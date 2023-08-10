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    #гримдарк #историческое фэнтези #Скотт Оден #тёмное фэнтези

    Скотт Оден «Сумерки богов». Осколки языческого мира

    10 августа 2023
    Фото аватара
    10.08.2023
    10059
    3 минуты на чтение
    #гримдарк #историческое фэнтези #Скотт Оден #тёмное фэнтези

    1218 год. Обитающее в глубине суровых северных земель племя гётов продолжает держаться старых богов. Судьба избирает юную Дису Дагрунсдоттир стать жрицей таинственного Человека в Плаще — защитника местных земель. Героям предстоит преградить путь крестоносцу Конраду Белому, который придёт с огнём и мечом искоренять языческую ересь. Однако вместе с армией крестоносцев приходит что-то тёмное, озлобленное — и пробуждаются древние чудища, и боги вступают в схватку.

    Скотт Оден «Сумерки богов»

    Scott Oden
    Twilight of the Gods
    Роман
    Жанр: историческое тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Художник: М. Емельянов
    Переводчик: А. Ардисламова
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 18+
    512 с., 2000 экз.
    «Гримнир», часть 2
    Похоже на:
    Стивен Эриксон, цикл «Малазанская „Книга Павших“»
    фильм «Беовульф» (2007)

    «Сумерки богов» — вторая книга из цикла о Гримнире, скрелинге, каунаре, орке, одном из последних осколков старого языческого мира в мире новом, христианском. Правда, в этом романе Оден сдвигает Гримнира немного в тень, фокусируя повествование на Дисе, юной девушке-воительнице, которой выпал жребий стать жрицей Гримнира (точнее, сущности, которую видят в нём жители деревни). Диса смела, решительна, она хороший воин — при этом в ней нет ни капли мэрисьюшности, столь распространённой в книгах о девушках-воительницах. Просто Диса дожила до начала повествования именно потому, что она смела, решительна и хороший воин. Иные в этом мире надолго не задерживаются.

    Да, роман Одена очень жесток — кровь льётся ручьём, по страницам разбросаны оторванные конечности, отрубленные головы, раздробленные кости — но в этом нет попытки шокировать, это всего лишь «жестокий век, жестокие сердца». У персонажей нет сюжетной брони — погибнуть может и злодей, и герой, и романтический интерес.

    В романе сталкиваются две внешне такие разные, но при этом внутренне схожие силы — христиане-крестоносцы и последователи скандинавских языческих богов. Они убивают, насилуют, занимаются мародёрством и грабежами — кто во славу Пригвождённого Бога, кто во имя Древних Богов. Да, главные герои стали заложниками чужой древней вражды, игрушкой в руках хитрой и зловещей сущности; но это не более чем следствие изначального отсутствия свободы воли в мире, где человек лишь слуга высших сил, а гибель в бою — самое почётное, что может с ним случиться.

    Оден профессионально обращается с языком повествования — он не тратит десятки слов, не заполняет текст ненужными филлерами, выдерживая тот темп, который необходим для конкретной сцены, будь то описание битвы, ночной кошмар или тягучие воспоминания. Автор создаёт очень выпуклых, ярких, индивидуальных персонажей — помимо нечестивого Гримнира и ищущей себя Дисы, это и Конрад Белый, достойнейший противник, который, сложись пути героев по-другому, мог бы стать неплохим соратником, и Халла, трагичнейший образ, который заключает в себе всю боль по потерянному безвозвратно миру, и Дочери Ворона — каждая со своей историей и прошлым…

    Оден не сдерживает себя: армия крестоносцев, кровавые битвы, яростные схватки, жестокие казни, колдовство, сверхъественные существа и даже… дракон. А ещё это история о взрослении, о попытке вырваться из оков несвободы воли, о понимании и прощении…

    Тем, кто предпочитает произведения, где звучит лишь голос протагониста (ну и немного автора), «Сумерки богов» могут показаться сумбуром с множеством веток, часть из которых обрываются чересчур резко. Да, часть повествования «Сумерек богов» действительно хаотична — особенно для тех, кто не очень вовлечён в перипетии скандинавской мифологии и не знаком с первой книгой цикла, «Стаей воронов».

    Ещё одним недостатком можно назвать стремление автора уместить подобный размах на весьма ограниченной территории. Условная герметичность текста (селение — обиталище Гримнира — земли, по которым продвигается войско Конрада), с одной стороны, работает на концентрацию напряжения, с другой — несколько утомляет как раз этой самой концентрацией.

    Однако, а кому в те тёмные и жестокие времена было легко?

     

    Итог: образцовый гримдарк с выпуклыми сценами и яркими персонажами.

    Слово творца

    Изначально «Сумерки богов» были скорее историей охотника и добычи, где крестоносец направляется на север, чтобы убить последнего монстра. Мне пришлось около года возиться с путаницей заметок и черновиков, чтобы выудить из них сюжет. Но как только я сделал первые три главы, остальные тут же сложились в мозаику. Я пытался имитировать суровость фильма «13-й воин» и сериала «Викинги». Одним из источников визуального вдохновения было искусство Расмуса Берггрина. Его картины Fall Of Gods были как фоны фильма в моей голове.

    Её запястье шлепнуло прямо в ладонь Гримнира с чёрными ногтями.
    Казалось, они смотрели друг на друга целый век — один ярко-красный, как пламя в кузнице, глаз вперился в два глубоких и синих, словно ледяное озеро. Диса не видела в этом взгляде ничего человеческого. Ни страха, ни опасения; ни жалости, ни доброты. Только ненависть. Такая древняя, как сам Иггдрасиль, и такая длинная, как Время.

    Скотт Оден «Сумерки богов»
    Стоит ли читать?
    Да, если вы любите суровое тёмное фэнтези на основе скандинавской мифологии и не сторонник деления мира лишь на чёрное и белое.
    Удачно
    образы главных и второстепенных персонажей
    многослойность повествования
    проработанный историко-мифологический фон
    Неудачно
    некоторая хаотичность
    скученность действия на ограниченной территории
    8
    Оценка

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