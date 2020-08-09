Глен Кук «Портал теней»: возвращение Черного Отряда

Солдаты Чёрного Отряда не задают вопросов. Они берут деньги и делают любую работу, порученную нанимателем, будь то гарнизонная служба на задворках владений Госпожи, поимка неуловимого предводителя мятежников или поиски Портала Теней, артефакта, с помощью которого воскресители намереваются вернуть к жизни Властелина — безумного мужа нынешней хозяйки Империи.

Glen Cook

Port of Shadows

Роман

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2018

Художник: Реймонд Суонленд

Переводчик: Ю. Павлов

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Серия: «Звезды новой фэнтези»

480 стр., 5000 экз.

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Глен Кук впервые упомянул, что «Чёрный Отряд» получит как минимум два новых тома, ещё в 2005 году. Писатель с самого начала предупредил, что поклонникам придётся подождать, но вряд ли кто-то подозревал, что ожидание затянется на тринадцать лет. Впрочем, за это время читатели уже успели получить представление о том, что ждёт их на страницах «Портала теней». Начиная с 2010 года Кук публиковал новые повести о приключениях Чёрного Отряда. И фанаты смекнули, что писатель выкладывает именно главы нового романа. Действительно, отредактированные версии трёх из шести опубликованных повестей вошли в состав «Портала теней».

Хронологически действие романа разворачивается во времена «Книг Севера», в шестилетнем промежутке между событиями двух первых частей. Благодаря этому в «Портале» действует весь классический состав Отряда: не только Костоправ, Гоблин и Одноглазый, но и Молчун, Эльмо, Масло, Ведьмак, Капитан, Лейтенант, Леденец и другие ветераны. Хотя Кук и говорил в интервью, что главный герой цикла — сам Отряд, а отдельные солдаты приходят и уходят, очевидно, что ему самому наиболее симпатичны именно старые персонажи. Неудивительно, ведь прототипами для них стали сослуживцы Кука по ВМФ США.

Повествование в романе ведётся в типичной для «Книг Севера» скупой и обрывочной манере, когда между двумя соседними отрывками может пройти несколько недель, партии в тонк посвящено пять страниц, а кровопролитному штурму города — пять строчек. Не стоит забывать, что мы читаем именно Анналы Чёрного Отряда, заполняемые Костоправом при наличии времени и желания, в перерывах между несением основной службы, игрой в тонк, пьянством и сованием своего чересчур любопытного носа в чужие дела.

В «Портале теней» приём ненадёжного рассказчика доведён до предела. Мы знаем только то, что известно Костоправу, а Костоправ сам может чего-то не знать, не понимать и не видеть. И хотя прежде за ним не было замечено привычки кривить душой, в «Портале» мы видим, как командование целенаправленно пытается утаить информацию от своего летописца или даже намеренно вводит его в заблуждение. Принцип прост: чего не знает летописец, то не появится в Анналах. И дело даже не в том, что командиры не желают выглядеть негодяями в глазах потомков, а в том, что чересчур болтливый летописец — находка для врагов Отряда в настоящем, что уже в самом начале книги наглядно демонстрирует Хромой.

Структурно роман разбит на три сюжетные линии, поначалу никак друг с другом не связанные. И хотя две линии, действие которых разворачивается ещё во времена Владычества, пересекаются довольно быстро, их влияние на текущие события становится понятным только в самом конце. Похождения Чёрного Отряда в настоящем тоже поначалу кажутся несвязными и неспешными (в некоторых главах чересчур неспешными) зарисовками из гарнизонной службы, и далеко не сразу отдельные элементы мозаики складываются в единую картинку.

Полностью замысел автора становится ясен только в финале, и только тогда понимаешь, насколько лихо Кук закрутил сюжет и насколько умело он водил читателей за нос. Распутать все хитросплетения истории получается далеко не сразу, сюрпризы поджидают даже самых внимательных и преданных читателей, но в конце это занятие оправдывает себя на сто процентов.

Итог: хотя «Портал теней» — полностью самостоятельная история, вряд ли её можно рекомендовать тем, кто только открывает для себя «Чёрный Отряд». Но если вы провели с Костоправом и остальной бандой не один вечер, книга станет для вас настоящим подарком.

А что дальше? Если «Портал теней» всё же вышел через тринадцать лет после анонса, то о второй книге, «Безжалостном дожде», до сих пор нет никаких новостей. Согласно разным интервью Глена Кука, это должна быть хронологически самая поздняя книга о приключениях Отряда, продолжающая историю после «Солдаты живут», а сюжет должен строиться вокруг «бога — Костоправа и детей», но никаких конкретных подробностей и дат мы не знаем. Кроме того, в состав «Портала теней» не вошли ещё три повести, действие которых разворачивается в промежутке между «Тени сгущаются» и «Белой Розой». Так что, возможно, Кук под шумок работает ещё над одним приквелом.

— Зачем пожаловали? — Тон Капитана был непривычно резким и нетерпеливым.

— Я должна запечатать Портал Теней. Его попытаются открыть. Вы должны помочь мне это предотвратить.

— А разве ты… — вырвалось у меня.

Старик метнул в меня испепеляющий взгляд:

— Сиди и записывай.

Не отвечай, вопросов не задавай. Разумеется. Не нужно лишний раз мне напоминать. Я понурил голову и заткнулся.

Ляпну еще что-нибудь и отправлюсь на улицу наблюдать за погодой.