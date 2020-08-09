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    #Глен Кук #рецензии на книги #тёмное фэнтези

    Глен Кук «Портал теней»: возвращение Черного Отряда

    9 августа 2020
    Алексей Ионов
    09.08.2020
    8049
    3 минуты на чтение
    #Глен Кук #рецензии на книги #тёмное фэнтези

    Солдаты Чёрного Отряда не задают вопросов. Они берут деньги и делают любую работу, порученную нанимателем, будь то гарнизонная служба на задворках владений Госпожи, поимка неуловимого предводителя мятежников или поиски Портала Теней, артефакта, с помощью которого воскресители намереваются вернуть к жизни Властелина — безумного мужа нынешней хозяйки Империи.

    Глен Кук «Портал теней»: возвращение Черного Отряда

    Glen Cook
    Port of Shadows
    Роман
    Жанр: тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2018
    Художник: Реймонд Суонленд
    Переводчик: Ю. Павлов
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020
    Серия: «Звезды новой фэнтези»
    480 стр., 5000 экз.
    Похоже на:
    Роберт М. Вегнер «Сказания Меекханского пограничья: Север — Юг»
    Джо Аберкромби «Герои»

    Глен Кук впервые упомянул, что «Чёрный Отряд» получит как минимум два новых тома, ещё в 2005 году. Писатель с самого начала предупредил, что поклонникам придётся подождать, но вряд ли кто-то подозревал, что ожидание затянется на тринадцать лет. Впрочем, за это время читатели уже успели получить представление о том, что ждёт их на страницах «Портала теней». Начиная с 2010 года Кук публиковал новые повести о приключениях Чёрного Отряда. И фанаты смекнули, что писатель выкладывает именно главы нового романа. Действительно, отредактированные версии трёх из шести опубликованных повестей вошли в состав «Портала теней».

    Хронологически действие романа разворачивается во времена «Книг Севера», в шестилетнем промежутке между событиями двух первых частей. Благодаря этому в «Портале» действует весь классический состав Отряда: не только Костоправ, Гоблин и Одноглазый, но и Молчун, Эльмо, Масло, Ведьмак, Капитан, Лейтенант, Леденец и другие ветераны. Хотя Кук и говорил в интервью, что главный герой цикла — сам Отряд, а отдельные солдаты приходят и уходят, очевидно, что ему самому наиболее симпатичны именно старые персонажи. Неудивительно, ведь прототипами для них стали сослуживцы Кука по ВМФ США.

    Повествование в романе ведётся в типичной для «Книг Севера» скупой и обрывочной манере, когда между двумя соседними отрывками может пройти несколько недель, партии в тонк посвящено пять страниц, а кровопролитному штурму города — пять строчек. Не стоит забывать, что мы читаем именно Анналы Чёрного Отряда, заполняемые Костоправом при наличии времени и желания, в перерывах между несением основной службы, игрой в тонк, пьянством и сованием своего чересчур любопытного носа в чужие дела.

    В «Портале теней» приём ненадёжного рассказчика доведён до предела. Мы знаем только то, что известно Костоправу, а Костоправ сам может чего-то не знать, не понимать и не видеть. И хотя прежде за ним не было замечено привычки кривить душой, в «Портале» мы видим, как командование целенаправленно пытается утаить информацию от своего летописца или даже намеренно вводит его в заблуждение. Принцип прост: чего не знает летописец, то не появится в Анналах. И дело даже не в том, что командиры не желают выглядеть негодяями в глазах потомков, а в том, что чересчур болтливый летописец — находка для врагов Отряда в настоящем, что уже в самом начале книги наглядно демонстрирует Хромой.

    Структурно роман разбит на три сюжетные линии, поначалу никак друг с другом не связанные. И хотя две линии, действие которых разворачивается ещё во времена Владычества, пересекаются довольно быстро, их влияние на текущие события становится понятным только в самом конце. Похождения Чёрного Отряда в настоящем тоже поначалу кажутся несвязными и неспешными (в некоторых главах чересчур неспешными) зарисовками из гарнизонной службы, и далеко не сразу отдельные элементы мозаики складываются в единую картинку.

    Полностью замысел автора становится ясен только в финале, и только тогда понимаешь, насколько лихо Кук закрутил сюжет и насколько умело он водил читателей за нос. Распутать все хитросплетения истории получается далеко не сразу, сюрпризы поджидают даже самых внимательных и преданных читателей, но в конце это занятие оправдывает себя на сто процентов.

    Итог: хотя «Портал теней» — полностью самостоятельная история, вряд ли её можно рекомендовать тем, кто только открывает для себя «Чёрный Отряд». Но если вы провели с Костоправом и остальной бандой не один вечер, книга станет для вас настоящим подарком.

    А что дальше?

    Если «Портал теней» всё же вышел через тринадцать лет после анонса, то о второй книге, «Безжалостном дожде», до сих пор нет никаких новостей. Согласно разным интервью Глена Кука, это должна быть хронологически самая поздняя книга о приключениях Отряда, продолжающая историю после «Солдаты живут», а сюжет должен строиться вокруг «бога — Костоправа и детей», но никаких конкретных подробностей и дат мы не знаем. Кроме того, в состав «Портала теней» не вошли ещё три повести, действие которых разворачивается в промежутке между «Тени сгущаются» и «Белой Розой». Так что, возможно, Кук под шумок работает ещё над одним приквелом.

    — Зачем пожаловали? — Тон Капитана был непривычно резким и нетерпеливым.
    — Я должна запечатать Портал Теней. Его попытаются открыть. Вы должны помочь мне это предотвратить.
    — А разве ты… — вырвалось у меня.
    Старик метнул в меня испепеляющий взгляд:
    — Сиди и записывай.
    Не отвечай, вопросов не задавай. Разумеется. Не нужно лишний раз мне напоминать. Я понурил голову и заткнулся.
    Ляпну еще что-нибудь и отправлюсь на улицу наблюдать за погодой.

    Глен Кук «Портал теней»
    Стоит ли читать?
    Фанатам «Черного Отряда» — однозначно. Остальным лучше начать знакомство с циклом с «Книг Севера».
    Удачно
    старые герои живы
    атмосфера
    лихо закрученный сюжет
    фансервис в умеренных количествах
    Неудачно
    чересчур закрученный сюжет
    иногда слишком неспешно
    8
    Хорошо

    Отрывок из книги

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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