотня по кличке Леопард. Один из немногих обычных людей, проводник Следопыт, ведёт группу через дремучие леса и развалины древних городов. На них нападают неведомые твари, им противостоят шпионы, интриганы и колдуны. Всё это щедро сдобрено мистикой и философией в духе тёмного фэнтези. И Следопыт начинает задаваться вопросом — что же это за мальчик, раз вокруг него кипят такие страсти? Кто он такой, почему пропал и зачем многие мешают поискам, читатель узнаёт только ближе к концу.

Второй трилогии роман, вышедший в начале нынешнего года, носит название Moon Witch, Spider King. А в центре сюжета здесь оказывается Ведьма Лунной Ночи, которая в первом томе выступала в качестве антагониста.

Крис Хэдфилд

Хэдфилд, как и Фриман, значительную часть жизни даже и не думал писать книги. Сначала он был военным лётчиком, за считанные годы освоил массу различных летательных аппаратов, а потом попал в программу подготовки астронавтом и стал первым космонавтом-канадцем, побывавшим на станции «Мир» и в открытом космосе. Позже он был командиром МКС и первым записал в космосе музыкальный клип.

Когда Хэдфилд стал писать, он начал с нон-фикшна. В 2013 году увидела свет его книга, впоследствии изданная в России под названием «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите». Крис рассказал, как с юных лет мечтал о космосе и, несмотря на массу преград и почти нулевые шансы на успех, смог осуществить мечту — да как! Этот своеобразный учебник жизни сделал Хэдфилда ещё более известным и популярным.

По совету редактора бывший астронавт вернулся к теме космоса, но теперь в жанре научной фантастики. Его книга The Apollo Murders («Убийственный “Аполлон”») написана на стыке альтернативной истории и триллера. Она посвящена спецмиссии на Луне в начале семидесятых в разгар противостояния США и СССР.

Три астронавта на корабле «Аполлон-18», помимо научных исследований, должны выполнить секретную задачу — обнаружить тайную советскую станцию и положить конец её работе. Ситуация осложняется тем, что уже после запуска вскрывается предательство в НАСА, а напряжение между Кремлем и Белым Домом вновь накаляется до предела — и будущего всего мира лежит на плечах космонавтов, бесконечно далёких от дома.

Хотя роман и обращается к теме соперничества США и СССР в космосе, Хэдфилд, который пожил в России и был операционным директором NASA в Звёздном городке, пишет о советских персонажах, избегая «клюквы» и с изрядным уважением.

Нора Робертс

На счету Норы Робертс десятки различных наград, её произведения активно экранизируются, у неё за плечами две с лишним сотни книг, а в NYT в 2009 года назвали Робертс «любимой писательницей Америки».

Подавляющее число её произведений относятся к жанру детективов или любовных романов, а порой написаны на стыке того и другого в разных пропорциях. В этих направлениях Нора Робертс добилась невероятного успеха. В 2000-х она выпустила «Трилогию Круга», в центре сюжета которой находится проклятый вампир и где, конечно, не обходится без романтики.

Затем Робертс написала трилогию «Хроники Избранной» на стыке постапокалипсиса и фэнтези. По сюжету, вирус «Приговор» за несколько недель уничтожил человеческую цивилизацию. Но те, кто выжил, получил магическую силу. Кто-то научился летать, кто-то овладел техникой проклятий, а кто-то отныне умеет зажигать огонь силой мысли. И при этом мир проваливается в бездну типичного тёмного фэнтези, где властвуют тьма, страх и хаос.

Прекратить всё это может только Избранная, ещё не рождённая девочка. По предсказанию одного из магов, Избранной удастся повернуть человечество к свету, к той цивилизации, что когда-то была построена человеком. Но не все хотят возврата к прошлому: для любителей ловить рыбу в мутной воде текущее положение дел идеально, и они постараются помешать Избранной. В том числе — убить беременную мать Избранной, чтобы она не была рождена.