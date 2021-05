Сериалы по Миру Тьмы: невероятные идеи для сценариев

В конце апреля СМИ рассказали, что компания Paradox Interactive, владеющая правами на вселенную настольных ролевых игр «Мир Тьмы», планирует выпускать по ней сериалы и даже фильмы. По данным журналистов, над общей концепцией работают Кристин Бойлэн («Каратель», «Касл») и Эрик Хайссерер («Тень и кость», «Прибытие») при участии студии Hivemind. Речь идёт о полноценной вселенной, в которую, по слухам, планируют включить героев из разных линеек «Мира Тьмы» — наборов правил, посвящённых отдельным типам сверхъестественных созданий: вампирам, оборотням, феям и так далее. Если эти наполеоновские планы воплотятся в реальность, «Мир Тьмы» станет самой широко представленной франшизой настольных ролевых игр на экранах.

Видимо, Paradox считает, что созданная в 1991 году вселенная не реализует весь свой потенциал в рамках нишевого хобби — настольных ролевых игр, и продвигает её в другие сферы. За последние годы по «Миру Тьмы» уже вышло три «интерактивные книги» (по Vampire: Tthe Masquerade и Werewolf: The Apocalypse) и неудачный экшен Werewolf: The Apocalypse — Eathblood. В мае ожидается релиз первого в истории VR-проекта по настольной ролевой игре (Wraith: The Oblivion — Afterlife), где-то на горизонте виднеются масштабные Bloodlines 2 и Swansong. С 2020-го студия Vault выпускает серию комиксов по миру «Маскарада». А ещё выходят коллекционные карточные и настольные игры, организуются конвенты и многое другое. Теперь к такому изобилию хотят добавить сериалы.

Фанаты помнят, что это не первая попытка перенести творчество White Wolf на экраны: в 1996 году уже выходил сериал Kindred: The Embraced о полицейском из Лос-Анжелеса, случайно попавшем в тайный мир вампиров. Проект получился провальным и не понравился ни большинству фанатов, ни широкой аудитории. Многие проблемы объяснялись ограниченными ресурсами, в частности, на спецэффекты. В сериале практически не показали вампирских способностей из оригинала, там мало ночных съёмок, половина высокопоставленных вампиров города живёт и встречается в одном особняке. Но можно надеяться, что новые сериалы с такой проблемы не столкнутся.

Надо сказать, формат сериала подходит для экранизации настольных ролевых игр гораздо лучше, чем формат фильма. Это особенно справедливо для «Мира Тьмы», фокусирующемся не на крупных конфликтах, а на отдельных игровых персонажах, у каждого из которых собственное прошлое, характер, политические цели, личные враги и внутренние конфликты. Такую мозаику проще раскрыть через сериал. Но пока Paradox не сообщила никаких подробностей, так что попробуем пофантазировать о том, какими могли бы быть их проекты.

Вампиры

С «Маскарада» начался весь Мир Тьмы, и, скорее всего, локомотивом киновселенной станет сериал про вампиров. Идея игры проста: испокон веков среди людей живут вампиры (потомки первого убийцы, Каина). Их общество состоит из 13 кланов, каждое со своими силами и слабостями. Долгое время они существовали практически открыто, отчего появились знакомые нам легенды, но на закате Средневековья в Западной Европе началось глобальное «восстание» людей во главе с Инквизицией.

Уцелевшие вампиры разделились на две организации: Камарилью, защищающую тот самый Маскарад (принцип, согласно которому вампиры скрывают от людей своё существование) и правящую людьми тайно, и Шабаш, мечтающий о триумфальном возвращении к открытой жизни и порабощении человечества. Организации враждуют не только из-за того, как воспринимают людей, но также из-за подхода к власти: в Шабаше власть принадлежит сильнейшим, способным её удержать, а в Камарилье у руля стоят самые старые вампиры, которые поддерживают свое положение с помощью традиций и сложного социального протокола, хотя в случае нужды легко прибегают к силе.

На первый взгляд логично поместить в центр сюжета новообращённых вампиров, как и в оригинальной RPG. По этому пути пошли Kindred: The Embraced. Но более интересной и перспективной кажется идея сериала о старейшинах Камарильи. Его события начинались бы в каком-то современном мегаполисе, которым тайно правили бы главные герои. Они бы плели интриги друг против друга — возможно, с привлечением молодых потомков, дающих современную перспективу.

В центре сюжета должны быть именно старые члены Камарильи и их истории, начавшиеся с момента превращения в вампиров и продолжающиеся на протяжении веков. Такой сериал по формату напоминал бы «Игру престолов», где у каждого героя своя история, свой сегмент мира и свои вспомогательные персонажи, пусть и сходящиеся в ключевых эпизодах.

Такой сериал легко сделать очень разнообразным и инклюзивным. Герои могут происходить из разных культур и социальных слоёв, придерживаться разных религиозных взглядов, иметь разную сексуальную ориентацию, окружать себя разными люди в течение долгой жизни и прибыть в город XXI века, где сериал начинается и заканчивается, в разное время, в том числе непосредственно в рамках «современного» сюжетного сегмента. В итоге получилась бы смесь сериалов «Игра престолов», «Клан Сопрано» и (немного) «Как я встретил вашу маму»: зрителям с самого начала известен исход многих событий, но сегменты из прошлого наполняли бы его контекстом.

Такой сериал удастся, если он получит хороших продюсеров, способных держать режиссёров и сценаристов в ежовых рукавицах и строго следить, чтобы всё работало на единую концепцию. Любая ошибка, неточность или непоследовательность в поведении персонажей — и сериал рассыпается, как карточный домик.

Оборотни

Оборотням, скорее всего, найдётся место и в сериале про вампиров — «Мир Тьмы» много внимания уделяет этому популярному конфликту. Но если вервольфы получат собственный сериал, авторам придётся погрузиться в очень специфическую линейку Werewolf: The Apocalypse. В центре её конфликт между защитниками мира, оборотнями, служителями великого духа Земли — Геи, и духом разрушения Вирмом и его служителями, к которым, сами того не зная, относятся и вампиры.

Борьба идёт как в реальном мире, где слуги Вирма уничтожают живую природу, развязывают войны и убивают в людях любые светлые эмоции, так и в царстве духов, Умбре. Это мистическое пространство населено воплощениями различных природных явлений, материальных объектов и идей, от духов отдельных деревьев и лесов до воплощений войны или божеств конкретных небесных тел вроде Геи, Луны или Гелиоса.

Линейка с момента выхода оставалась одной из самых популярных, но её критиковали сразу в нескольких направлениях. Во-первых, стереотипов о разных группах волков-оборотнях не хватило на полноценную игру. Чтобы дать им аналоги вампирских кланов, авторам пришлось многое выдумывать и вводить сомнительные этнические клише.

Во-вторых, многим не нравится простоватый основной конфликт. В «Апокалипсисе» гораздо меньше места для личных переживаний и противоречий, чем в остальных линейках. Вервольфы просто сражаются с врагами, а драматизм их истории связан не с трагедией отдельных персонажей, а с тем, что их война глобально уже проиграна: слуг Вирма намного больше, они фактически подчинили человечество, и оборотни просто не справляются.

Но такой фаталистичный настрой стал бы основой для прекрасного роад-муви в духе «Логана», «Американских богов» или «Конца грёбаного мира». Это может быть история одного или нескольких оборотней, везущих пленника, секрет или древний артефакт через большую страну с разнообразными пейзажами, пока за ними гонятся агенты Вирма — чудовища, сотрудники транснациональной корпорации «Пентакс», вампиры и тёмные маги. Вряд ли она поразит оригинальностью, но хорошо передаст обречённую и величественную атмосферу линейки. Не заскучать от очередного безнадёжного путешествия зрителю помогут элементы, связанные с Умброй, — погружение в колдовское пространство, не подчиняющееся рациональной логике, встряхнет тех, кто ожидает увидеть очередной вестерн.

Правда, для этого понадобятся режиссёры, умеющие хорошо работать с картинкой: им придётся исключительно визуальными средствами передать ужас умирающего мира, сделать Умбру достаточно небанальной и не распугать аудиторию. Кроме того, сериал об оборотнях даже больше, чем подобные проекты по остальным линейкам, нуждается в максимально высоком возрастном рейтинге. И вервольфы, и их противники сражаются жестоко и бескомпромиссно, Умбра переполнена фантасмагорическими символами, в том числе относящихся к насилию и сексу, а многие твари Вирма связаны с чудовищными преступлениями или психическими расстройствами.

Маги

Третья крупнейшая линейка Мира Тьмы, Mage: The Ascension, собирает стереотипы о людях с экстраординарными способностями, от колдунов, жрецов и мастеров боевых искусств до экстрасенсов, сумасшедших учёных и киношных хакеров. Центральный конфликт — борьба между Традициями — альянсом чудотворцев, борющихся за право каждого самостоятельно исследовать мир, и Технократией — мировыми заговорщиками, которые стремятся привести человечество к процветанию, но делают это авторитарными методами, лишая людей свободы.

На первый взгляд в основе конфликта лежит противопоставление магии и технологий, но White Wolf, скорее, создали игру о противостоянии свободы и контроля, личной ответственности и готовности отказаться от прав ради комфорта. Кроме этого основного конфликта, маги переживают индивидуальный духовный поиск и противостоят другим группировкам — Нефанди, служителям разрушения, безумным магам-Мародёрам, и прочим угрозам.

Линейка в целом напоминает мистический шпионский детектив, и это идеальный формат для сериала. Технократия намного сильнее: она манипулирует мировыми правительствами, в ее распоряжении огромные армии киборгов, мутантов, клонов и легко заменяемых «людей в чёрном». Традициям приходиться адаптироваться к этому, попутно разрешая внутренние противоречия и конфликты — в их альянс входят и свободолюбивые учёные, и классические маги, и языческие жрицы, и анархисты-панки.

Магов объединяет лишь то, что они разные и борются за возможность оставаться такими. Из этого легко получится основная тема сериала. Герои из разных социальных сред, смотрящие на магию по-разному, должны работать вместе, избегать агентов вездесущей «системы» и искать своё место в мире.

Если сделать всё правильно, получится комбинация «Матрицы», смешивавшей технологии и мистику вокруг мотива свободы, и «Светлячка» — истории о группе чудаков, похожей на дисфункциональную семью. Сюжеты отдельных серий разнились бы от экшена с погонями, драками и сложными планами ограбления лабораторий и банков до духовных путешествий и размеренных бесед о природе истины и балансе свободы и безопасности. С момента выхода Mage: The Ascension эти темы стали только актуальнее.

Подменыши

Четвёртая по популярности линейка Мира Тьмы, посвящённая Подменышам — феям, выдающим себя за людей, — теряется на фоне других. По ней нет ни одной, даже ознакомительной, видеоигры или настолки. Дело в том, что по атмосфере Changeling: The Dreaming отличается от остальных проектов «Мира Тьмы». Хотя среди Подменышей нашлось место каннибалам — Красным Шапкам, жутким Ши из домов Балор или Леанан и другим чудовищам, у Подменышей истории не столь жестокие и кровавые, как у вампиров или оборотней.

К примеру, многие персонажи выглядят в человеческом мире как дети и подростки и вынуждены поддерживать видимость обычной человеческой жизни: ходить в школу, общаться с семьёй и друзьями, не подозревающими об их природе, строить планы на будущее. А параллельно — отправляться в путешествия в мир снов Грёзу, интриговать и сражаться против других фей, исследовать древние тайны.

В результате у Подменышей сложилась репутация «детской» линейки, но, на мой взгляд, это один из самых трагичных и пронзительных сегментов Мира Тьмы, основанный на теме неверия в чудеса. По сюжету, последние столетия люди последовательно утрачивали веру в чудо, подчиняли своё воображение внешним источникам, переставали надеяться и бояться. В итоге феи, воплощения грёз и кошмаров, столкнулись с угрозой вымирания, из-за чего им пришлось скрываться среди людей, защищаясь от силы неверия человеческими телами.

Сериал по такой линейке должен опираться на популярные детские и подростковые истории последних лет — немного «Очень странных дел», щепотка «Сексуального просвещения», чуть-чуть «Рассвета апокалипсиса». Хотя среди Подменышей немало взрослых, именно детско-подростковая часть — уникальная черта линейки, обходить которую просто глупо.

Важно не погрузиться в очередную перепевку старых сказок, а показать, чем именно ценны воображение и фантазии. В этом помогли бы заимствования из «Лабиринта Фавна» Гильермо Дель Торо. События сериала могут происходить не в очередном процветающем пригороде, а в более мрачном месте — стране, истерзанной войной, лагере беженцев или просто трущобах, где древние короли и королевы фей собирают свои дворы среди заброшенных домов и грязных улиц, защищаясь от повсеместной безнадёги и отчаяния.

Призраки

Wraith: The Oblivion — самая необычная линейка Мира Тьмы. Главные герои — неупокоенные души, живущие в Землях Теней, «призрачном» отражении нашего мира, сформированном эмоциями. У каждого Призрака есть Тень — разумное тёмное начало, голос которого Призрак постоянно слышит в голове. Всё то, что Призрак хочет защитить, Тень стремится уничтожить; всё, о чём Призрак заботится, Тень хочет подчинить своей воле. Порой она захватывает контроль над самим Призраком и принимается сеять хаос и разрушение. Борьба Призраков и Теней — центральный конфликт линейки.

Кроме него есть ещё противостояние обычных привидений и полностью порабощённых своей Тенью Спектров, интриги внутри бюрократической Иерархии — глобальной организации, претендующей на власть над всеми призраками Западного мира, путешествия через Шторм — жуткий океан хаоса, раскинувшийся «под» обычными землями Теней, и многое другое.

У потенциальной экранизации такой линейки есть две проблемы. Во-первых, она очень мрачная. Призраки перековывают провинившиеся и неудачливые души на оружие, монеты и предметы обихода, Тень не отступает ни на секунду, а Спектры и их способности призваны вызывать у живых и мёртвых максимальные страдания. Дело даже не в возрастном рейтинге, а в том, что буквальную экранизацию таких эпизодов будет просто некомфортно смотреть.

Но важнее другое: полноценная экранизация Wraith окажется очень дорогой. События игры происходят не на Земле, а в иной реальности, где даже цвета ведут себя иначе. Способности Призраков перемещают их в сновидения и позволяют принимать любые, в том числе фантасмагорические формы. Шторм и другие локации посмертия нарушают логику трёх измерений. Спецэффекты делать будет сложно и дорого.

Решить обе проблемы можно, сняв чёрную комедию для взрослых в духе «Битлджуса». Запереть героев-Призраков в известном доме с привидениями и показать, как они взаимодействуют с въехавшими туда людьми и собственными далёкими потомками, проверяющими чиновниками из Иерархии, Спектрами бывшего родственника и так далее. При таком подходе технические ограничения превратятся в часть стиля, а самые мрачные элементы оригинальной игры получится, по меньшей мере, упомянуть, но при этом сгладить эффект смехом.

В тоже время сценаристам и режиссёрам потребуется приложить немало усилий, чтобы не уйти в полный китч и сохранить фокус на центральных темах первоисточника — эмоциях, памяти и борьбе с собственным деструктивным началом. Благо такие конфликты легко показать что в трагическом, что в комедийном ключе, как демонстрируют многие мультсериалы. Возможно, лучший вариант экранизации Wraith: The Oblivion — сериал не с живыми (ха-ха) актёрами, а анимационный.

* * *

Мир Тьмы — громадная вселенная, и если сценаристы возьмутся за неё всерьёз, то легко найдут материал на множество отдельных сериалов в различных жанрах. В статье представлены даже не все основные линейки — есть ещё демоны, охотники и мумии, которые могли бы послужить хорошей основой для кроссовера других шоу. А если размечтаться, то можно представить себе драму о слугах вампиров, гулях; проект в жанре уся о вампирах востока; хоррор-антологию о врагах оборотней — фоморах и многое другое. Вспомните в комментариях ваши любимые хроники, из которых получились бы хорошие сериалы, или просто предложите собственные идеи!